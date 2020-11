Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 28.11.2020 – 75000 euroa ekstraa

Toto75-1 Suosikki: V-divisioonan karsinnassa ottavat yhteen kokemattomat lämminveriset. 1 Nashville Nancy on rankingin kärki. Hyvä avaaja voi johtaa kisaa alusta loppuun. Toissa kerralla Vermossa tamma nousi toisessa kaarteessa johtavan rinnalle ja oli siitä mainio kakkonen. Viimeksi tätä vastaavassa tehtävässä oli sitten odotetun voiton vuoro. Nashville Nancy oli mukana reippaassa avauksessa ja jaksoi kiriä alle 09-vauhtisen avauksen rasittamanakin ohi vetoapunsa loppusuoralla. Haastajat: 3 Mr Big Money on lähdön peli-idea. Ruuna sai vaihteeksi asiallisen lähtöpaikan. Jos se pääsee pudottamaan hyviin asemiin kärkiryhmään ja kirii kuten viimeksi Vermossa, voittoon on varmasti hyvät saumat. Ruuna kulki viimeiset 700 metriä väkevästi 12,2-vauhtia ja kiersi viimeisen kaarteen neljättä rataa pitkin. Kuudetta peräkkäistä voittoaan metsästävä 8 Uncia piti kesän ykköstilojensa jälkeen lähes kolmen kuukauden tauon ja palasi voitokkaasti Ylivieskassa. Santtu Raitala ajoi takarivistä startanneen orin kärkeen toiseen kaarteeseen mentäessä. Voitto ei ollut missään vaiheessa uhattuna, vaikka Raitala joutuikin hieman herättelemään oria lopussa, kun pussista myöhään päässyt 6 Spectre innostui terävään loppuvetoon. Vastus kovenee ja lähtöpaikka on huono, joten voittoputki on koetuksella. Yllättäjät: 2 Flex To Wheels löi Nashville Nancyn helposti keulajuoksulla toissa kilpailussaan Porissa. Maanantain välistartissa ruuna ei selvittänyt kuolemanpaikkaa kunnialla, mutta jätämme option sille, että ruuna palaa nyt lyhyellä starttivälillä tasolleen. 4 Believe In Dream oli tipsinä toissa kerralla ja laukkasi menestystään 600 metriä ennen maalia kun kuski avasi hevosen korvat ensimmäistä kertaa kilpailutilanteessa. Viimeksi ruuna sitten onnistui ja se kiri 3. ulkoa hyväksi kakkoseksi keulasta hallinneen 10 Callela Kickoffin jälkeen. Näistä lähtöasemista osat voivat vaihtua. 12 Shackhills Thunderin saumat näistä lähtöasemista lepäävät ylivauhtisen juoksun varassa. Toissa kerralla Porissa ruuna onnistui voittamaan ja lyömään mm. paremman juoksun saaneen 9 Spike's Starin, vaikka laukkasi takajoukoissa 1000 metriä ennen maalia. Myös maanantain välistartissa Shackhills Thunder kiri hyvin. Juoksunkulku: Nashville Nancy pitää sisäradalta keulat ja vie joukkoa. Pelijakauma: Uncian (29%) pitkä voittoputki herättää suurta kunnioitusta, mutta alustava pelikannatus on silti liian korkealla. Mr Big Money (15%) on aliarvostettu ja myös Flex To Wheels (7%) turhan unohdettu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 1, 3, 8, 2 Suuri: 1, 3, 8, 2, 10, 6, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikkikaksikko: 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaalissa 2 An-Dorra ja 1 Magical Princess ottavat revanssin kolme viikkoa sitten Jokimaalla ajetusta alkuerästä. Silloin Magical Princess piti sisäradalta keulat, mutta menetti paikan vauhdilla rinnalle tulleelle An-Dorralle takasuoralla. Sen jälkeen An-Dorra ei ollut enää yllätettävissä ja voi olla, että se olisi voittanut johtavan rinnaltakin. Viime viikolla ajetuissa välierissä