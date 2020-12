Ravivihje: Toto5 Teivo 6.12.2020

Suosikki: 3 Langen's Airborne oli todella hyvä toissa kerralla Jokimaalla. Se kiersi puolimatkassa 2. ulkoa johtavan rinnalle, jyräsi kärkeen takasuoralla ja piti muun muassa kovan Piteraqin kurissa lopussa. Samanlaisena ruuna pärjää taas eikä sitä tuomita, vaikka viimeksi Seinäjoella ei tullut menestystä maililla takapareista. Lähdön voitti kova Slippery Runway. Jos illan T5-rivit haluaa tehdä rivin todennäköisimmän voittajan varaan, valinta on Langen's Airborne.

Haastajat: 11 Sultan Journey olisi ollut hyvältä lähtöpaikalta suosikki. Ruuna ei kuitenkaan ole voittanut pitkään aikaan muualta kuin keulasta tai johtavan rinnalta, joten takarivin lähtöpaikka on vastaan. Kuntonsa puolesta Sultan Journey on kisan ehdotonta eliittiä. Viimeksi Jokimaalla se teki ihan hyvän 800 metrin kirin 4. ulkoa ja hävisi vain kovalle kaksikolle Mark More-He Is Felix. 10 Even Smaller Plum on kisan ideamerkki, vaikka kenkäpakkoaika ei olekaan sen toivesesonkia. Viimeksi tasokkaassa Stocecapes Queilan voittamassa T75-lähdössä Even Smaller Plum jäi pussiin ja ylitti maalilinjan hyvävoimaisen näköisenä. Lähtöpaikka suosikin takana on mainio hevoselle, jolla on lyhyt mutta terävä kiri.

Yllättäjät: 7 Wall Street Comery teki positiivisen esityksen viimeksi. Se juoksi viimeiset 1500 metriä toista rataa pitkin ilman selkää ja kesti hyvin. Taakse jäi muun muassa 3. ulkoa tuntumaan kirinyt 8 Redhot Tap Dancer. 5 Hill Yes on kovakapasiteettinen jenkki, jonka parhaista esityksistä Suomessa on jo toista vuotta. Ruunan iskukyky on arvoitus, mutta sen voi ottaa vähän pelattuna vanhasta muistista mukaan revityksiin.

Juoksunkulku: Langen's Airborne painuu keulaan ja pitää kiinni paikastaan.

Pelijakauma: Even Smaller Plum (2%) on aivan liian unohdettu ja poimitaan jo pieneen vihjesysteemiin potintekijäksi.