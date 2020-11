Ravivihje: Toto5 Pori 24.11.2020

Suosikki: 3 Bismarck Comery palasi viimeksi pieneltä tauolta eikä sillä ajettu heikolta lähtöpaikalta hullutellen. Viisivuotias sai asemat 5. ulkoa, mistä loppuveto oli hyväksyttävä. Tällä kertaa ruuna pääsee paremmista asemista matkaan ja yksi startti alla se pystyy parantamaan otteitaan. Viisivuotias ei pääse astumalla keulaan, mutta saattaa päästä etenemään sinne myöhemmin. Viisivuotias ei ole ollut juoksunkulusta riippuvainen.

Haastajat: 6 Redhot Tap Dancer on nopea alussa ja saattaa päästä suosikin etupuolelle. Viimeksi ruuna pääsi johtopaikalle, mistä voittokin oli sopivalla matkavauhdilla otettavissa. Viisivuotias joutui kuitenkin tyytymään neljänteen sijaan. Tällä kertaa starttiväli on pitempi kuin aikaisemmin. 2 Brand New Key tuli Ylivieskassa kovassa lopetuksessa hyvin perille ja oli viimeksi positiivinen alkulaukan jälkeen. Ruuna on startannut pari kertaa uudesta tallista eikä otteet ole ainakaan laskemaan päin. Tällä kertaa lähtöpaikka on parhaasta päästä.

Yllättäjät: 5 Tumble Dryer on tehnyt asiallisia juoksuja, mutta oli viimeksi epäonninen jäätyään johtavan rinnalle. Siitä ori ei pärjännyt parhaille reippaassa lopetuksessa. 7 Wall Street Comery on tauluaan parempi menijä ja pystyy juoksun onnistuessa paljoon, kun mielialamenijällä on huumori kohdallaan. 4 Black Ice Boost on tauluaan parempi menijä, mutta on päässyt starttailemaan katkonaisesti. Ylisarjassa suurempi menestys olisi vielä yllätys.

Pelijakauma: Bismarck Comeryssa (67%) on varma-ainesta, kun tehtävä ei ole kovimmasta päästä.

Juoksunkulku: Redhot Tap Dancer avaa johtoon ja päästänee tämän jälkeen suosikin eteensä.