Ravivihje: Toto75 Rovaniemi 5.12.2020

Suosikki: Kierroksen suursuosikki 1 No Limit Starilta odotetaan hallintaa kolmannessa kohteessa. Tamma on löytänyt mainion vireen, mistä varmat voitot kertovat omaa kieltään. Teivossa tamma sai hyvän juoksun 2. ulkona eikä voiton suhteen jäänyt jossiteltavaa, mutta Kouvolassa hevonen joutui 5. ulkoa tekemään enemmän töitä. Tällä kertaa tehtävä on erittäin sopiva. Pitkä kuljetusmatka ei epäilyttänyt valmentajaa etukäteen, mutta jääradalla kilpaileminen laittoi mietteet hieman epävarmoiksi.

Haastajat/yllättäjät: 7 Want To Wheels rutisti viimeksi asiallisesti perille 3. ulkoa ja oli parempi kuin aiemmin. Huippupäivänä tamma pystyy heittämään kirissä haasteen suosikille. 10 Miss Mythos on sairastelujen jälkeen saanut pari starttia alle ja viimeisin suoritus kuolemanpaikalta 14 Enigma Sisun ulkopuolelta oli varsin positiivista tasoa. Voi olla, ettei tamma vielä ole valmis lyömään suosikkia, mutta hyvä sijoitus on otettavissa. 4 Kivarin Merengue ei viimeksi riittänyt 2. sisältä, mutta oli tätä ennen hyvä lähtölaukan jälkeen parijonosta. Toto75-tasolla voitto voi olla liikaa vaadittu. 5 Kivarin Salsa kesti viimeksi keulasta kakkoseksi ja kokee huiman ohjastajanparannuksen. Tauolta palaava 1 Madonna S.T. ja tarkan juoksun vaativa 8 Cover Princess tulevat seuraavina.

Pelijakauma: No Limit Star (78%) on vahva suosikki ja yksi kierroksen varmaehdokkaista. Yllättäjistä pelaamaton Miss Mythos kiinnostaa varmistusmerkkinä.

Juoksunkulku: Suosikki saattaa menettää keulat kiihdytyksessä kaksikolle Kivarin Salsa - Want To Wheels, mutta tämä ei olisi maailmanloppu, kun tamma tulee aina väkevästi perille. Want To Wheels juossee johdossa.