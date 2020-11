Ravivihje: Toto65 Magic Monday 16.11.2020

Toto65-1 Suosikki: Vaikka 4 Consalvo on valmentajan mukaan selvästi parempi vasta ensi kaudella, ehti ori voittamaan tällä kaudella ainakin yhden suurkilpailun. Kolmevuotias hoiteli Kouvolassa sekä Kymenlaakso-ajon karsinnan sekä finaalin tyylillä ja ansaitsi teostaan 45 000 euroa. Consalvon lähtöpaikka on maanantaina hyvä, mutta ori ei pysty käyttämään sitä maksimaalisesti hyödyksi, kun kyseessä on tasavauhtinen ja jaksava menijä. Se pystyy paljoon juoksulla kuin juoksulla. Haastajat: 2 Core Catcher voitti Kymenlaakso-ajon karsinnan selvällä marginaalilla 4. ulkoa. Finaalissa ruuna ei voinut mitään Consalvolle, mutta piti kuitenkin varmasti kakkoseksi. Ruuna pääsee hyvänä avaajana loistopaikalta matkaan ja pystyy heittämään haasteen. 5 Quite A Lover kiri Lahdessa varmaan voittoon 4. ulkoa. Tehtävä on tällä kertaa kovempi, mutta Kymenlaakso-ajon finaalissa pelihevosiin lukeutunut ruuna ei ole ulkona, mikäli juoksu onnistuu. Yllättäjät: 6 Lovestory voitti Kymenlaakso-ajon alkuerän kuolemasta ja otti finaalissa maksimit sekä arvokkaan kolmossijan 4. sisältä. Lähtöpaikka on tällä kertaa sen verran ulkona, että sellaista juoksua on vaikea saada, jollaisella suosikit ovat lyötävissä. 3 Yolo Savoy laukkasi Lahdessa keulasta loppukaarteessa. Tuossa vaiheessa ori oli vielä voimissaan. Kyseisessä lähdössä 4. sisältä kolmanneksi ehtinyt 7 Xanthus Wapid ja kuolemanpaikalta taipunut 1 Full Picture tulevat seuraavina. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Core Catcher torjuu kiihdytyksessä Yolo Savoyn, joka tähtää 2. sisälle. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2, 5, 6, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Kakkoskohde on tasainen. 10 Grace Journey kilpailee selvästi tauluaan paremmassa vireessä ja nousee suosikiksi. Toissa kerralla 5. sisältä terävästi lopettanut tamma oli hyvä viimeksikin - tällä kertaa kaukaa 7. sisältä. Lähtö on tällä kertaa sopivampi ja olisi etu, jos kärkipäässä pidettäisiin vauhtia kuten hyvin mahdollista on. Haastajat: 3 Black Emperor runttasi Lappeessa väkevästi perille kuolemanpaikalta ja sai startin alle. 5 Ian Boko juuttui toissa kerralla kuolemanpaikalle, mutta pääsi viimeksi keulaan ja oli hyvä. Ruuna veti tasaisen reipasta ja selvällä marginaalilla muihin nähden ja kesti kakkoseksi. Aktiivinen kuski ajanee tälläkin kertaa kohti johtopaikkaa. 7 Hello Kent oli viimeksi lämmityksessä parempi kuin aikaisemin valmentajan mukaan ja itse lähdöstä tuli tyylikäs keulatolppa. Tätä ennen ruuna tsemppasi asiallisesti perille juostuaan kuolemanpaikalla ja 2. ulkona. Yllättäjät: 2 Sahara Maldonado ei toissa kerralla yltänyt kärkeen 3. sisältä, mutta oli viimeksi parempi. Tällä kertaa lähtöpaikka on paras mahdollinen. 