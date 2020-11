Ravivihje: Toto75 Jyväskylä 21.11.2020

Toto75-1 Nelivuotiaiden Kasvattajakruunu-finaaleista on ensimmäisenä vuorossa tammojen kisa. Kun ikäluokan ylivoimainen hallitsijatar Mascate Match joutui yllättäen sairauslomalle, tie voittajakehään on avoinna monelle sen kilpasiskolle. Suosikki: Kiivaasti lyhyen taukonsa jälkeen marraskuussa kilpaillut 1 Imakeituptothesky on ollut huikean hyvä kaikissa kolmessa voittojuoksussaan ja lähtönopeutta lisää saaneelle avaajalla on hyvä sauma jatkaa menestyskulkuaan myös 30000 euron arvoisessa finaalissa. Se voitti molemmat Vermon lähtönsä murskatyyliin piikistä ja kiri niiden välissä Jyväskylässä ärhäkästi välierävoittoon, kun vapautui pussista maalisuoran alussa. Haastajat: Toinen välierä viime viikon tiistaina oli 2 Moonlight Velvetin heiniä. Se pääsi maalisuoran alussa siirtymään keulasta taipuneen 8 She Rainsin perästä sisälle open stretchille, jota pitkin kirmasi omaa vauhtiaan selvään voittoon. Melko vähän kilpailleella tammalla on menossa loistava kausi, sillä se on jäänyt vain kerran ulos kolmen parhaan joukosta. Kolme kilpailua sitten Moonlight Velvet piti Mascate Matchin peesistä arvokkaaseen kakkossijaan Villinmiehen Tammakilvassa. 5 Piece Of Glory ei ole pystynyt parhaimpaansa viime aikoina. Välillä epävarmasti ravannut tamma laukkasi toissa kerralla St. Legerissä 800 metriä ennen maalia keulahevosen takaa ja Jyväskylän välierässä se oli keulasta lopussa aseeton Imakeituptotheskyn lisäksi myös open stretchiä pitkin kirinyttä 3 Arctic Emmaa vastaan. Piece Of Gloryn luokka riittää aivan kärkeen, jos sillä on vain paras päivänsä. Ylempänä mainitun nopean Arctic Emman puristus tuskin riittää voittoon asti, mutta arvokkaalle sijalle se voi roikkua. 7 First Class Lady jatkoi hiukan alakuloista menoaan välierässä eikä kirinyt kummoisesti. Tamman kyvyt riittävät, mutta parannustakin on tapahduttava viime juoksuista. 9 Adanna on esittänyt mukavia kirejä, kuten välierässä 3. ulkoa. Voittoa varten sen pitäisi kuitenkin vielä petrata, vaikka sille onkin tarjolla maukas sisäratareissu suosikin perästä. 6 Donna Leonora spurttasi välierässä sen sijaan nousukuntoa uhkuen maalisuoralla, mutta tuskin se silti aivan kärkisijoja finaalissa hätyyttelee. Yllättäjä: 4 Arctic Dessert on ollut suosikin tavoin rautaisessa kunnossa. Se kiersi välierässä matkalla kuolemanpaikalle, mistä pystyi nujertamaan kaikki muut vastustajansa paitsi paljon helpomman reissun saaneen Moonlight Velvetin. Tamma kohtasi Imakeituptotheskyn lauantaina Vermossa, missä laukkasi epäonnekseen maalisuoralle tultaessa, kun oli pontevasti kirimässä kärkimatsiin. Tamma lopetti laukkansa jälkeen vielä hyvin, joten se menetti hypyssään luultavasti jonkun himmeämmistä totosijoista. Pelijakauma: Imakeituptothesky käy sopivasti rastittuna pyöreässä lähdössä varmaksi. Arctic Dessert on aliarvostetuin potentiaalisista voittajakandidaateista. Juoksunkulku: Imakeituptothesky tuskin pystyy vastaamaan kiihdytyksessä Arctic Emmalle. Tämän jälkeen keulapaikan hakeminen ei suosikilta välttämättä enää onnistu, koska muutkin tammat pystyvät avaamaan lujaa ja sulkemaan sen mahdollisesti sisäradalle. Piece Of Glory on todennäköisin keulahevonen. