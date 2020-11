Ravivihje: Toto5 Jokimaa 27.11.2020

Toto5-1 Suosikki: 3 Mark More palasi Teivossa upealla kirillä voittokantaan. Ruuna polki 4. ulkoa viimeiset 800 metriä komeasti 11,2 ja ehti ohi keulassa hääränneestä kovasta Perfect Rainmakeristä. Eturivi näyttää sellaiselta, että suosikki pääsee vaivatta johtoon, josta se on erittäin vaikea selätettävä. Haastaja: 10 Werner Ors erottuu suosikin selväksi ykköshaastajaksi. Mikkelissä pussiin jäänyt ruuna piti Vermossa keulasta kovan Slippery Runawayn takanaan, vaikka avaus oli kova. 5-vuotias koki arvonnassa kovia, sillä kovalle avaajalle eturivi olisi ollut iso plussa, mutta toisaalta hevonen on osannut menestyä muualtakin kuin johtopaikalta. Yllättäjät: 12 He Is Felix sai Teivossa 3. sisältä tilaa vasta hieman ennen maalia ja parhaat paukut jäivät käyttämättä. Vahva jyrä ohittaa kirissä monta, mutta näistä asemista suosikkia ei ole normaalisti kovin helppo saada kiinni. 9 Sultan Journeykin oli Teivossa pitkään pussissa. Ruuna tulitti loppua tosi kovaa, vaikka on yleensä tehnyt parhaat juoksunsa johtopaikalta. 7 Verozzo on juossut molemmissa Suomen starteissaan keulapaikalla. Nyt haetaan selkäjuoksua, jollaisella ruunan pitäisi valmentajan tietojen mukaan tulla innokkaammin loppua. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Werner Orsin (24 %) peliosuudesta voisi siirtää pari pinnaa He Is Felixille (3 %). Juoksunkulku: Mark More avaa suoraan johtoon, tai vähintään hakee keulapaikan avauspuolikkaalla. Jack Fire ja Verozzo ovat muut nopeat avaajat. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3 Suuri: 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Toto5-pelin ainoassa suomenhevoskoitoksessa on vain kuusi osallistujaa. 7 Sorretun Voima on kerännyt tällä kaudella jo kaksinumeroisen määrän voittoja ja kohtaa perjantaina varsin sopivan vastuksen. Viimeksi Lennon Rapina jäi ohittamatta, mutta ruunan esitys oli edelleen mainio ja kunto on pitänyt jo pitkään. Haastaja: 3 Runoneito ei loistanut viimeksi, mutta maili ja toisten takana juokseminen ei ole lähtökohtaisestikaan hevosen lempiasioita. Marraskuun alun startissa tamma kamppaili tiukasti voitosta Sorretun Voiman rinnalta toiselta ilman vetoapua ja on sen perusteella nyt peliosuuksissa liikaa sen varjossa. Yllättäjät: 2 Vilox on tosi nopea hevonen, mutta enemmän sijoittuja kuin voittajatyyppi. 1 Annan puolestaan puristaa sitkeästi, mutta vauhtia saisi olla enemmän. 4 Egoa On ja 6 T.T. Hunsvotti ovat kyvykkäitä hevosia, mutta kummallakin on ollut viimeisen vuoden aikana kovasti ongelmia ja tauolta iskukyky on aika iso arvoitus. Pelijakauma: Runoneito (7 %) saisi olla pelissä jonkin verran Sorretun Voimaa (71 %) lähempänä. Vilox (12 %) on liikaa luotettu. Juoksunkulku: Vilox avaa ensiksi johtoon, mutta tyytynee Sorretun Voiman selkään. Runoneito asettuu johtavan rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 7, 3 Suuri: 7, 3

Toto5-3 Suosikki: 4 Arnie's Emilie on tehnyt läpi syksyn hienoja juoksuja kovissa Vermon lähdöissä ja olisi paremmalla onnella napannut niistä voitonkin. Kahteen viimeiseen on tullut outo laukka ja se luonnollisesti askarruttaa, mutta hevonen on osoittanut olevansa edelleen vireessä ja pystyy heti menestymään, kun ravi taas maistuu. Haastajat: 3 Jetman Luxi oli pitkään sivussa ja on palattuaan napsinut pelkkiä totosijoja. Ruuna palaa tähän pieneltä sairastauolta ja on pieni arvoitus, mutta valmentajan mukaan ainakin kotioloissa otteet ovat miellyttäneet. 8 Wille Wind aloitti kankeasti, mutta on vauhtiin päästyään kehittynyt nopeasti. Lappeenrannassa olisi toki onnistuneella juoksulla ollut tarjolla voitto sielläkin, mutta hevonen ei ollut ihan terävimmillään. Raskailla olosuhteilla saattoi tosin olla vaikutusta asiaan. Onnettomalta paikalta kuitenkin selvästi vain haastaja. 1 Maloney laukkasi Teivossa ennen lähtölinjaa ja kulki sen jälkeen hienolla tyylillä viimeiset 2000 metriä 15,1. Ruuna osaa olla oikukas kiihdytysvaiheessa, mutta kunnon puolesta voitto roikkuu ilmassa. Yllättäjät: 10 Ankle Socks yllätti Teivossa suoraan tauolta onnistuneella juoksulla ja oli parempi kuin aikoihin, mutta rima nousee nyt selvästi. 6 Northernlight Genius oli positiivinen lokakuun Vermon starteissa, mutta viimeksi Tallinnassa hevonen ei yllättäen menestynyt. 5 She Believen viime starttien kakkoset ovat paljon tätä sopivammista lähdöistä. 11 Touch Me Toon taukostartti pilaantui laukkaan, mutta kesällä tamma väläytteli kovissakin lähdöissä. Pelijakauma: Arnie's Emilien (23 %) kuuluisi olla suosikki. Juoksunkulku: Maloney, Jetman Luxi ja Arnie's Emilie ratkaisevat keulapaikan kohtalon. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 4 Suuri: 4, 3, 8, 1

