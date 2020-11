Ravivihje: Toto65 Vermo 18.11.2020 – 65000 euroa ekstraa

Suosikki: Kuumimmista pelihevosista moni starttaa takamatkalta, mutta rankingin kärkeen nostamme paalulta starttaavan 8 Moose On The Loosen. Tamma on kehittynyt kovasti syksyn starteissaan. Se kiri toissa kerralla viimeiseltä sijalta 4. radan kautta karussa painelleen keulavoittajan Eko Lacondan tuntumaan ja olisi matkan vähänkin jatkuessa ehtinyt tästä ohitse.

Viimeksi Moose On The Loose laukkasi Kasvattajakruunun välierässä maalisuoralla leveän kärkirintaman takana pussissa kaikki voimat säästössä. Suljettu lähtöpaikka sisäradalla aiheuttaa suosikillemme omat epävarmuustekijänsä, mutta toisaalta se voi päästä myös sujuvasti läpi hyvän avaajan takaa. Hevosessa on jopa ideavarman ainekset viime juoksujen perusteella.

Haastajat: Vauhdikas 16 Zara Taj on sijoittunut kaikissa kauden viidessä kilpailussaan kahden parhaan joukkoon. Voitto on tullut kolmessa startissa. Toissa kerralla hevonen lähti etenemään heti takamatkalta ja pääsi johtoon jo 1. kaarteen jälkeen. Se piti 12,0-lopetuksessa täpärästi takanaan peitsille vaihtaneen My Radio Gagan, joka hylättiin lopulta väärästä askellajista. Viimeksi Zara Taj sujahti suljetulta lähtöpaikalta suoraan keulapaikalle, mistä voitti oikein selvästi ennen lujaa kirinyttä Kymenlaakso-ajon finalistia Piece Of Historya. Viitosrata ei ole sähäkälle tammalle ehkä paras lähtöpaikka ja sillä on jonkinlainen laukkariski. Hyvä puoli sen sijaan on, ettei sen rinnalta lähde hevosia.

15 Arnie’s Emilie on kehittynyt koko ajan, vaikkei ole yltänyt voittoihin viime juoksuissaan. Se kamppaili kolme kilpailua sitten tosi rehdisti kuolemanpaikalta, mistä joutui päästämään vasta maalin tutumassa paremman selkäreissun kärkiryhmässä saaneen vastustajan ohitseen ja jäi seuraavaksi lopussa taipuneen kärkihevosen perästä pussiin. Viimeksi tamma kulki hyvin pahan lähtölaukkansa jälkeen ja ehti kiertelemättä vielä viidenneksi. Tällä kertaa nähdään, kuinka ulkoratojen kierteleminen luonnistuu hevoselta nykyään.

12 The Breeze on jatkanut lyhyen sairauspaussin jälkeen hyvää menoaan. Ensin virtavana keulassa painellut tamma pystyi väsyneenäkin pitämään niukkaan voittoon, vaikka ilotteli ensimmäisen lenkin väliajoin 10,0 ja 13,0. Viimeksi hevonen kiersi epätasaisessa joukossa etusuoralla kakkosradan johtajaksi ja teki ok-juoksun kärkivaljakkoa uhkaamatta.

6 Magic Gas avasi uransa ylivoimaisella keulavoitolla Kokemäellä. Sen jälkeen se ei riittänyt lainkaan kärkikahinoihin 3. sisältä Vermossa, mutta oli viimeksi huippukuskin ajamana parempi. Kolmevuotias peri viimeisen takasuoran alussa 2. sisältä kärkipaikan, jonka piti hallitusti perille. Sen vastus kovenee keskiviikkona selvästi Turun startista.

4 Rive Dreamer kiri mukavasti Lappeessa ja Mikkelissä, mutta oli viimeksi märällä kelillä paljon saamattomampi. Tällä kertaa vastus vaikuttaa sille turhan kovalta.

14 Classic Primavera yllätti toissa kerralla Killerillä, missä runttasi 3. ulkoa 700 metrin kirillään loppumetreillä voittoon. Viimeksi vastus oli Vermossa sille liian kova ja niin taitaa olla nytkin.

Pelijakauma: Moose On The Loose on vihjattava selkeästi alipelattuna suosikkinamme 16 prosentilla ideavarmaksi. Elsa The Snowqueen ja Magic Gas ovat ylipelattuja.

Juoksunkulku: Unique Victoire ja Elsa The Snowqueen avaavat parhaiten, mutta Moose On The Loose tai Zara Taj iskee avauskierroksella vetotöihin.