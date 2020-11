Ravivihje: Toto75 Vermo 14.11.2020 – kauden ensimmäiset Kavioliigan GP:t

Suosikki: 5 Effronte Photo lunasti odotukset toissa lauantaina Kouvolassa ja voitti sopivan tehtävän keulasta haukotellen. Vastus on nyt hieman vaativampi, mutta huippukuntoinen, starttinopea ja suoritusvarma ravuri on silti selvä suosikki. Jos ruuna pääsee taas keulaan, kuten ihan mahdollista on, sitä on vaikea voittaa. Pikamatkalla juoksupaikkojen merkitys korostuu.

Haastajat: 1 Mainio palasi hienossa kunnossa radoille parin kuukauden tauolta. Se juoksi 4. ulkona ja jäi viimeisellä takasuoralla kirien alkaessa parijonoon. Lopussa ruuna työntyi toista rataa pitkin kärjen taakse ja tuli hyvävoimaisen näköisenä maaliin voittaja Look Completen kupeella. Startti alla Mainio on todennäköisesti vielä parempi. Ruuna on mainettaan parempi avaaja, mutta kuten kesältä muistetaan, alun laukkariski on huomioitava. 9 Deangelo kiri toissa kerralla napakasti voittoon ohi Quick Valdin ja voitti viimeksi tätä helpomman lähdön keulasta. Nyt sarjaa ylempänä ja takarivistä voittoputki jatkunee vain, jos juoksunkulku on Deangelon puolella. Tallitietojen mukaan Deangeloa on valmisteltu nyt T75-lähtöön terävämmin kuin viimeksi iltaravikisan alla.

Yllättäjät: 2 Double Revenge on ollut jo pitkään varmassa vireessä ja olisi yllätysvalmis varsinkin, jos välttyy kolmannen radan kiertelyiltä. Hyvä lähtöpaikka auttaa asiassa. 6 Fast Time oli maanantain taktiikkajuoksussa paikkansa uhri takapareista. Kunto tuskin on kadonnut mihinkään. Toissa kerralla Kouvolassa Effronte Photon voittamassa T75-lähdössä Fast Time spurttasi lopun hyvin hänniltä. 8 Rambo Rivner on niin nopea avaaja, että voi päästä ulkoradaltakin kärkiryhmään. Viime kilpailuissaan se on sijoittunut hyvin nappijuoksuilla. 4 Lightningsky on erittäin pystyvä hevonen sarjoihinsa, mutta taitaa hakea parasta virettään vielä, kun välissä oli kolmen kuukauden kilpailutauko.

Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa ainakin radoilta 3,4,5 ja 8 tavoitellaan hyviä asemia sisäradalla. Effronte Photo vie lopulta keulaan.

Pelijakauma: Mainio (16%) on lähdön kiinnostavin merkki.