Toto5-4 Suosikki: Toto5-pelin neljäs kohde on Toto75-divisioonakarsinta ja taso on luonnollisesti kova iltaraveihin. 4 Com Miltonilla alkaa olla edellisestä onnistumisesta aikaa, mutta nyt hevosella on oiva paikka palata voittojen tielle. Ruuna kilpaili viimeksi kovassa Kavioliiga GP:ssä, eikä taustalta ollut oikein mahdollisuuksia nousta kärkitaistoon. Haastajat: 8 Jack Vader nappasi Vermossa pitkästä aikaa voiton, kun hevonen hallitsi tätä vastaavaa divisioonaa tyylikkäästi johtopaikalta. Ruuna lähtee tosi kovaa ja voi päätyä 8-kaistaltakin lopulta johtoon, mutta se tulee kyllä maksamaan kalliisti. Kunto on joka tapauksessa tapissaan. 1 Ricocone on pitkästä aikaa hyvällä paikalla, mutta ykkösrata voi muodustua loukuksi. Viimeksi ruuna polki Jack Vaderin voittamassa kisassa 5. ulkoa kirilenkin 12,6 ja on varmasti vaarallinen, mikäli sisältä löytyy kirivaiheessa tilaa. 2 Leader Brodde hyökkäsi Vermossa sisäradalta lopussa Jack Vaderin tuntumaan ja Suomen ura on alkanut oikein positiivisesti. Ruuna vahvistuu tähän Jukka Torvisella ja on viime kerran tapaan mainiolla paikalla. Yllättäjät: Timo Korvenheimon kaksikon 9 Sahara Sandstorm ja 5 Hazelhen Hermes viime sijoitukset eivät paljon lupaa, mutta hevosten juoksut ovat menneet noissa vaikeiksi ja kunto on taulua parempi. Markku Niemisen kaksikko 11 Por Nie Rock ja 12 Jugador hävisi rata-arvonnan karkeasti, mutta ei ole ulkona, mikäli kisassa innostutaan ylivauhtiin. 6 Rambo Rivnerille ja 7 Shotproofille jäi viimeisessään voimia käyttämättä, kun kiritilaa löytyi myöhään. 3 Conny Sisu kehitti Teivossa vahvan kirin. Upea lähtö, jossa ei juuri statisteja ole. Pelijakauma: Jack Vader (11 %) voisi olla hitusen enemmän luotettu. Juoksunkulku: Rambo Rivner ja Jack Vader lataavat ulkoa parhaiten matkaan. Rambo Rivner hakee selkäjuoksua, mutta se ottaisi varmasti mieluummin tallikaveri Com Miltonin eteensä, kuin sen kovimpiin haastajiin kuuluvan Jack Vaderin. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 4, 8, 1, 2 Suuri: 4, 8, 1, 2, 9, 11, 7

Toto5-5 Suosikki: Toto5-päätöksen hevoset eivät ole viime aikoina voitoilla juhlineet. 7 Finsweden on juossut tätä kovempia lähtöjä ja veikataan, että se on lähimpänä paluuta kultakantaan. Viimeksi ruuna jäi Toto65-tasolla pussiin. Haastajat: 9 Kiss of Judas on oikein pystyvä, mutta ravin kanssa on ongelmia. Ruuna on tehnyt parhaat juoksunsa, kun se on saanut painella keulassa vapaasti, joten takarivi on iso miinus. Antti Teivainen saattaa tosin ratkaista sen ongelman ajamalla jo matkalla eteenpäin. 5 Capo The Amour on pitkästä aikaa järkevällä lähtöpaikalla. Ruuna taipui viimeksi johtavan rinnalta, mutta oli tuona päivänä siinä ihan liian paineissaan ja varmasti vaarallinen, mikäli saa nyt selkäjuoksun. 6 One Point oli Lahdessa oikein positiivinen pitkältä tauolta ja ylsi kovassa JTT-karsinnassa totoon. Viimeksi paikka johtavan rinnalla oli liikaa, mutta toissa startin taso riittäisi tässä korkealle. 3-vuotiaana väläytellyt 4 Ferus Galax alkaa saada viime kisan perusteella taas juonen päästä kiinni. Ori lopetti Vermossa sisäratajuoksun jälkeen hyvin. Yllättäjät: 11 Elrond pysyi Suomeen paluussaan taustalla, mutta potentiaalia on näihin lähtöihin paljon. 1 Olle Roc on päässyt juoksemaan tällä kaudella vain kerran ja palaa taas tauolta. Valmentajan mukaan ihan huippuiskuun on luultavasti vielä matkaa. 2 Rosi's Rodrigo oli asiallinen viimeksi pitkältä tauolta ja tuskin ainakaan huonontaa saatuaan startin alle. Pelijakauma: Kiss of Judas (14 %) ja Elrond (4 %) ovat tauluaan paljon pystyvämpiä hevosia. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Finswedenilla rummutetaan ulkoa oletettavasti aktiivisesti eteenpäin ja se voisi olla lopulta keulanimi. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 7, 9, 5, 6, 4, 11 Suuri: 7, 9, 5, 6, 4, 11