9 So Long Suckers ei viimeksi yltänyt kärkeen 2. ulkoa kovassa lähdössä. Lahdessa ruuna kiri viime metrit hyvin suoraan paussilta sisäradalta ja pystyy parantamaan, kun saa lisää kisoja alle. 11 Applehill Express menetti Lahdessa asemiaan häirittynä toiseksi viimeisessä kaarteessa, mutta pystyi rytmistä kiinni saatuaan etenemään kolmanneksi kaukana kärkiparista. 1 Galapagos Sisun lähtöpaikka on hyvä, mutta on todennäköistä että ruuna tarvitsee tauolta kisoja alle. Pelijakauma: Ei suuria pelivääristymiä. Juoksunkulku: Ian Boko avaa terävästi ja etenee johtopaikalle. Tämän jälkeen reipas matkavauhti on mahdollinen. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 10, 3, 5, 7, 2 Suuri: 10, 3, 5, 7, 2

Toto65-3 Suosikki: 7 Magical Princess voitti Kriterium-karsinnan ja sijoittui finaalissa kolmanneksi. Kymenlaakso-ajon karsinnassa tamma laukkasi lähtöön eikä hyvästä jatkosuorituksesta huolimatta selviytynyt finaaliin. Viimeksi tamma piti An-Dorran takaa varmasti kakkoseksi. Tällä kertaa tehtävä on oleellisesti aiempaa sopivampi ja siltä kuuluu odottaa koko matkan johtoa. Haastajat/yllättäjät: Suosikin tallikaveri 1 Follow My Lead voitti Jyväskylässä kuolemanpaikalta. Viimeksi tamma kisasi An-Dorraa ja Magical Princeissä vastaan pystyen 2. ulkoa suorittamaan yhden ohituksen. Tamma pystyy kamppailemaan sijoituksista suosikin takana. 8 Artful Drop lopetti toissa kerralla mainiosti 3. ulkoa. Viimeksi tamma sai myöhään tilaa ja täytti tyhjää tilaa pontevasti. Juoksun onnistuessa tammalla on totosauma. 5 Stonecapes Tricky jäi toissa kerralla kuolemanpaikalle ja viimeksi tehtävä oli vaikea 4. ulkoa keulahevosen hallitessa. Kunto on edelleen hyvällä mallilla. 9 Rachael laukkasi Mikkelissä lähtöön ja Kouvolassa ensimmäisellä takasuoralla. 4 Valorous Leader sai Seinäjoella sopivan juoksun 2. ulkona, mistä tamman loppuveto oli riittävä. Tällä kertaa rima nousee tuntuvasti. 3 MAS Evelyn puolestaan tsemppasi Lahdessa 2. ulkoa ennätyksen syrjään ja otti maksimit. Pelijakauma: Magical Princess (66%) on toinen Toto65-pelin pankeista. Juoksunkulku: Magical Princess täräyttää keulaan ja saa rauhoittaa tempon mieleisekseen. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto65-4 Suosikki: 8 Vuaran Suvetar jatkaa suosikkina vaikka viimeksi tappio tulikin. Tamma joutui 12-radalta tekemään sen verran töitä alkumatkalla keulapaikan eteen, että se näkyi lopussa. Tällä kertaa kuusivuotias päässee johtopaikalle sujuvammin, minkä jälkeen siltä pitää odottaa paljon. Haastajat: 5 Vappujätkä on suosikkia nopeampi alussa, mutta täydellä matkalla sillä tähdättäneen selkäjuoksuun. Sellaisella ruuna on tullut hyvin perille. Edellinen voitto tuli lähtölaukan jälkeen 2. ulkoa. 2 Riinan Kirma jäi viimeksi kuolemanpaikalta kauas kärjestä, mutta muuten ruuna on kamppaillut kärkisijoista tasapäin Vappujätkän kanssa kuten toissa kerralla johtavan rinnalta. 12 Lentolähetin lähtöpaikka on selvä miinus, kun ruuna olisi eturivistä päässyt hyvin matkaan. Se siivitti viisivuotiaan toissa kerralla keulaan, mistä voitto tuli varmasti. Viimeksi ruuna lopetti 4. sisältä viime metrit terävästi kakkoseksi. 