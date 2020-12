Ravivihje: Toto5 Jokimaa 3.12.2020

Suosikit: 2 Vietävän Patukka ja 7 Savon Kingi ovat viime aikoina kasanneet voittoja hyvää tahtia. Ensin mainittu saa tähän tammahyvityksen, joten olkoon se sen turvin niukka ykkösrankkaus. Vermon voitto tuli vahvalla kirillä ja nyt tamma pääsee johtopaikalle hallinnoimaan tapahtumia.

Savon Kingi on voittanut paljon lähtöjä, mutta on omalaatuinen tapaus, jolla on välillä liikaa omia ajatuksia. Esimerkiksi lokakuussa hevonen lopetti viimeisessä kaarteessa tyystin juoksemisen, tullakseen sitten taas lujaa maaliin. Viimeksikin hevonen vaikutti olevan matkalla kohti täysin ylivoimaista voittoa, mutta jäi viime metreillä odottelemaan kavereita kovastikin.

Haastajat: Vahvakirisen 3 Hollauksen ohjastaja muuttuu tähän kisaan amatööriin, joka on vähän kaksipiippuinen juttu. Toki se laskee peliosuutta, mutta myös menestymismahdollisuutta. Joskin on huomioitava, että Juha Jalonen on menestynyt viime aikoina omilla valmennettavillaan oikein hyvin ja tämäkin on varmasti miehelle jollain tavalla tuttu hevonen.

5 Hyvännäköinen voitti Kouvolassa johtavan rinnalta ja on ollut sen jälkeenkin asiallinen kovissa Toto75-sarjoissa.

Yllättäjät: 12 Meren Maininki on tosi vahva tamma. Kesän tasollaan hevonen olisi tässä vaarallinen, mutta syksyn esitykset jättivät toivomisen varaa ja nyt alla on poisjääntikin. 10 Suviruusulilla on myös kaudelta hyviäkin näyttöjä, mutta viimeisissä pyörä ei ole oikein pyörinyt. Viimeksi tamma putosi keulapaikalta lopussa neljänneksi pienessä lähdössä. 6 Oi Emma nappasi viimeksi Tammaderbystä mukavan potin yltäessään 2. ulkoa totoon. Tulevaisuuden hevonen. 14 Ilon Vilistys otti Forssassa hienon kirivoiton ja 15 Tohtori on tauluaan paremmassa iskussa, mutta kahdelta pakilta ei tässä normaalisti kamppailla voitosta, kun etupaaluilla on pari-kolme tähän sarjaan tosi kovaa.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Vietävän Patukka hakee nopeasti johtopaikan. Savon Kingi saattaa yrittää yllättää sen pätkällä 1. takasuoralla, eikä se ole ihan mahdoton taktiikka onnistuakseen, sillä haastaja on palalla nopeampi.