Ravivihje: Toto65 Magic Monday 30.11.2020

Suosikki: 3 Vikens Energy aloitti Suomessa upealla esityksellä, kun viimeiset 800 metriä sujuivat 5. ulkoa peräti 11,6. Ruuna kohtaa nyt tuota kisaa kovempaa vastusta, mutta vastaavana voi aivan hyvin jatkaa kultakannassa.

Haastajat: 7 Samurai Comery lähestyi viimeksi Kasvattajakruunun finaalissa 4. sisältä lopussa kärkeä ja se on kova näyttö rahasarjaan. 7-radalta on tosin nyt luvassa väkisinkin raskas juoksu.

5 He Is In on hieman ailahdellut, mutta Porissa nähtiin tiistaina hurja loppuveto vaikeista asemista ja samanlainen spurtti riittää tässäkin korkealle.

Yllättäjät: 4 Bombard ei ole tänä syksynä onnistunut, mutta juoksutkin ovat menneet säännöllisesti pieleen ja ruuna on ehdottomasti tauluaan pystyvämpi tapaus. 11 Erna's King on kengillä kuin varjo parhaastaan, joten hevonen ei kenkäpakkoaikana kiinnosta peleissä. 12 BWT Danger on parhaimmillaan menestynyt Toto75-tasollakin, mutta palaa tähän tauolta ja lähtöpaikkakin on ihan toivoton.



Pelijakauma: Vikens Energy (58 %) on hieman liian suuri suosikki.

Juoksunkulku: Vikens Energy ei Ruotsin kiihdytysten perusteella avaa kovaa, mutta Antti Teivainen osaa yllättää. Lähtökohtaisesti keulataisto käydään Bombardin ja He Is Inin välillä.