11 Teppana on tauon jälkeen saanut pari starttia alle ja pystyy parantamaan. Toissa kerralla ruuna otti maalisuoralla laukan juuri kun kiriluukut aukenivat. Viimeksi Teppana jäi lähdössä ratkaisevasti, mutta teki jatkossa hyvän suorituksen. Pelijakauma: Riinan Kirma (8%) maistuu. Juoksunkulku: Vappujätkä avaa johtoon ja päästää Vuaran Suvettaren edelleen. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 8, 5, 2, 12, 11 Suuri: 8, 5, 2, 12, 11

Toto65-5 Suosikki: Päätöskohteessa 1 An-Dorra ottaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä omansa. Tamma on tehnyt jatkuvasti hyviä suorituksia ja tällä kertaa se mitä ilmeisemmin pääsee helpommalla kotiin ykkösrahojen kanssa. Lahdessa kolmevuotias voitti varmasti keulasta ennen Magical Princessiä. Tällä kertaa samanlaista menijää ei ole vastassa. Haastajat: 7 Lara Luca aloitti uusista käsistä kelpo kolmossijalla 3. sisältä An-Dorran ja Magical Princessin takana. Ensin mainittu on jälleen viivalla ja todennäköisesti liian paha lyötävä. Muista totosijoista tamma pystyy kamppailemaan. 4 Ava di Emelin kamppaili Lahdessa kuolemanpaikalta suoraselkäisesti neljänneksi ja kuuluu tällä kertaa mahdollisiin kaksarihevosiin. 8 For A Reason oli Jyväskylässä pitkään pussissa, muttei tilaa saatuaan vakuuttanut. Samassa lähdössä 9 Countess Chiara käänsi tiukan kakkoskamppailun edukseen. 6 Credit To Hope ei vakuuttanut harjoituksissa ennen lähtöä, mutta voitti kuitenkin johtopaikalta tauosta huolimatta. Tamma pääsee asiallisesti matkaan, mutta sillä pyritään välttämään paikkaa johtohevosen rinnalla. Pelijakauma: An-Dorraa (87%) ei tarvitse nappilähdössä varmistella. Juoksunkulku: An-Dorra etnee johtopaikalle ja saa vetää haluamaansa tahtia. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto65-6 Suosikki: 9 Piteraq on mennyt pitkään hyvin ja maanantaina ruuna hamuaa takaisin kultakantaan. Siihen on hyvät mahdollisuudet takarivistä huolimatta, sillä tehtävä on aiempaa sopivampi. Toissa kerralla keulasta voittanut Piteraq oli hyvä viimeksikin, mutta tehtävästä muodostui turhan hankala 5. ulkoa. Haastajat: 2 Benobi Zet ei hävinnyt Joensuussa kuin selästä iskeneelle She Is Cecilialle. Viimeksi ruuna oli tekemässä hyvää kiriä ennen laukkaa loppukurvissa. Hypyn jälkeen ruuna leiskautti terävästi loppua. 1 Volume Ace voitti 2. sisältä, muttei ollut viimeksi yhtä hyvä 3. ulkoa. Loistoasemista ruuna kuuluu aikaisin peleihin. Yllättäjät: 7 Langen's Airborne tsemppasi viimeksi hyvin kuolemanpaikalta kakkoseksi ja otti tätä ennen kolmosrahat 2. sisältä. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat haastavat ja kenkäpakon takia viisivuotiaalla ei päästä ajamaan kengittä. 5 Othellos Magi teki viimeksi sitkeän juoksun kuolemanpaikalta ja ansaitsi voittonsa. 8 K.S.Cascade oli Eskilstunassa sijoitustaan parempi viimeisestä ulkoa, mistä ori tuli rehdisti perille hyvällä otteella. Juoksun onnistuessa sillä on yllätyssauma.

