Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 4.12.2020

Suosikki: 1 Twinquit on hurjassa vireessä ja sen suhteen aika selkeäkin suosikkiasema on ansaittu. Lähtöpaikka sisäradalla tuo kuitenkin väkisinkin tasaisesti kiihdyttävälle hevoselle merkittävän pussitusriskin ja kun peliosuus kolkuttelee huimia kuudenkymmenen prosentin lukemia, niin varmistamisen tielle on helppo lähteä. Viimeksi hevonen teki kovassa lähdössä vaikeista asemista hyvän kirin, vaikka jäikin tyystin ylivoimaisen Joseph Bokon varjoon.

Haastajat: Ykköshaastajaksi nimetään 2 Shiny Boss. Ori oli toki viimeksi vaisu 2. ulkoa, mutta palasi tuohon sairastauolta ja voisi olettaa, että nyt nähdään huomattavasti parempi suoritus. Kausi on ollut katkonainen, mutta paremmalla onnella se pitäisi sisällään parikin voittoa nollan sijaan.

10 Titan As poistettiin viimeksi uusintojen vuoksi, joten terveydellistä murhetta taukoon ei ole. Ruuna ailahtelee, mutta on hyvänä päivänään kova tekijä tällaiseen lähtöön ja saa nyt vaihteeksi Raitalan rattailleen. Ohjastaja on tosin ajanut hevosella jonkin verran ennenkin, vaikkei sitä taulussa näy.

Pelaajien selkeä kakkoshevonen on 8 Noble Boy ja sekin tuntuu yliarvostetulta vaikealta paikalta. Ruuna oli viimeksi pettymys pitkällä matkalla edettyään johtoon, mutta perusmatkoilla on toki nähty asiallista jälkeä.

Suosikin tallikaveri 7 Wide Game aloitti uusista käsistä kankeasti, mutta parissa viimeisessä on nähty parempaa. Ruuna löi viimeksi esimerkiksi Noble Boyn selityksittä ravattuaan 2.-3. sisällä.

Yllättäjät: Vauhdikas 5 Silver Wing aloittaa uusista käsistä. Valmentajan mukaan kyseessä on hieman omalaatuinen tapaus, joka saattaa tehdä kisasta ylivauhtisen, vaikkei ohjastaja sitä haluaisikaan. 12 Brand New Key aloitti uusista käsistä pirteästi, mutta antautui viimeksi johtopaikalta. Selkäjuoksu taitaa sopia paremmin, eikä unohdeta ruunaa vielä. 9 Star To Be Loved käväisi Antti Ojanperällä, mutta palasi kotiin starttaamatta kertaakaan. Oriilla on kova luokka näihin lähtöihin, mutta se ailahtelee aika lailla. Valmentaja kaavailee tauolta passiivista taktiikkaa. 13 Umberto Croft on hyvä hevonen sarjoihinsa, mutta suoritustaso on kengät jalassa merkittävästi heikompi kuin ilman.

Pelijakauma: Twinquitin (57 %) lähtöpaikka tuo siinä määrin riskejä, että aamun peliosuus on liian suuri. Shiny Boss (3 %) on huippuhaku.

Juoksunkulku: Twinquit ei pysty alussa puolustamaan paikkaansa. Shiny Boss ja Silver Wing erottuvat kiihdytyksessä. Jälkimmäisellä on riski kuumentua, jonka jälkeen koko matka mennään kovaa.