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 1 Suuri: 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Tammalähdön avainhevoset tulevat takarivistä. Kärkirankkaukset ovat 9 Poetry In Motion ja 10 Selah, vaikka kumpikaan ei ole voittanut tuoreinta kilpailuaan. Suosikki: Selahin pitkä voittoputki huipentui Porin pikamatkalla, jolla se runttasi kuolemanpaikalta kalkkiviivoilla ennätysajallaan väkisin voittoon ohi Banskyn. Sen jälkeen Ruotsissa kilpaillut tamma oli ensin montéssa 2. radalta ilman vetoapua vahvalla juoksulla kolmas ja sai puhtaat paperit myös viime startistaan, vaikka jäi neljänneksi. Selah ei pääsyt kuraradalla juoksuradalta sulavasti matkaan, joutui tekemään matkalla välispurtin, kun kohensi asemiaan viimeiseltä sijalta eikä kyennyt enää lopussa aivan voittotaistoon. Haastajat: Poetry In Motion palaa kuukauden paussilta tositoimiin. Se kiersi toissa kerralla kaukaa viimeiseltä sijalta komeasti kaikki vastustajansa, mutta oli viimeksi 2. sisältä lopussa aseeton edessään keulasta hallinnutta Selahia vastaan. Tällä kertaa se pääsee juoksemaan kovan kilpasiskonsa etupuolella. 12 Kitzune G.G. on kova kirihevonen, joka on otettava aikaisin huomioon surkealta piippuhyllypaikaltakin. Tamma on ollut hyvä myös ennätysjuoksuaan seuranneen syyspaussinsa jälkeen molemmilla kerroilla. Viimeksi se onnistui voittamaan samalta lähtöpaikalta tykkikirillään lopulta selvästi, kun pääsi 300 metriä ennen maalia 4. sisältä vapaille vesille. 2 Memphis Minnie yllätti toissa kerralla, kun pääsi mielipaikalleen keulaan. Se sai vetää välillä hiljaa eikä antanut lopussa mitään mahdollisuuksia Kitzune G.G.:lle, joka kiersi sen kupeelle puolimatkassa. Viimeksi tamma ei lähtenyt ravilla. Sillä on taas sauma päästä vetojuhdan paikalle. Nopea 5 Nazareth teki koko syksyn huippuesityksiä, kunnes taipui viimeksi kivikovassa JTT-finaalissa melko aikaisin keulavoittajan peesistä. Karsinnassa se ehti kuin ehtikin toiseksi 2. sisältä, kun keulahevonen laukkasi vähän ennen maalia. Liukas avaaja saa taas hyvän reissun kärkiryhmässä. 11 Roseland kiri Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa hallittuun voittoon viimeiseltä sijalta, mutta joutui jäämään finaalista pois kuumeen takia. Sille tuli sen jälkeen vielä toinen poisjäänti Tammachampionista jalkamurheen takia. Punainen tamma palasi paussilta kevyesti viimeisteltynä Kasvattajakruunun välierään, jossa olikin tosi ponneton. Startin ansiosta siltä voi kuitenkin odottaa taas parempaa esitystä. 4 Elaiza Camto on innostunut syksyllä pari kertaa mahtiesitykseen piikistä, muttei taida nyt päästä sinne millään. Viimeksi tamma taipui kuolemanpaikalta. Viime kilpailuissaan laukkaillut 1 Luna de Paris oli kolme juoksua sitten pikamatkalla keulasta kelpo kakkonen ja yrittää nyt liftailla huippupaikaltaan hyvälle sijalle. Pelijakauma: Ylisarjassa kilpaileva Yanru on surkealta lähtöpaikaltaan yliarvostettu ja myös Nazareth haiskahtaa ylipelatulta. Selah on alipelattu suosikki ja Memphis Minnie on selkeästi liian unohdettu. Juoksunkulku: Radoilla 1, 2, 4 ja 5 on hyvät avaajat. Memphis Minnie on todennäköisin keulahevonen. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10, 9 Suuri: 10, 9, 12, 2

