Ravivihje: Toto5 Kuopio 20.11.2020

Suosikki: Komeat 9 voittoa 12 starttiin ottanut 11 Perchpond on kiistatta toisen Toto5-kohteen paras hevonen, mutta alla on pitkä sairastauko ja lähtöpaikka on haastava. Lahjakkaalla tammalla ei välttämättä ajeta näistä lähtökohdista ihan "hampaat irvessä" ja se vaatii suosikkina varmistuksia, mutta hyväksytään kuitenkin ranking-kärjeksi suhteellisen sopivassa porukassa. Kesäkuun tauolta paluussa hevonen oli sijoitustaan parempi, mutta silloinkin ajettiin huonolta paikalta passiivisesti.

Haastajat: 1 Let's Go Legacy on todella nopea hevonen, mutta toisinaan liiankin innokas. Tamma juoksee johtopaikalla, mikäli kuski niin haluaa ja on vaarallinen, jos pysyy edes kutakuinkin rauhallisena. Viimeksi 4-vuotias kiri ykköseksi selkäjuoksulla.

9 Ridgehead Laurettella meni pari vuotta laukkaillessa, mutta nyt ravisävel on vihdoin löytynyt ja tulostakin alkanut tulla. Viimeksi tamma oli kovan Wille's Rainpowerin rinnalta toiselta ilman selkää oikein sitkeä kakkonen ja vastaava esitys riittää tässä korkealle.

4 Alice Suttonille on kertynyt taas vaihteeksi taukoa, mutta tamma on yleensä suorittanut hyvin suoraan paussilta. 6-vuotias on ollut totossa yli puolissa starteistaan, eikä ole näissä omissa sarjoissaan väheksyttävä kilpailija.

Yllättäjät: 5 Hope To Cope ei saanut viimeksi 2. sisältä mahdollisuutta, mutta voimia tai jossiteltavaa ei tainnut jäädä. Esitys oli kuitenkin parin heikon esityksen jälkeen askel oikeaan suuntaan. 7 Winds of Change kiri viimeksi mukavasti kengät jalassa, vaikka on yleesä ollut paras ilman etukenkiä. Heikko lähtöpaikka pudottaa hevosen kauas yllättäjäosastoon, vaikka se on välillä väläytellyt.

Pelijakauma: Ridgehead Laurette (11 %) on kiinnostava merkki.

Juoksunkulku: Let's Go Legacy pystyy puolustamaan sisältä johtopaikan, mutta saattaa olla siinä liiankin innokas.