Ravivihje: Toto5 Oulu 29.11.2020

Suosikki: Rivin ainoassa suomenhevoskohteessa painellaan päälle kaksi ja puoli kierrosta. Tasavauhtinen 10 Pofori nauttii pidentyvästä matkasta. Ruuna jäi viimeksi ykkösradalta odotetusti hankaliin asemiin, mutta puski kovassa lähdössä asiallisesti.

Haastajat: 7 Valtori on tehnyt hyvää työtä läpi syksyn ja kohtaa nyt hieman edellisiä kisoja sopivampaa vastusta. Viimeksi ruuna nousi pitkällä kirillä totoon.

2 Hissun Feeniksillä on omat terveydelliset ongelmansa, mutta kyseessä on oikein hyvä hevonen tällaiseen lähtöön. Viimeksi tuli laukkoja ja hevonen on helpomman treenijakson jälkeen arvoitus, mutta tehtävä ei ole alkuunkaan liian kova, mikäli kaikki on pikkutauolta kohdallaan.

3 Kevinin Tähti on tehnyt uudesta tallista varmaa työtä. Tasaisesti kiihtyvälle hevoselle on etu, kun matka on normaalia pidempi.

6 Tvitteri on ollut Ville Pohjolan käsistä aiempaa ravivarmempi ja tasapainoisempi. Fysiikka riittää.

Yllättäjät: 4 Mäen Eino on hakenut tauon jälkeen vielä parasta virettään, mutta ei ole hevosena nolo lähtöihinsä. 11 Hissun Turbo on orastavassa nousussa. Kuopion kakkossia tuli johtopaikalta ja juoksu menee nyt toki haastavammaksi.

Pelijakauma: Hissun Feeniks (9 %) on kiehtova merkki.

Juoksunkulku: Paalulla ei ole kovinkaan nopeita hevosia. Hissun Feeniks voisi edetä johtoon, mikäli ravi maistuu.