Toto75-3 Suosikki: Väkivahva jyrä 16 Don Williams on monien varma, mutta IS Ravit lähtee varmistelulinjalle. Oriin ei ole täydessä pitkän matkan lähdössä yhtä helppo edetä matkalla kärkeen kuin syksyn Vermon maratoneilla, eikä sen voittoa voi pitää yhtä salettina hyvien vastustajien joukossa. Don Williams näytti viikko sitten Kavioliigan GP-lähdössä ehtivänsä huippukisoissa nykyisin myös normaalimatkoilla, kun se kurotti kuolemanpaikalta voittoon ennen Lexus Dreamia ja Justice Åsia. Haastajat: Huiman harppauksen tällä kaudella eliittiin tehneeltä ja jopa Finlandia-ajossa mukavasti sijoittuneelta 9 Thai Profitilta jäi viime perjantaina paussin jälkeen startti ajamatta, kun Kuopion ravit peruttiin. Koviin kireihin pystyvä hevonen ei ole yli kuukauden tauolta välttämättä herkimmillään, mutta on silti suosikin kovimpia haastajia. Viimeksi ruuna ravasi helpon keulavoiton Vermossa, missä sai hääriä matkalla piikkipaikalla täysin mielensä mukaan. Paalukarsinasta starttaa useampi lahjakas nousukas 40 metrin etumatkan turvin ykköstason tähtiin nähden. Nostamme niistä rankingissa korkeimmalle 4 Comway Cotterin. Hurjasti tänä vuonna kehittynyt Derby-finalisti on jatkanut väkevää menoaan myös superkilpailun jälkeen. Se voitti toissa kerralla JTT-karsinnan mennen tullen piikistä, mutta valitsi finaalissa sisäratataktiikan, jolla jäi pussiin. Nelivuotiaalle ruunalle sopivat kaikki matkat. Yllättäjät: 3 Frankenstein AM on esiintynyt Suomessa positiivisesti lukuun ottamatta loppukesän Forssan juoksua, jossa se oli keuhkoputkentulehduksessa. Se on saanut sairaustaukonsa jälkeen sopivasti kaksi kilpailua alleen ja voi olla jo huipputikissä. Hevonen sinnitteli ensin kierroksen kirinsä päätteeksi loppuu asti kärkitaistossa mukana ja teki saman myös viimeksi sattumattomammalla pikamatkalla. Joka vuosi tehtävien kovenemiseen hyvin vastanneen 7 Troopersin venymistä on mielenkiintoista seurata näin kovia hevosia vastaan. Vaikka kovalla voittoprosentilla viime kausina kilpaillut ruuna ei ole päässyt kunniakierrokselle viime kilpailuissaan, sen kunto on pitänyt. Se paikkasi kolme starttia sitten lähtölaukkansa upealla nousulla kolmanneksi, haastoi sen jälkeen hyvin Amazing Warrioria ja menetti viimeksi ykkösradan lähtöpaikalta täysin mahdollisuutensa pussitukseen. Mikäli usein vaativia reissuja saanut Troopers saa säästää paukkunsa kiripuolikkaalle, se voi yltää vaikka kuinka korkealle. Uutterasti viime kausina kilpailleiden 13 Grainfield Aidenin ja 14 Por Nie Rockin kunto pitää aina vaan. Ensin mainituilla on tältä vuodelta niin hyviä näyttöjä kovista lähdöistä Ruotsia myöten, että sille on annettava kohtalainen voittosaumakin. Se kiri toissa kerralla