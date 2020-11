Ravivihje: Toto5 Teivo 17.11.2020

Suosikki: Christa Packalenin valmennettavat ovat kovassa lyönnissä ja 1 Pica-Pica Oak voi tuoda talliin jo marraskuun kahdeksannen ykköstilan. Pica-Pica Oak avaa hyvin ja pystyy pitämään sisäradalta keulat, minkä jälkeen paljon olisi voitettu. Packalen kertoo tallikommenteissa, että lokakuussa tammalle tuli liian tiuhaan startteja ja se alkoi käydä turhan lämpimänä. Valmentaja uskoo, että hevonen on nyt taas parempi. Samanlaisena kuin viime voittojuoksussaan Pica-Pica Oak olisi vaikeasti voitettavissa.

Haastajat: 3 No Limit Starin tulosrivi on mennyt vaatimattomaan kuntoon. Toissa kerralla Lahdessa JTT-karsinnassa homma meni ihan pieleen, kun tamma ajautui takarivistä johtavan rinnalle ja painoi siinä ohjille niin, että ensimmäinen kilometri mentiin 13,5-vauhtia. No Limit Star sinnitteli kärkiryhmässä maalisuoran alkuun ja oli ihan hyvä. Viimeksi Mikkelissä odotettiin kuudetta tilaa enemmän, mutta kiri ei kantanut kuudetta sijaa ylemmäs. Lieventävä asianhaara on se, että jo takasuoralla oli hyökättävä neljännelle radalle. Pohjimmiltaan No Limit Star on oikein hyvä hevonen tähän lähtöön. 6 Flashdance Sisu teki tasaisen varmaa jälkeä ennen pientä paussiaan. Varsinkin toissa kerralla Teivossa tamma oli hyvä, kun se tuli 13-lopetuksessa aivan voittaja BWT Ellospankin tuntumassa maaliin. Viime kisan aikoihin hevonen oli jo sairastumassa.

Yllättäjät: 4 Exceptional on lähdön peli-idea. Tamma teki toissa kerralla Turussa kovan juoksun pahan lähtölaukan jälkeen. Viimeksi JTT-karsinnassakin se oli sijoitustaan parempi. 5. sisältä ei ollut mitään mahdollisuuksia pärjätä, vaikka hevonen spurttasi tilaa saatuaan terävästi maalisuoraa hännillä. Syyskuussa Seppo Markkulan ajamana Exceptional voitti T75-lähdön, eikä tämä ole sen kummempi tehtävä. 11 Beach Girl on edelleen yksi vuoden voitokkaimmista lämminverisistä, vaikka saldo ei ole kohentunut sitten syyskuun. Tamman kunto ei ole kadonnut, sillä viimeksi Turussa se teki hyvän kirin 5. ulkoa ja kulki viimeiset 700 metriä 12,6-vauhdilla. 12 Fayette Sisulta riisuttiin viimeksi pitkästä aikaa kenkiä pois ja tamma voitti heikkotasoisen lähdön johtavan rinnalta. Tämä tehtävä on moni tavoin vaativampi.

Juoksunkulku: Pica-Pica Oak lähtee viemään joukkoa. Johtavan rinnalle ei ole tungosta.

Pelijakauma: Exceptional (8%) erottuu kisan parhaaksi rastiksi. Eniten pelatuista No Limit Star (16%) on parempi merkki kuin Flashdance Sisu (22%).