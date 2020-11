Ravivihje: Toto5 Kouvola 26.11.2020

Suosikki: Nimien puolesta 12 No Limit Star kohtaa sopivan porukan, mutta 12-rata on Kouvolassa aina sen verran paha, että ilmaiseksi ykkössija ei tälläkään kertaa irtoa. Lahdessa kuolemanpaikalla ohjille painanut tamma joutui Mikkelissä kiertelemään liikaa ulkoradoilla eikä pärjännyt. Ehkä viisivuotias siltikin taipui turhan helposti. Viimeksi oli voiton vuoro, kun hevonen nappasi ykkössijan 2. ulkoa. No Limit Star jaksaa kierrellä, joten voi olla että ohjastaja kääntää oikeasta ohjasta aikaisessa vaiheessa juoksua.

Haastajat: 3 Indi Band ei viimeksi pärjännyt kovassa lähdössä, mutta oli tätä ennen asiallinen eikä saanut lopulta täyttä mahdollisuuttakaan. Kuski vahvistuu. 5 Bean Dream on hyvä avaaja, joka vielä käynnistelee koneitaan pitkän tauon jäljiltä. Vire on ollut kaukana parhaasta, kun tamma molemmilla kerroilla taipui keulahevosen takaa. 7 Ghaliya Web oli Lahdessa mukana kovassa JTT-karsinnassa eikä kyennyt selvittämään tietään finaaliin 4. sisältä. Viimeksi tamma jäi kuolemanpaikalle, missä se joutui taivaltamaan suurimman osan matkasta ja taipui lopulta. Tällä kertaa lähtöpaikka on ulkona, mutta mikäli juoksu onnistuu, tamma pystyy olemaan tauluaan vaarallisempi. 4 Bella Bloomin lähtöpaikka on hyvä ja tamma on tottunut kilpailemaan kovemmissakin tehtävisssä. Muita tammoja vastaan se pystyy pärjäämään. 2 Beauty Erin kiri Forssassa terävästi saatuaan tilaa johtavan takaa ja kokee tällä kertaa ohjastajanparannuksen.

Pelijakauma: Ghaliya Web (6%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Bean Dream avaa johtoon ja katsoo sopivan selän eteensä. Jopa No Limit Starin eteneminen keulaan on mahdollista, mutta se tapahtuisi mahdollisesti vasta etusuoralla.