SM-lähdössä 2. ulkoa todella positiivisesti kamppailuun kakkossijasta Next Directionin takana ja tuli viikko sitten Kavioliiga GP:ssä hännillä pussissa maaliin. Por Nie Rock jäi viime kierroksella 2. ulkoa pussiin. Sekin pystyy aina kaikkensa antavana ja tasavauhtisena hevosena ohittamaan monta vastustajaansa, jos juoksussa on railakas tempo. Täsmälleen samat sanat pätevät starttien myötä taas petraavaan 12 Hazelhen Hermesiin, joka ei päässyt kirimään viimeksi hänniltä vapaasti Kavioliigassa. 2 Trouble Leader kiri toissa kerralla

Toto75-4 Suosikki: Suomenhevosten 16 osallistujan tasoitusajo on melko pyöreä kohde. Kesän jälkeen lähes voitosta voittoon juosseen 3 Vuoran Suvettaren tulosrivistö on korein, mutta emme pidä sen ykkössijaa kirkossa kuulutettuna entistä kovemmassa sakissa. Pääasiassa piikkipaikalla juossut tamma joutui toissa kerralla urakoimaan paljon kärkipaikan saamiseksi ja kangistui lopussa totosijoilta, mutta palasi viimeksi lyhyemmän starttivälin jälkeen helposti voittopolulle tutulla vanhalla kaavallaan.



Haastajat: 7 Liinan Liekki on päässyt syksyn starteissaan näyttämään taas kykynsä. Esimerkiksi toissa kerralla se teki järkyttävän kovan juoksun, kun prässäsi Sorretun Voiman väsyksiin ja jaksoi tämän ohitse kolmanneksi. Viimeksi tamma revitti toisessa kaarteessa väkisin piikkipaikalle, mistä piti lopussa vastustajansa helposti takanaan. Liinan Liekki riittää takuulla Toto75-tasollakin. 12 Metsärinteen Valta on ollut rajussa syysvireessä, mutta takamatkalta ulkoratojen kierteleminen voi aiheuttaa sille omat hankaluutensa. Toissa kerralla huipputammojen Vermon lähdössä keulasta voittoon vastannutta hevosta ei voi kyllä jättää poiskaan voittajaspekulaatioista. Se seurasi viimeksi kärjestä voittaneen Pöylefantenin perästä voimia tallella kakkoseksi. 9 Varsova on alkanut mennä yllättävän varmasti ravia, ja lahjakkaan tamman tulosrivi on muuttunut sitä myötä komeaksi. Toissa kerralla se nousi 7. ulkoa pitkällä kirillään mainiosti toiseksi, muttei ehtinyt uhkaamaan keulasta helposti voittanutta Vuoran Suvetarta. Viimeksi Varsova kamppaili kuolemanpaikalta sisukkaasti voittoon. Kovaan kuntoon äitynyt 16 Vennelmon Varma on ollut viime kuukausina joka kerta kuumimpia pelihevosia ja sijoittunut jatkuvasti kahden parhaan joukkoon ennen viime kilpailuaan, jossa se pilasi pelinsä lähtölaukkaan. Hyväfysiikkainen tamma pystyy tulemaan hyvin kuolemanpaikaltakin, kuten toissa kerrallakin nähtiin, mutta kahdelta takamatkalta kaikkien 15 kilpasiskon kiertäminen vaikuttaa sillekin jopa yliluonnolliselta tehtävältä. Kuntoutunut 13 Hulluduunari voi napata kelpo sijoituksen varmuudellaan, mutta Kouvolan sopivasta porukasta tulleen kirivoiton uusiminen olisi yllätys selvästi kovemmassa lähdössä. Nopea ja ravivarma 1 Tutun Tiltu saa tarkan reissun sisäradalla, mutta se kaipaisi loppuun lisää yritystä voittoja varten. Yllättäjät: Kyvykkään 4 Varoituksen onnistumiset olivat laukkojen takia pitkään kiven alla ennen viime juoksua, jossa se malttoi vihdoin polkea ravia. Tamma kiersi Kouvolassa viimeisellä