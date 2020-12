Ravivihje: Toto65 Vermo 2.12.2020

Toto65-1 Suosikki: Avauskohteessa 1 Morison on ehjällä juoksulla jälleen vaikeasti lyötävissä. Tapio Perttusen ajokki on tehnyt koko syksyn vakuuttavaa jälkeä avoimia lähtöjä myöten, vaikka laukat ovat sielläkin ajoittain pilanneet vahvoja suorituksia. Ruuna viimeisteli Jyväskylässä kuntoaan kiertelemällä kierroksen kirillä leikittelevän helposti ykköseksi. Pienessä lähdössä pussitusriski on minimaalinen, mutta virheaskeliin ei ole tässäkään varaa, sen verran laadukkaita ovat vastustajatkin. Haastajat: Ensimmäisenä suosikin erhettä kyttää toinen syksyn valopilkku 4 Tuviker. Väkivahvan oriin tähtihetki tapahtui Kouvolan Kavioliiga-osalähdössä, kun se kukisti avoimen tason huippuhevosia Välähdyksen ja Vaelluksen johdolla. Dieselmäinen ori antaa usein turhan paljon tasoitusta tasavauhtisuudellaan, mikä hankaloittaa oleellisesti lähtöjen voittamista etenkin näillä perusmatkoilla. 3 Veeran Poika on kapasiteetiltaan edellä mainittujen luokkaa, eikä huippupäivänä sen voittokaan saa yllättää. Jussi Suomisen valmennukseen siirtynyt ori löi jo syyskuun lopulla Morisonin ja Tuvikerin, tosin ensin mainitun laukka avitti osaltaan asiaa. Harvakseltaan kilpailemaan päässyt kykyhevonen voitti sunnuntaina Mikkelissä kiertelemällä neljännestä ulkoa sopivan lähdön ykköseksi. Valmentaja odottaa hevosen parantavan lyhyellä starttivälillä otteitaan. Yllättäjä: 5 Jamir on pätkänopea hevonen, eikä ruuna olisi hidasvauhtisessa taktiikkajuoksussa aivan vaaraton. Ravaavien suosikkien lyöminen tulisi silti mojovana yllätyksenä. Juoksunkulku: Humiro avaa ensimmäisenä sisäradalle. Morison hakee jatkossa keulapaikan haltuunsa ja saa Tuvikerin rinnalleen. Matkavauhti on tasaisen reipasta. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Veeran Poika (11%) saattaa jäädä aliarvostetuksi viime viikkoina loistaneiden suosikkien puristuksessa. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 1, 4, 3 Suuri: 1, 4, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki/varma: 5 Nitro Diablo on ollut syksyn suvereeni montévaltias, eikä ennakkoon ole mitään syytä epäillä voittokulun jatkumista keskiviikon jälkeenkin. Ruuna kohtaa tukun viime kilpailuista tuttuja vastustajia, joille se ei ole antanut niissä mitään mahdollisuuksia. ja matkakin suosii jaksavaa ja vauhtikestävää menijää. Ruuna pääsee kaiken järjen mukaan alkumatkasta suosiolla keulaan ja sen jälkeen lähtö on aika pitkälti taputeltu, ainakin voittajan osalta. Haastajat: 7 Target Kronos on löytänyt raviratsastuksesta uutta puhtia kilpailemiseen, josta tuoreimpana osoituksena Kouvolan kärrylähdön voitto pitkän kuivan kauden jälkeen. Montéssa se on tehnyt pirteitä juoksuja Nitro Diablon tuntumassa ja sen selästä kaksarisijoitus olisi jälleen lähellä. 4 Reverend Dred ei ole hevosena aivan edellä mainittujen tasolla, mutta normaalia pidempi juoksumatka suosii Kimmo Aholan vahvaa suojattia. Oulussa ja Lahdessa vastus oli sopivaa tasoa ja hevonen nappasi molemmista hyvät hopeasijat. Lokakuun lopulla se jäi selvästi Nitro Diablon ja Target Kronosin kyydistä. Yllättäjä: 1 Social Networkin kauden ehdoton huippuhetki nähtiin Jokimaalla heinäkuun alussa, kun se löi kovia montéhevosia Sunbeamin ja tämän lähdön suursuosikin Nitro Diablon johdolla. Sen jälkeen meno on hieman tasaantunut ja voiton uusiminen tulisi tässä suuryllätyksenä. Juoksunkulku: Target Kronos kiihtyy auton takaa rivakasti ja hakee ensimmäiset keulat. Se saa jatkossa Nitro Diablon kimppuunsa ja suursuosikki etenee johtopaikalle. Pelijakauma: Oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikit: Harri Åkerlundin talliin muuttanut 4 Wild Action on aloittanut Suomessa sellaisilla esityksillä, että se ei voi kauaa enää välttyä voitoltakaan. Viimeksi Finntack Cupin-finaalissa vastassa oli kovia lahjakkuuksia Imakeituptotheskyn ja Fantaghiro Brickin johdolla ja ruuna nousi porukan hänniltä 13-vauhtisella 700 metrin kirillä aivan niiden tuntumaan. Hevonen osoitti kovaa kapasiteettiaan jo elokuun alun Åbyn startissa, jonka se voitti aivan pystyyn kierrettyään päätöskierroksen alussa keulaan. Tällä kertaa vastus on sopivaa luokkaa ja normaalionnistumisella kärkisijat häämöttävät. Aivan suoritusvarmimmasta tapauksesta ei silti ole kyse. 7 Fuscus H.L. on virinnyt kovaan kuntoon hieman vaisumman kesän jälkeen ja ruuna kamppailee tässäkin lähdössä tiukasti kärkisijoista. Viimeksi hevonen kiri rehdisti hopealle kovan Heat of Dynamiten takana. Toissa kerralla se pilasi harmittavaan laukkaan juuri ennen maalia ja menetti siinä Finntack Cupin-finaalipaikan. Aktiivisella ajolla Ari Moilasen ajokki voisi päästä jälleen etenemään johtopaikalle ja sieltä sen ohittaminen vaatisi muilta kovaa suoritusta. Haastajat: 5 Knowwhentohold'em on taustavoimien mukaan normaalia lahjakkaampi nelivuotias, mutta vielä kaikin puolin keskeneräinen kilpailija. Kouvolassa ruuna kiri herkästi ykköseksi ohi ylivauhdin hyydyttämän kärkihevosen. Forssan kakkosen se juoksi hokit jalassa, jotka on tarkoitus vaihtaa takaisin kesäkenkään. Hevonen pääsee auton takaa ripeästi matkaan ja saa hyvän juoksun kärjen tuntumassa. 6 Fox Loverilta löytyisi kova kapasiteetti tähän porukkaan, mutta se ei ole viimeisissä kilpaillut parhaalla tasollaan. Tosin Jokimaalla ruuna tuli epäonnisen juoksunkulun jälkeen huomattavasti sijoitustaan paremmin maaliin. Vastus on nyt viime kisoja sopivampi, eikä Esa Holopaisen ajokkia kannata unohtaa 65-systeemeiltä. 8 Amorcito siirtyi lokakuun alussa huipputyötä tekevän Hanna Lepistön valmennukseen ja uusi yhteistyö on käynnistynyt vähintäänkin lupaavasti. Toissa kerralla hevonen kiri takapareista 700 metriä alle 12-kyytiä ja nousi kovan kärkikolmikon tuntumaan. Viimeksi esitys oli hieman tasaisempi, mutta starttiväliäkin oli alla viisi viikkoa. Lähtöpaikka leikkaa tuntuvasti mahdollisuuksia, mutta ei vie niitä kokonaan. 12 Flashdance Sisu on kisannut kelpo vireessä jo pitkään, mutta surkea lähtöpaikka laskee senkin osakkeita tuntuvasti. Näistä asemista voitto vaatii rajua ylivauhtia. Yllättäjät: 3 Moonlight Black ja 9 Master As eivät ole todennäköisiä voittajia tähän lähtöön, mutta tarkoilla reissuilla nekin voivat kamppailla sijoituksista kärjen tuntumassa. Juoksunkulku: Moonlight Black leikkaa ensimmäisenä sisäradalle, mutta luovuttaa paikkansa Knowwhentohold'emille. Sillä tavoitellaan tallikommenttien mukaan ensisijaisesti selkäjuoksua, joten Fuscus H.L. saattaa olla lopullinen keulahevonen. Pelijakauma: Wild Actionin (22%) kuuluisi olla suosikki. Knowwhentohold'em (5%) ja Fox Lover (4%) kiinnostavat. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 4, 7, 5, 6 Suuri: 4, 7, 5, 6, 8, 12 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki/varma: 2 Nashville Nancy on räväkkänä avaajana heti kiinni keulapaikassa ja huippukuntoinen tamma on siitä liki kolmatta perättäistä voittoa. Seinäjoen 75-lähdössä se avasi sisäradalta terävästi ja piti lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Toissa kerralla Jukka Kinnusen suojatti oli suorastaan jäätävä 08,7-vauhtisen avaus huomioiden ja punnersi loppumetreillä vielä selvään voittoon. Samanlaisen suoritustason jatkuessa ohittajat ovat tässäkin harvassa ja kun pahimmilla haastajilla on kysymysmerkkejä yllään, luotetaan tamma sopivalla peliosuudellaan varmaksi. Haastajat: 4 Handsome Sam on syttynyt elämänsä kuntoon. Viimeksi ruuna tuli sitkeästi 600 metrin kirin kolmannella ilman selkää perille asti ja puristi ohi kovasta kärkikaksikosta. Poisjäännin myötä starttiväliä on kertynyt reilu kuukausi, mutta valmentajan mukaan hevosen pitäisi palata normaalissa kunnossa takaisin radoille. Arto Laaksosen ajokin todennäköisin juoksupaikka on tässä toisessa parissa ulkona. 