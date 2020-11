Ravivihje: Toto65 Magic Monday 23.11.2020

Suosikki: 2 Malkkinin kausi on ollut hieno ja ruuna jatkaa 8-vuotiaana edelleen kehittymistään. Hevonen on voittanut tätä kovempiakin lähtöjä ja on nappipaikalla, mutta kysymysmerkkejäkin on ilmassa. Arto Komulaisen tallissa on sairasteltu viime aikoina ja siksi tällekin hevoselle on kertynyt taukoa. Näistä lähtökohdista on vaikea antaa suosikille ihan täyttä luottoa, mutta se pystyy takuulla voittamaan tämän lähdön, mikäli kaikki on kunnossa. Hevonen joutuu juoksemaan pitkästä aikaa kengät jalassa, mutta sen ei pitäisi olla kynnyskysymys.

Haastajat: Elämme 3 Tinderin aikoja, sillä vahva, muttei niin hirveän vauhdikas ruuna nauttii vauhtien hidastumisesta. Epävarmuuskaan ei ole niin merkittävää, kun ei mennä enää äärivauhteja. Jyväskylässä nähtiin vahva kiri ja otteet tuskin heikkenevät, kun tauolta tuli startti kroppaan.

11 Valtroks karautti viimeksi 12-radalta keulaan saakka ja hallitsi varmasti. Tästä lähtöjärjestyksestä viime kerran temppu ei tule onnistumaan, mutta hevonen osaa toki tulla takaakin.

Yllättäjät: 1 Pofori voitti Seinäjoella johtavan rinnalta, mutta viimeksi tuli taas vaihteeksi laukka. Ruuna ei suoranaisesti loistanut sen jälkeenkään, mutta on ennenkin ailahdellut. Ykkösrata on hitaalle avaajalle oikeinkin ongelmallinen lähtöpaikka. 10 Iinan Prinssi seurasi viimeksi 2. sisältä kakkoseksi oltuaan ensin mukana tosi reippaassa avauksessa. Nyt kiertämistä tulee enemmän ja vastuskin on viime kertaa kovempaa, mutta ruunalta löytyy oikealla juoksulla napakka kiri. 5 Kiirilla on nopea hevonen, joka saattaa piristyä uudesta kuskista. Tamma vaatii tarkan juoksun, mutta voi yllättää sellaisella koviakin.



Pelijakauma: Malkkinin (53 %) kohdalla on kysymysmerkkejä sairastelujen jälkeen ja siitä pitää rokottaa enemmän kuin mitä kansa on tehnyt. Tinderi (14 %) on erityisesti huippumerkki.

Juoksunkulku: Malkkin on suosikki johtopaikalle, vaikka Kiirilla saattaa onnistua yllättämään sen alussa.