sijalta vastustajansa kilometrin kirillä kuin tyhjää vain. Laukkariski on edelleen melkoinen, mutta ravatessaan Varoitus on varottava tälläkin tasolla. Epävarmalla tyylillä ravaavaa 5 Hyvännäköistä voi sovitella oikein isoihin revityksiin. Se punnersi toissa kerralla kuolemanpaikalta ykköseksi sopivassa sakissa ja lopetti viimeksi parin alkuhaparointinsa jälkeen 3. ulkoa tasaisesti rahasijalle. Pelijakauma: Liinan Liekki on karkeasti alipelattu kakkossuosikki ja myös Varoitus ja Hyvännäköinen ovat liian vähällä huomiolla. Vuoran Suvetarta, Tutun Tiltua ja Hulluduunaria on rastittu liikaa. Juoksunkulku: Tutun Tiltu laskee Vuoran Suvettaren johtamaan joukkoa ja saa matkalla painetta Liinan Liekiltä. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 7 Suuri: 3, 7, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: Oriiden ja ruunien Kasvattajakruunu on paljon kovatasoisempi tammojen vastaava kisa. Annamme suosikin viitan hurjasti otteitaan syksyllä parantaneelle 2 Skyfall Shinelle silläkin uhalla, että se kärsii kenkäpakosta. Valmentaja Markku Nieminen on korostanut haastatteluissa, että Derby-finaalin jälkeen kaikki kuusi juoksuaan suvereenisti voittanut ruuna on hyötynyt selvästi avojaloin juoksemisesta. Se voitti toissa kerralla JTT-kilpailun keulasta loistavalla ajalla ja vei viimeksi Kasvattajakruunun välierän helpon näköisesti 2. radalta ilman vetoapua. Haastajat: Kilpailun todennäköisin keulahevonen on ykkösradan 1 BWT Echo, joka sijoittui välierässä toiseksi Skyfall Shinen jälkeen. Se pääsi maalisuoralla etenemään 3. sisältä open stretchiä pitkin ja spurttasi hyvin. Hevosen juoksut eivät ole menneet viime kuukausina kovin usein parhain päin, mutta nyt sillä on siihen täysi mahdollisuus. Derbyn loppukilpailussa komean karsintavoittonsa jälkeen kaviomurheiden vuoksi epäonnistunut 9 Main Stage kärkkyy takarivistä ylivauhtista tempoa, jonka jälkeen sillä olisi saumat vaikka mihin asti. Se kiersi välierässä matkalla Marschall Matchin kupeelle, mistä ei pystynyt uhkaamaan tätä, mutta kamppaili sisukkaasti kakkoseksi. Viime syksyn Kriterium-voittajan 4 Raskolnikov Fridon kausi ei ole sujunut odotetusti, mutta sillä on vielä Kasvattajakruunussa mahdollisuus paikata mainettaan. Nousuvireessä ollut ori spurttasi toissa kerralla Vermossa terävästi, kun pääsi myöhään irti 3. sisältä ja jatkoi hyvällä sykkeellä myös välierässä, jossa kiri 4. ulkoa Main Stagen tuntumaan kolmossijalle. Se kannattaa nostaa pelihevosiin. 3 Marschall Matchin voisi nostaa jopa suosikiksi, jos sen kanssa selvästi parhaiten onnistunut Antti Teivainen olisi jatkanut välierän tavoin ohjaksissa. Teivainen ajaa kuitenkin BWT Echoa, eikä ensimmäistä kertaa Marschall Matchia kuskaava Seppo Markkula saa vieraasta hevosesta välttämättä yhtä paljon irti ainakaan kiihdytyksessä. Ruuna voitti välieräjuoksunsa oikein hallitusti piikistä. 