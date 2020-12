Ravivihje: Toto5 Kuopio 1.12.2020

Suosikki: 6 Roberto Diver nousee niukaksi suosikiksi. Hevonen on ollut jo pitkään varmassa vireessä ja nyt sillä on taas saumat päästä johtoon. Voittojuoksussaan toissa kerralla Roberto Diver taittoi matkaa johtaneen 9 Hard To Trickin selässä ja kuittasi lopussa tylysti ohi. Viimeksi Kuopiossa Roberto Diver sai myöhään kiritilaa johtavan takaa ja voimia jäi käyttämättä.

Haastajat: Edellä mainittu Hard To Trick jatkoi Joensuussa Maakunnan mestaruusajossa ja oli omaa luokkaansa keulasta ennen perässä seurannutta 7 Dream Divinea. Tämä on taas hiukan kovempi lähtö. 5 Ukebell Jet on lähdön kolmas kova ja kiinnostava peli-idea. Kuopiossa Roberto Diveria ja Hard To Trickiä vastaan ori oli tekemässä vahvaa 600 metrin kiriä 2. ulkoa ja jyräsi loppukaarteen pohjassa kärkeen, mutta sotki laukalle maalisuoran alussa. Ennen hyppyään ori näytti voittajalta. Viimeksi Ukebell Jet oli vaisu kirissä, mutta sitä ei unohdeta vielä. Matti Nisosen mukaan valmistautuminen on ollut nyt taas terävämpää kuin viime kisan alla.

Yllättäjät: Edellä mainittu Dream Divine on ihan kivassa kunnossa, mutta tämä on kovempi lähtö kuin viimeksi ja hevonen ei ole vanhemmiten ollut hanakka voittamaan. 1 Prayer's Hope sai hankalan juoksun Ronaldo Malibun voittamassa kisassa viimeksi. Nyt asemat puoltavat monin verroin enemmän ja esimerkiksi johtavan takaa mitalisija ei olisi yllätys. 8 Caroline K:n paras vire on ollut kateissa jo jonkin aikaa. Toissa kerralla juoksu meni nappiin mutta puristus ei riittänyt reippaassa lopetuksessa. Kykyjä ja kyytiä olisi riittämiin illan lähtöön.

Juoksunkulku: Roberto Diver painuu keulaan, mistä sillä myös luultavasti ajetaan tällä kertaa.

Pelijakauma: Ukebell Jet (11%) on edullinen merkki ja kannattaa poimia jo kapeille lapuille.