Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 15.11.2020

Suosikki: 8 Leijan Liito hakee kolmatta peräkkäistä voittoa. Viimeksi ruuna oli selityksittä paras johtavan rinnalta. Sunnuntain sarja ei istu parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisaalta pienessä lähdössä kiertämistä ei ole luvassa määrättömästi.

Haastajat: 7 Toivotuli nousi otsikoihin 4-vuotiaana, kun varsa oli Oulu Expressissä hienosti neljäs. Ruuna ei ole ottanut toivottua kehitysaskelta 5-vuotiaaksi, mutta kyseessä on lahjakas hevonen. Kahdessa edellisessä kohtaamisessa Toivotuli on hävinnyt Leijan Liidolle, mutta on nyt siihen nähden 20 metriä paremmin sarjassa sisällä.

1 Suvimyrsky Ram aloittaa mielenkiintoisesti uusista käsistä. Ruuna on väläytellyt ja olisi voinut menestyä tällä kaudella huomattavasti paremminkin, mutta epävarmuus on syönyt tulosta. Uusi valmentaja on voinut keksiä siihen keinoja.

3 Väylänvarren Heta osaa voittaa, mutta viimeisissä ihan paras terä on ollut hukassa. Toki hevonen on juossut viimeisissään ennätyksensä, että olisiko vain sarjat nousseet hieman turhan nopeasti ja tamma tulee vielä, kunhan rutiinia karttuu näistä lähdöistä.

Yllättäjät: 5 Shamaanitar on tosi nopea tamma, mutta kiri on lyhyenläinen ja siksi voitot ovat harvassa. 2 Riuska-Poju on tauluaan kyvykkäämpi, mutta lähes toivottoman epävarma.

Pelijakauma: Leijan Liito (35 %) voisi olla selvempikin suosikki. Suvimyrksy Ram (9 %) kiehtoo uusista käsistä.

Juoksunkulku: Väylänvarren Heta hamuaa hanakimmin johtopaikalle. Toivotuli tulee nopeasti kyselemään keulapaikkaa ja voisi päästäkin sinne avauskierroksen aikana.