An-Dorra ja Magical Princess välttivät toisensa ja hallitsivat lähtöjään kärkipaikalta. An-Dorra on ollut kauden keskinäisissä kohtaamisissa parempi 4-1 ja on ansainnut suosikin asemansa. Molemmat otetaan silti mukaan T75-lapulle. Jos Magical Princessillä on samanlainen pöljä päivä kuin esimerkiksi maailmanennätykseen päättyneessä Kriteriumin karsinnassa, sitä ei ole helppo ohittaa kirissä. Yllättäjät: Suosikkikaksikon pitää ajaa tuimasti toisiaan vastaan matkalla tai olla piilevästi sairas, jotta voitto lipsahtaa yllättäjien osastoon. 3 Lara Luca kiersi An-Dorran kupeelle toisessa kaarteessa viimeksi ja kesti hienosti. 4 Artful Drop puolestaan oli hyvä johtavan rinnalta Magical Princessin voittamassa karsinnassa ja voisi olla se hevonen, joka järjestäisi jättipaukun ylivauhtisessa juoksussa. Juoksunkulku: Magical Princess torjuu An-Dorran alussa eikä Pekka Korpi luovuta paikkaa suosiolla. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 1 Suuri: 2, 1

Toto75-3 Suosikki: 3 Marschall Match kiihtyi toissa kerralla Kasvattajakruunun välierässä Antti Teivaisen ajamana niin kovaa, että on nytkin todennäköinen keulahevonen. 13,5-tulos syntyi Killerillä niin vakuuttavalla tyylillä, että samanlainen suoritus tuo tästäkin menestystä. Viime lauantain finaali pilaantui lähtölaukkaan. Marschall Match on kiinnostava pelihevonen erinomaisesti sopivalla 2600 metrin matkalla. Haastajat: 4 Mainio maistuu myös. Ruuna on selvässä nousussa ja on näyttänyt erittäin positiiviselta viime kilpailuissa. Toissa kerralla tauolta palatessaan Mainio tuli todella hyvävoimaisena maaliin suojaisan juoksun jälkeen. Myös viimeksi voimat jäivät käyttämättä, kun 3. sisältä ei tullut missään vaiheessa kiritilaa. Nyt lienee jo aktiivisemman taktiikan vuoro. 11 Anything For You teki menestyksekkään turneen Ruotsiin elo-syyskuussa. Ruuna piti sen jälkeen 1,5 kuukauden tauon ja palasi kaksi viikkoa sitten Vermossa. Se matkasi 4. ulkona ja kiri viimeiset 700 metriä 12,7-vauhdilla, jyräten asiallisesti maaliin saakka. Tämä on aavistuksen helpompi lähtö ja Anything For You voi olla startti alla parempi. 5 Arctic Loverin kiristä tuli toissa kerralla liian pitkä. Ori kävi hakemassa uutta vauhtia Forssan iltaraveista viime viikolla ja oli vailla vastusta sen jälkeen, kun oli saanut keulapaikan suosiolla 8 Sunbeamilta. Yllättäjät: 10 Selene Lune olisi huippukuntoisena lähdön kuumimpia suosikkeja. Menossa ei kuitenkaan ole ollut viime aikoina samanlaista ryminää kuin kevään ja kesän voittojuoksujen aikaan. Viimeksi Teivossa Selene Lune oli pitkään pussissa sisäradalla ja se kiri tilaa saatuaan viimeiset 400 metriä kovaa, joten kunto voi olla taas löytymässä. 2600 metrin matka käy tammalle loistavasti. 9 Sahara Sandstorm ei jaksanut puristaa johtavan rinnalta viimeksi, kun vauhti oli tuimaa. Ruuna viimeistelee kuntonsa vielä perjantaina Jokimaalla vihjeen julkaisun jälkeen. Lähtökohtaisesti lyhyt starttiväli on pelkkä etu. 1 Orlando Knickin viime voitto tuli selvästi tätä helpommasta lähdöstä. Lähtöpaikka ja Ari Moilasen hyppääminen kyytiin lasketaan rastimista puoltaviksi seikoiksi. Juoksunkulku: Marschall Match painuu keulaan, mistä sillä myös ajetaan. Arctic Lover jää johtavan rinnalle, mutta voi saada 2 Elliot Webin tai Selene Lunen eteensä matkalla. Pelijakauma: Marschall Match (24%) ja Mainio (17%) voisivat olla hieman pelatumpia. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 3, 4, 11 Suuri: 3, 4, 11, 5, 10, 9, 1

