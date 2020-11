Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 19.11.2020

Suosikki: 12 Crisp Look on noussut T5-pelaajien luottohevoseksi. Alla on kolme tyylikästä ykköstilaa.

Ruuna viime viikolla Vermossa tosi hyvä. Janette Antti-Roiko ajoi aktiivisesti ja hevonen kesti hienosti. Jotain samaa lienee tiedossa nytkin, sillä montélähdöissä ei juuri taktikoida. Toissa kerralla Turussa Crisp Look jyräsi hienosti johtavan rinnalta ja edelliskerralla Joensuussa se näytti, että ulkoratojen kautta kiriminen ei ole ongelma.

Haastaja: 9 Caramel Kid otetaan pottia nostamaan jo pikkulapulle. Anna Sulin ajoi viimeksi tarkasti sisärataa pitkin matkalla ja nosti kiriin reilut 500 metriä ennen maalia. Ruuna kiri terävästi aivan Crisp Lookin rinnalle ja kaksikon ero maalissa tarkistettiin maalikameran kuvasta. Kun Caramel Kid saa nyt 20 metriä eteen alussa, revanssi viime viikolta ei olisi niin iso yllätys mitä alustava pelijakauma näyttää. Kenkien riisuminen ei tosin ole enää mahdollista.

Yllättäjät: 8 Gossip's Hero kuuluu treenaavan hyvin ja saa huippukuskin kyytiinsä, joten montédebyyttiä seurataan mielenkiinnolla. Ruunan ei kuuluisi olla niin pelaamaton kuin aamun pelijakaumassa. Viimeksi kärryt perässä ruuna jätätti kummallisti viimeisellä takasuoralla, mutta tuli pykälän silmään saatuaan ihan hyvin loppua.

5 Twentyone ei hävinnyt kovin paljoa Crisp Lookille johtavan takaa viimeksi ja saa nyt Caramel Kidin tavoin 20 metriä eteen alussa.

4 Master As teki hyvän juoksun kärryt perässä eilen Vermossa. Se juoksi johtavan takana ja seurasi selvästi parhaiten keulasta voittanutta BWT Ellospankia.

2 Turmalin on tehnyt asiallista jälkeä kärrylähdöissä viime aikoina, mutta kyseessä ei ole varsinainen voittajatyyppi ja kuski on erittäin kokematon. Siksi valjakko jää ison yllättäjän rooliin IS Ravien papereissa.

Juoksunkulku: 1 Brandon Beyonce ja 6 Kurt Sånna ovat teräviä ensi metreillä. Molemmille kuitenkin kelvannee selkäjuoksu. Twentyonelle voisi aueta paikka hakea keulat aktiivisella ajolla.

Pelijakauma: Caramel Kid (11%) on jäänyt hieman liiaksi Crisp Lookin (67%) varjoon. Gossip's Hero (3%) on turhan unohdettu.