10 Samurai Comery pääsi välierässä nousemaan maalisuoran alussa keulasta taipuneen American Heron takaa ulos 3. radalle. Se lopetti ihan hyvin, vaikkei uhannut Skyfall Shinea ja joutui päästämään sisäkautta kirineen BWT Echon vielä kalkkiviivoilla edelleen. Pelijakauma: Skyfall Shine on kohonnut aivan liian suureksi suosikiksi ja päähaastajista etenkin BWT Echo on sen kustannuksella alipelattu. Juoksunkulku: BWT Echo pitää kiihdytyksessä ykkösradalta keulapaikan, josta sillä myös ajetaan. Might Be Romeo saattaa päästä sen peesiin, jos sillä satsataan tosissaan starttiin. Skyfall Shine tai Marschall Match johtaa toisen radan letkaa. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 1, 9, 4, 3 Suuri: 2, 1, 9, 4, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: 5- ja 6-vuotiaiden suomenhevosten Tammaderbyssä kilpailee hyvin eritasoisia hevosia, joiden voittosummat vaihtelevat 1400 euron ja 93000 euron välillä. Nuorissa lienee vara parempi tämän vuoden kisassa, jonka suurena suosikkina starttaa 5-vuotisikäluokan ylivoimainen valtiatar 7 Suven Sametti. Hyvin kehityskykyinen tamma voitti toissa kerralla murskatyyliin Villinmiehen Tammakilvan ja sai puhtaat paperit myös viimeksi Vermon 5-vuotislähdössä, vaikka jäi kolmanneksi. Se paineli 2600 metrin matkalla keulajuoksulla hyvän ajan ja hävisi vain kovalle orikaksikolle Stallone-Hujake. Haastajat: Vuotta vanhemman ikäluokan kärkitammoihin kuulunut 9 Ciiran Tähti on Suven Sametin päävastustaja, vaikka tämä kausi ei ole tuonut sille aikuisten hevosten kovissa lähdöissä juurikaan menestystä. Paussilta tulevan Ciiran Tähden juoksemat ajat riittävät kuitenkin kevyesti pärjäämisen lauantain lähdössä. Viimeksi se kiri 2. ulkoa mukavasti kärkikaksikon kupeelle. Mikäli Suven Samettia varmistelee, Ciiran Tähdellä pärjää varmasti pitkälle. Muista kilpailijoista revityksiin voi lähinnä harkita Villinmiehen Tammakilvassa mukavan juoksun tehnyttä 4 Murustellaa ja ravivarmaa 5 Tuutinkia. Murustella ei ole tosin ollut parhaimmillaan tuoreimmissa kilpailuissaan, mutta Tuutinki on sen sijaan ollut hyvässä vedossa. Tuutinki on sijoittunut jatkuvasti kahden parhaan joukkoon alasarjoissa, mutta sen vastus on Jyväskylässä aivan toista maata. Tamma saavutti keskiviikon välistartissaan keulasta 29,2-ajallaan maksimaalisen kakkossijan. Pelijakauma: Suven Sametin suosikkiasema Ciiran Tähteen nähden on liian suuri. Juoksunkulku: Tuutinki ja Suven Sametti avaavat hyvin. Suosikki etenee johtamaan joukkoa. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 7 Suuri: 7, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Kavioliigaa ei lauantaina ajeta, mutta sen suuripalkintoisessa GP-lähdössä viime lauantaina kilpailleet 1 Morison, 8 Tuviker ja 12 Lakuri ovat nytkin juoksemassa ykkösdivisioonassa, johon mahtuvat alle 125000 euroa tienaneet kylmäveriset. Koska kolmikolla on arveluttavat lähtöpaikat, nostamme niukasti rankingin kärkeen hyvävireisenä lyhyeltä syystauolta palanneen 3 Koverin, jolla on hyvä sauma päästä mielipaikaleen keulaan. Se spurttasi ensin Seinäjoella 2. sisältä varmaan voittoon ja sinnitteli viimeksi Kouvolassa toiseksi keulasta dominoineen Pauhiksen kupeelta. Koverin kantti tuskin riittäisi Morisonille ja Tuvikerille hevonen hevosta vastaan -juoksussa, mutta