8 Galileo Way on kapasiteetiltaan todella kova hevonen näihin sarjoihin, mutta sairaspaussi ja hankala lähtörata madaltavat odotuksia sen kohdalla. Ruuna kärsi viimeksi niukan tappion tälläkin kertaa vastassa olevalle Handsome Samille, mutta suoritus oli silti huippuluokkaa johtavan rinnalta. Ari Moilasen ajokki joutunee tekemään jälleen raskaan iltapuhteen keulahevosen ulkopuolelta, mutta hyvänä päivänä sekään ei vie väkevän ranskalaisen mahdollisuuksia. 11 Por Nie Blues on kehityskelpoinen kolmevuotias, mutta takarivistä voittoon asti nouseminen on kova tehtävä kärkipäässä juoksevia suosikkeja vastaan. Tamma meni Kasvattajakruunun finaalissa hieno täyden matkan tuloksen, vaikka ei kärkeen ymmärrettävästi pystynytkään. Yllättäjät: 6 Make A Wish H.C. avaa tulisesti auton takaa ja tähtää nappijuoksuun suosikin peesissä. Toissa kerralla ruuna kesti vahvasti hurjan 08,7-vauhtisen alkurynnistyksen ja tsemppasi Nashville Nancyn takana toiseksi. Viimeksi menossa ei ollut lähellekään samanlaista potkua, joten iskukyky on nyt pieni arvoitus. 9 Eli Wallach on elämänsä kunnossa, mutta Vermon valloittaminen tuntuu helpompia lähtöjä juosseelle ruunalle hieman turhan kovalta tehtävältä. Juoksunkulku: Nashville Nancy puolustaa keulapaikan ja saa Make A Wish H.C.:n peräänsä. Galileo Way kiertyy jatkossa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Nashville Nancy (34%) voisi olla selvempikin suosikki. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: Uran 11 ensimmäistä laukatonta starttiaan voittanut 9 Perfect Rainmaker on jälleen löytämässä kadoksissa olleen huippuvireensä ja silloin vastustajat ovat usein helisemässä sen kanssa. Ruuna kärsi Teivossa niukan tappion kovalle Mark Morelle. Toissa kerralla se esitti toivottoman tuntuisista asemista kanuunakirin ja paranteli väkevällä potkulla aivan voittajan tuntumaan. Viimeiset 800 metriä kelloteltiin tuolloin ruunalle alle 10-vauhtia kolmatta rataa pitkin. Lähtöpaikka on tällä kertaa mitä parhain selkäjuoksusta nauttivalle olevalle ruunalle ja sen pysäyttäminen on vaikeaa. Vetohuput tänään ensimmäistä kertaa mielenkiintoisena varustemuutoksena. Haastajat: 2 Quite A Boy ansaitsisi pian jo voiton. Vermossa juoksunkulku oli pahasti Kaisa Toivosen valmennettavaa vastaan, mutta hevonen kiri joukon perältä vinhasti mukaan tasaisen kakkosrintamaan. Myös toissa kerralla juoksunkulku sakkasi ja hänniltä oli mahdotonta ehtiä kärkeen. Tarkalla juoksulla ruuna pystyy heittämään suosikillekin kovan haasteen. 10 Borgmesterin kausi on mennyt pahasti penkin alle, mutta kapasiteettinsa puolesta se riittäisi korkealle tässäkin tehtävässä. Ruuna näytti Kouvolassa pitkästä aikaa parhaita puoliaan ja runnoi ylipitkällä matkalla vahvasti toiseksi, häviten vain niukasti Suur-Hollola-finalisti Sahara Sandstormille ja jättäen taakseen kovia hevosia. Tommi Kylliäisen ajokilla on epäonnistuminen herkässä, mutta kaiken natsatessa pärjääminen ei yllättäisi. 4 Muscleman on ravatessaan lähdön todennäköinen johtonimi. Ruunalta olisi viimeksi voinut odottaa vähintään kakkossijaa sen saadessa tehdä keulassa täysin oman juoksunsa. Aivan terävin huippuvire saattaa olla tältä erää ohi ja ruuna jätetään vain varahevosen rooliin. Yllättäjät: 8 Prodigy Shark joutuu matkaan hankalalta paikalta ja vastus on kovempi kuin aikaisemmin. Voittoon vaikea uskoa täältä. 