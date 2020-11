Ravivihje: Toto65 Vermo 25.11.2020 – 65 000 euroa ekstraa

Suosikki: 9 Redemption esiintyi edukseen erittäin tasokkaassa Jokimaa tekee tähtiä -kisassa. Karsinnassa ruuna kiri lennokkaasti kakkoseksi neljännen radan kautta ja hävisi vain Skyfall Shinelle. Finaalissa Redemption teki 2. ulkoa vahvan 700 metrin kirin kolmatta rataa ilman selkää. Kimmo Aholan suojatti klaaraa pitkän matkan varmuudella, se nähtiin lokakuussa Vermossa.

Haastajat: 6 Knocking Match oli viime viikolla T65-pelaajien luottohevonen sarjaa alempana ja hoiti leiviskänsä keulajuoksulla ylivoimatyyliin. Tämä on tiukampi tehtävä eikä keulajuoksukaan ole pomminvarma asia. Kolmen kilometrin matkalla ruuna on kilpaillut vain kerran aiemmin ja siitä on jo 1,5 vuotta aikaa, joten matkan sopivuuteen on hankala ottaa kantaa. 12 Tzubodai on hienossa iskussa viime kilpailujensa perusteella, mutta lähtöpaikka ja sen tuomat lisämetrit pudottavat rankingin kolmoseksi. Pitkä matka onneksi tasaa puntteja toiseen suuntaan. Viimeksi JTT-finaalissa Tzubodai valui kiihdytyksessä 4. sisälle. Hyvä loppuveto nosti ruunan neljänneksi ja esimerkiksi Redemptionille Tzubodai hävisi vain puoli hevosenmittaa. 4 Joseph Boko on etsinyt parasta virettään. Hyvänä päivänään ruuna olisi kuin kala vedessä tällä matkalla. Viimeksi juoksu meni pieleen, kun Antti Teivainen nosti kolmannelle radalle jo 1700 metriä ennen maalia ja sen jälkeen paikkaa parijonosta ei enää löytynyt.

Yllättäjät: 5 Twinquit teki kovan juoksun lähtölaukan jälkeen viimeksi. Se matkasi 7. ulkona kaukana kärjestä, mutta kulki kirissä oikein terävästi sen minkä pääsi etenemään vapaasti. Voittokin jäi lopulta vain vajaan valjakonmitan päähän. Vastus oli Kaustisella tietysti helpompi kuin nyt Vermossa, mutta ruuna otetaan silti potintekijäksi. 10 Credit To Love on myös hyvä hevonen kolmelle kilometrille. Tamma palaa kehiin reilun kahden kuukauden tauolta ja juoksee nyt ensimmäisen kilpailunsa Anne Kankaan valmennuksesta. 3 Erna's King esitti näkemisen arvoisen loppuvedon viime kilpailussaan. 4. sisällä matkannut ruuna oli vielä loppusuoran puolivälissä pääjoukon viimeisenä, mutta ohitti viimeisellä 100 metrillä yhdeksän vastustajaa ja ehti ällistyttävästi voittoon saakka. Nyt on juostava kengät jalassa ja se laskee odotuksia hieman. 7 Janis Joplin Boko olisi voinut olla viimeksi muutaman korkeammalla, jos olisi päässyt nostamaan aikaisemmin vapaille kirikaistoille rintaman takaa.

Juoksunkulku: Knocking Matchin selkä kelvannee Erna's Kingille ja kumppaneille pitkällä matkalla.

Pelijakauma: Tzubodai (12%) on lähdön kiinnostavin rasti T65-pelissä.