lauantain laumassa moni asia voi sataa sen laariin. Haastajat: Jos väkivahva Tuviker selvittää alkumatkan laukatta ja pääsee etenemään vaikka kuolemanpaikalle, suosikin viitan voi vaihtaa sen lautasille. Hurjasti tällä kaudella kehittynyt ori hämmästytti Kouvolan Kavioliigassa, jossa jyräsi suuryllättäjänä kaikki vastustajansa kumoon Välähdyksestä lähtien. Sen jälkeen Tuviker on sijoittunut huippulähdöissä alkulaukoistaan huolimatta toiseksi ja kuudenneksi, eikä sen kunto ole ollut ainakaan laskussa. Ylempänä mainittu Morison näytti oikeaa osaamistaan Porin kierroksella, jonka 2600 metrin juoksussa se kiri vastustamattomasti voittoon ohi Pohjoismaiden mestarin Joriinin. Lahden Kavioliigassa voimapesä laukkasi voittotaistosta vähän ennen maalia ja Vermon GP-kisassa 3. radan kierrosta viimeisellä takasuoralla, kun vauhti oli tapissaan. Morisonin peikkona Jyväskylässä on normaalimatkan aiheuttavan laukkariskin lisäksi ykkösradan lähtöpaikka, mistä hidas avaaja voi jäädä liian pitkäksi ajaksi tukaliin asemiin. Ruunaruhtinas 9 Pertturi ei ollut lokakuun juoksuissa pontevimmillaan, mutta paransi taas viime kilpailuunsa. Hevonen kiri Vermon sopivassa sakissa kuolemanpaikalta sen verran helposti voittoon, että sille on annettava saumat tässä paljon kovemmassakin tehtävässä. Vauhdikas 5 Faste Viking teki kesällä muutamia pirteitä juoksuja, mutta tulee nyt kilpailuun sairauspaussilta. Koska lyhyt matka sopisi oriille paremmin, sen paluu suoraan voittajakehään olisi pieni yllätys. Viime kilpailussaan se laukkasi omia aikojaan 600 metriä ennen maalia 2. ulkoa. Vahva 4 Naputus pysyi viime lauantain kakkosdivisioonassa useamman laukkastarttinsa jälkeen ravilla ja kiri maalisuoralla pirteästi toiseksi, mutta ylemmällä tasolla epävarmalla menijällä on yhä suuri epäonnistumisriski. Yllättäjät: Melko katkonaisesti koko uransa kilpailemaan päässeen 10 Fiilingin kuntokäyrän kehitystä on mielenkiintoista seurata. Kovaluokkainen ori ei saanut Seinäjoen kierroksella passiivisen taktiikan jälkeen kunnon mahdollisuutta takajoukossa sisäradalta. Viimeksi Fiiling joutui päästämään kuolemanpaikkajuoksun jälkeen loppumetreillä Pikku-Rytin ohiteen. Kohteen johdannossa mainittu Lakuri juoksi GP-lähdössä ensimmäisen lenkin kuolemanpaikalla ennen kuin sai Joriinin eteensä vetoavukseen. Koska PM-sankarilla ei ollut paras päivänsä, Lakuri menetti sen takana pussissa asemiaan loppumatkalla, muttei ollut itsekään ruudikas enää maalisuoralla. Uusi kuski yrittää tuoda oriille piristysruiskeen, jota se totisesti tarvitseekin umpisurkean lähtöpaikkansa takia. Pelijakauma: Faste Viking on ylipelattu ja Tuviker, Fiiling ja Lakuri ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Faste Viking on ehkä aluksi nopein, mutta se päästää luultavasti Koverin johtamaan laumaa. Tuviker ja Morison eivät jää uinumaan takajoukkoon, jos niillä vain suinkin on mahdollisuus edetä kohti kuolemanpaikkaa. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 3, 8, 1, 9, 10 Suuri: 3, 8, 1, 9, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