5 Ucciolla on korkea kapasiteetti, mutta se realisoituu kaviouran puolella turhan harvoin. Ihan kärkisijat yllättäisivät suoraan tauolta. Juoksunkulku: Muscleman avaa Fullhand Comeryn ohi keulaan. Prodigy Shark jää taivaltamaan keulahevosen ulkopuolelle. Perfect Rainmakerilla saatetaan iskeä vasta kirissä. Pelijakauma: Perfect Rainmaker (35%) voisi olla hieman selvempikin suosikki. Borgmesterin (9%) pinnoja kannattaa seurailla, se voi jäädä sekavalla taulullaan muiden varjoon. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 9, 2, 10 Suuri: 9, 2, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Päätöskohteen selvä suosikki on ansaitusti 10 Stonecapes Queila. Christa Packalenin valmentama tamma on puhjennut syksyn tullen hirmuiseen menoon. Viimeksi ylivauhtinen juoksunkulkukin pelasi neljännessä ulkona matkanneen tamman pussiin, mutta voittoisa loppuveto irtosi todella letkeään tyyliin. Toissa kerralla se kohenteli volttilähdön SE-lukemia johtavan rinnalta. Tällä kertaa vastaan asettuu muutamia kovia oriita ja ruunia, ja juoksunkulkukaan ei välttämättä mene aivan yksinkertaiseksi takarivin paikalta. Varmistukset paikallaan. Haastajat: 5 Jack Vader ei pure aina kuolainta ihan täysillä loppuun asti, mutta Jukka Torvisen hypätessä rattaille voitontahtokin voi ottaa harppauksia parempaan suuntaan. Hevonen teki toissa kerralla huippuesityksen johdettuaan lähtöä alusta loppuun ja löi monet tämän lähdön kilpakumppaneista. Jos ruuna pääsee keulaan säätelemään matkavauhtia mieleisekseen, se on vaikea ohitettava suosikillekin. 6 Ricocone jatkaa hirmukunnossa, mutta tarkan reissun vaativa ruuna on pelimielessä hankala tapaus. Harri Koivusen suojatti on lopetellut tulisesti vaikeista asemista ja kirin osuessa sopivasti se pystyy ohittamaan koviakin hevosia. 1 Jugador punnersi Jokimaalla loppumetrit sitkeimmin ja löi monet tämän lähdön kilpakumppaneista. Toki ylivauhtinen avauskierroskin tasoitti vaikeista asemista startanneen ruunan tehtävää, mutta esitys oli joka tapauksessa jälleen Jugadoria parhaimmillaan. Ykkösrata ei suosi tasaista avaajaa. Yllättäjät: 7 Hazelhen Hermes on löytämässä viime talven kanuunavirettä ja silloin paikka johtavan rinnallakaan ei vie sen mahdollisuuksia. Jokimaalla ruuna tuli parijonosta vahvan päätöskierroksen ja hävisi Jugadorille vasta aivan loppumetreillä. 2 Shotproofin kunto riittäisi pärjäämiseen, mutta tarkan juoksun vaativa ruuna on jälleen tuurien armoilla. Hevonen on jäänyt parissa viimeisessä voimia tallella pussiin. Juoksunkulku: Jack Vaderilla on hyvä keulasauma, vaikka sisäpuolen Ida's Owenkin lähtee silloin tällöin tosi lujaa ja Heikki Laakkosen taktiikat ovat silloin varsin suoraviivaisia. Hazelhen Hermesillä ei kaihdeta paikkaa johtavan rinnallakaan. Pelijakauma: Jugadorin (14%) pinnat ovat yläkantissa. Ricocone (8%) ja Hazelhen Hermes (4%) ovat pelillisesti kiinnostavimmat. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 10, 5, 6 Suuri: 10, 5, 6, 1, 7, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 1, 4, 3

Toto65-2: 5

Toto65-3: 4, 7, 5, 6

Toto65-4: 2

Toto65-5: 9, 2, 10

Toto65-6: 10, 5, 6

Hinta: 10,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-02&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[1,4,3],[5],[4,7,5,6],[2],[9,2,10],[10,5,6]&stake=0,1&price=10,8



Suuri

Toto65-1: 1, 4, 3

Toto65-2: 5

Toto65-3: 4, 7, 5, 6, 8, 12

Toto65-4: 2

Toto65-5: 9, 2, 10

Toto65-6: 10, 5, 6, 1, 7, 2

Hinta: 32,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-02&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[1,4,3],[5],[4,7,5,6,8,12],[2],[9,2,10],[10,5,6,1,7,2]&stake=0,1&price=32,4