Toto75-4 Suosikki: 9 Välähdys on viime juoksujensa perusteella selvässä nousussa. Jos ori palaa tasolleen, siinä on ainesta näiden lähtöjen talven hallitsijaksi. Ville Korjuksen suojatti oli toissa lauantaina Kavioliigan GP:ssä Vermossa jo selvästi terävämpi kuin tauolta Kouvolassa. Välähdys juoksi 3. ulkona ja pääsi nousemaan kiriin 500 metriä ennen maalia. Ori kiri hyvin kolmatta rataa pitkin ja hävisi johtavan takana namutelleelle 6 Pyörylän Paronille vain valjakonmitan. Revanssi voi vallan hyvin tulla jo tässä, mutta hyvin ovat pelaajatkin tilanteen haistaneet ja Välähdys on luotettu selväksi suosikiksi, joten pelillistä hehkua siinä ei ole. Haastajat: Edellä mainittu Pyörylän Paroni on kiittänyt suojaisista sisäratajuoksuista viime viikkoina. Ensin Jokimaalla se sai 2. sisältä tilaa taivaan lahjana kun 2 Josveis laukkasi keulasta maalisuoralle käännyttäessä. Kavioliigan GP:ssä tilaa tuli johtaneen Vixuksen takaa 150 metriä ennen maalia. Kuntonsa puolesta ruuna on ihan mahdollinen voittaja, mutta tällä kertaa 1 Koskelan Akselin ja Josveisin ulkopuolelta ei ainakaan automaattisesti saa nappijuoksua. Näistä Koskelan Akselilla voisi nyt olla keulajuoksun vuoro, kun viimeksi ruuna ei saanut mahdollisuutta Pyörylän Paronin takaa 3. sisältä ja voimia jäi käyttämättä. Yllättäjät: 8 Rokin Maxi paikkasi viimeksi Pyörylän Paronin voittamassa T75-lähdössä lähtölaukan upeasti ja jyräsi ulkoratoja pitkin voittotaistoon. Jos rata on pitävä, ori jyrää korkealle myös tällä puoli kierrosta lyhyemmällä matkalla. 7 Joriini ei ollut parhaimmillaan johtavan rinnalta viimeksi Vermossa. Viisi vastustajaa lappoi ohi loppusuoralla. PM-ajon sankaria ei pidä tuomita yhden pehmeämmän esityksen perusteella, mutta mahdollista on sekin, että orin paras vire on jo ohi tältä kaudelta. 5 Vixen on ollut ihan positiivinen viime kilpailuissaan. Viimeksi se tuli ihan hyvin maaliin 4. sisältä, vaikka ei sijoitustaan nostanutkaan. Kovavauhtinen juoksu olisi vahvalle jyrälle mannaa. Juoksunkulku: Koskelan Akseli pitää keulat, mistä sillä tällä kertaa todennäköisesti myös ajetaan. Pelijakauma: Koskelan Akseli (12%) on huippurasti ja poimitaan mieluusti jo pieneen systeemiin. Rokin Maxi (4%) on lähdön paras yllätyshaku peliprosenttien valossa. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 9, 1 Suuri: 9, 1, 8

Toto75-5 Suosikki: Moni pelaaja käyttää suomenhevosten matalan sarjan tasoitusajoon tukun rasteja. IS Ravit yrittää poiketa massasta ja kelpuuttaa lapulle vain kaksi p

Toto75-6 Suosikki: Kymenlaakso-ajon sankari 5 Consalvo jätettiin kolmanneksi toissa maanantain välierässä. Ori teki alussa töitä johtavan rinnalla ja siirtyi kirikilometrin käynnistyessä ohi johtaneen 6 Core Cathcherin, mutta tuli lopussa 2 Quite A Loverin ja 3 Lovestoryn ohittamaksi. Consalvo oli ihan hyvä ja pystyy vielä parempaankin, joten se jatkaa suosikkina 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun finaalissa. Samanlaisena kuin Kymenlaakso-ajon kilpailuennätyksen helposti murskatessaan ori ei olisi tässäkään lyötävissä. Kokeilemme Markku Niemisen huippukuntoisen tallin edustajaa T75-varmana. Haastajat: Quite A Lover aloitti välierässä 2. ulkona Consalvon takana ja jäi 1000 metriä ennen maalia johtavan rinnalle. Ruuna polki siitä kiritonnin 12,8-vauhdilla ja oli erinomainen. 