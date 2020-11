Ravivihje: Toto5 Kaustinen 22.11.2020

Suosikki: 4 Hypnotique vakuutti voittojuoksuissaan lokakuussa ja nousee rankingin kärkeen. Seinäjoella ruuna polki keskijoukoista kiritonnin 15,1-vauhdilla ja runttasi oikein vahvasti maaliin saakka. Toissa kerralla Henry Ala-Korven suojatti oli vakuuttava johtavan rinnalta. Viimeksi Kuopiossa vastus oli paljon kovempi kuin nyt ja Hypnotique saa puhtaat paperit, vaikka ei 2. ulkoa kirissä millään lailla riehunutkaan.

Haastaja: 3 High Sky Jet on ollut hyvä pitkin syksyä ja voittaakin vielä vireen kestäessä. Teivossa se kiri hyvin 2. ulkoa ja hävisi vain ylivoimaiselle Callela Socratesille. Viimeksi Oulussa ruuna teki hyvän kirikierroksen ulkoradoilla.

Yllättäjät: 14 Castle In The Skylla on hyvä kapasiteetti tähän lähtöön. Pystyvä tamma voi olla palaamassa tasolleen tallitietojen perusteella. 7 Allyhills Dream polki viimeksi pitkästä aikaa ravia ja jaksoi tehdä spurtit sekä alkuun että loppuun. 11 All Victor saa rattailleen Niko Jokelan. Toissa kerralla Bodenissa ruuna teki mainion kirikierroksen 7. sisältä ja ehti ulkoratoja pitkin kolmanneksi. 5 Indigo Star oli viime viikolla Oulussa käytännössä yhtä paljon pelattu kuin High Sky Jet. Ruuna laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa keulapaikkaa hakiessaan. 13 Come On Day on juossut viime aikoina laatulähdöissä ja esiintynyt vähintäänkin hyväksyttävästi. Viimeksi Oulussa Ponsse cupin karsinnassa kuolemanpaikka rapakelissä oli liikaa.

Juoksunkulku: Paalun pienimmillä numeroilla starttavat hevoset eivät ole starttiraketteja, joten Indigo Starilla on paikka hakea keulat ainakin aluksi.

Pelijakauma: Suosikkikaksikon kuuluukin erottua muista. Yllättäjistä paras merkki on Castle In The Sky (1%).