1 Star Town Kemp muistetaan Kriteriumin karsinnan murskavoitosta. Finaalissa ruuna oli sairas. Kymenlaaksossa ruuna oli jo ihan hyvä ja viimeksi Kasvattajakruunun välierässä edelleen mainio. Se se kiersi 3.-4. ulkoa helposti muun muassa edellään kirineen 9 Arcie's Arsenalin. Tässä kisassa Star Town Kemp on mahdollinen keulahevonen. Yllättäjät: Edellä mainittu Lovestory on sitkas hevonen, joka tekee aina parhaansa ja sijoittuu jatkuvasti hyvin. Viimeksi välierässä se sai seurata Quite A Loveria matkalla ja pysyi tuntumassa maaliin saakka. Kriteriumissa upeasti esiintyneen 7 Stonecapes Thorin pitäisi olla nyt startti alla selvästi parempi kuin välierässä tauolta. 10 Full Picture notkahti toissa kerralla Jokimaalla johtavan rinnalta, mutta oli viimeksi välierässä jo sinne päin ja kiri asiallisesti. Ruuna on pohjimmiltaan ikäluokan parhaiden tasoa ja voisi järjestää yllätyksen ainakin ylivauhtisessa juoksussa. Juoksunkulku: Star Town Kemp ja Core Cathcher avaavat parhaiten. Jälkimmäinen on niin nopea, että valtaa keulat jos kuski lataa täydet. Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 2 Justice Ås oli pikku pettymys Kavioliigan GP:ssä viimeksi. Voittoa tarjottiin kun Seppo Markkulan ajokki sai vetää joukkoa rauhassa, mutta ruuna ei ollut yhtä hyvä kuin syyskuussa ennen paussiaan ja tuli Don Williamsin sekä 12 Lexus Dreamin ohittamaksi lopussa. Hevonen pystyy parempaan ja on keulapsyykillä tämän lähdön suosikki. Haastajat: 3 Thai Profit teki selvää jälkeä rahasarjoissa ja nousi pysyvästi avoimiin lähtöihin. Viime lauantaina Killerillä reilun kuukauden paussilta ruunan juoksu meni pieleen väsyvien vastustajien takana. Hevonen oli ihan hyvä eikä Santtu Raitala vaatinut siltä vauhtia lopussa kun peli oli jo menetetty. Tarjolla voi olla nyt nappijuoksu Justice Åsin selässä. 4 Willow Pride lataa myös lähtöön. Tamma oli hyvä kakkonen keskiviikkona 2. ulkoa ja voi olla nyt lyhyellä starttivälillä vielä parempi. Yllättäjät: 10 Grainfield Aiden ei ollut parhaimmillaan toissa kerralla Kavioliigan GP:ssä pitkällä starttivälillä. Viime lauantaina Killerillä startti alla ruuna oli mahtava ja näytti, että huippukunto alkaa olla taas käsillä. Se taittoi matkaa toivottomissa asemissa takajoukoissa kaukana johtaneesta Don Williamsista. Hannu Korpi nosti kiriin toiseksi viimeisessä kaarteessa ja hevonen polki viimeiset 800 metriä huimasti 09,5-vauhdilla, vaikka joutui kiertelemään väsyviä neljännen radan kautta. Suoritus oli parasta Grainfield Aidenia pitkään aikaan ja hevonen voi olla jopa valmis uuteen Ruotsin-valloitukseen lähiaikoina. Alustava pelikannatus on rajusti alakantissa. 5 Hotshot Lucalle ja varsinkin Justice Åsin takana juosseelle 11 Big Headachelle jäi viimeksi Kavioliigan GP:ssä voimia talteen kärkirintaman takana. Juoksunkulku: Justice Ås vie taas joukkoa. Pelijakauma: Grainfield Aiden (3%) on radikaalisti alipelattu ja kuuluu kaikille lapuille. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 3, 12, 10 Suuri: 2, 3, 12, 10, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

