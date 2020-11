Ravivihje: Toto5 Kuopio 13.11.2020

Toto5-1 Suosikki: 1 Procyon palasi keskikesällä tauolta, mutta jäi parin kisan jälkeen uudelleen paussille. Ruuna tekee Kuopiossa uuden paluun radoille ja kuuluu heti pelihevosiin. Ykkösrata ei ole tasaiselle avaajalle paras mahdollinen paikka, mutta ruuna pystyy kyllä paljoon kunhan välttää pussituksen. Kuusivuotias tulee aina riskisti perille ja osaa voittaa lähtöjä. Haastajat: 6 Wonder Of You lopetti toissa kerralla hyvin 3. ulkoa. Viimeksi ruuna jäi peräti 6. ulos, mutta ehti hyvällä lopetuksellaan totoon. Juoksun onnistuessa se pystyy kirkastamaan pronssit kullaksi. 10 Ranch Rocky Road laukkasi viimeksi häirittynä ja kiri tätä ennen asiallisesti 5. ulkoa. Lähtöpaikka on asiallinen, kun tamma on ollut hyvä takaa, mutta starttiväli olisi valmentajan mukaan saanut olla pitempi. Ranch Rocky Road antaa usein starteissaan kaikkensa ja vaatisi siksi normaalia pidemmän palautumisen. Yllättäjät: 9 Enjoy's Leon lopetti toissa kerralla asiallisesti sisäratajuoksulla. Viimeksi se laukkasi viimeisellä takasuoralla eikä menettänyt rytäkässä kärkisijaa. Takarivi on iso miinus nopealle starttarille. 3 Brand Boost kesti tauolta keulasta kakkoseksi. Viimeksi ruuna otti 2. ulkoa laukan viimeiselle takasuoralle käännyttäessä. 5 Hope To Cope kiri Kuopiossa aivan hyvin 2. sisältä. Lähtöpaikka sopii hyvälle starttarille. Pelijakauma: Procyon erottuu muista, muttei kelpaa tauolta varmaksi. Juoksunkulku: Brand Boost torjuu kiihdytyksessä Hope To Copen ja etenee johtopaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 1, 6, 10, 9 Suuri: 1, 6, 10, 9, 3, 5, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Aholan laatutallin 9 Nazareth hakee sopivassa tehtävässä paluuta voittokantaan. JTT-karsinnassa tamma kiri 2. sisältä tilaa saatuaan hyvin loppua ja eteni finaaliin osin onnellakin, kun vastustaja laukkasi kesken kakkoskamppailun. Itse loppukilpailussa Nazareth ei riittänyt 2. sisältä. Kuusivuotias ei ollut parhaimmillaan, mutta valmentajan mukaan treeneissä ei ole näkynyt mitään normaalista poikkeavaa. Perjantaina sen kuuluu takarivistäkin osallistua tiukasti voittokamppailuun. Haastaja: 7 First Heartbeat otti Vermossa maksimit 2. ulkoa. Lappeessa tehtävä oli 4. ulkoa hankalampi, mutta hevonen runttasi hyvin perille ja teki sen mikä tehtävissä oli. Juoksusta voi tulla hankala, kun viisivuotias ei ole mikään starttiraketti. Yllättäjät: 4 Erica Nyx lopetti JTT-karsinnassa sisäradalta asiallisesti neljänneksi ja kiri viimeksi mukavasti 6. ulkoa. Hyvistä asemista se saattaa nousta yllättävän korkealle, mikäli tamma kilpailee jälleen kengittä. 5 Nuclear Tile aloittaa uudessa kotimaassaan. Valmentaja odotti heti asiallista suoritusta, mutta oli etukäteen kuitenkin epäileväinen, kun tallin hevoset eivät ole menneet viime aikoina tasollaan. 2 Darena otti Jyväskylässä 2. sisältä mainion kakkossijan. Viimeksi tamma ei riittänyt 5. sisältä, mutta pääsee tällä kertaa hyvänä avaajana lähemmäs kärkeä. Voitto on edelleen tiukassa. Viimeksi keulasta neljänneksi kestänyt 3 Nice My Sin pääsee hyvistä asemista matkaan, mutta rahallisesti tämä on ylisarja. Pelijakauma: Nazareth erottuu muista. Yllättäjistä Erica Nyx saattaa jäädä edulliseksi. Juoksunkulku: Nice My Sin avaa johtoon ohi Darenan ja myös Midsummer Love saattaa osallistua kiihdytykseen. Lopulta Nuclear Tile tai First Heartbeat saattaa päästä etenemään johtopaikalle. Ensimmäinen kierros on reipasvauhtinen. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 9, 7 Suuri: 9, 7, 4, 5

Toto5-3 Suosikki: 2 Riutan Taika pääsee mainioista asemista matkaan ja on suosikkimme. Toissa kerralla Kuopiossa 4. ulkoa hyvin loppua kirinyt tamma oli viimeksi tasaisempi vaikka sai paremman juoksun 2. ulkona. Tällä kertaa on tiedossa hyvä reissu kärkipäässä, millaisella tamma pystyy paljoon. Haastajat: 11 Tokumentti palasi viimeksi sairauspaussilta eikä ollut heti parhaimmillaan 3. ulkoa vaan oli itse asiassa kaukana parhaastaan. Ruuna sai kisan alle ja pystyy petraamaan oleellisesti otteitaan. 3 Svengi kiri Seinäjoella aivan hyvin 3. ulkoa. Alla oli paussia useamman kuukauden verran, joten kisa saattoi viedä sitä selvästikin eteenpäin. 1 Sopu-Ellu otti toissa kerralla 2. sisältä hyvät nelosrahat asiallisella lopetuksella. Eilen tamma juoksi avauskierroksen keulassa kunnes jäi etusuoralla 2. sisälle. Samalla osake alkoi laskea tasaisesti. Volttilähtö suosii siinä mielessä, että menohaluisen tamman avauspuolikas ei ole yhtä kovavauhtinen kuin auton takaa olisi. 9 Lissun Myrskyn juoksu epäonnnistui toissa kerralla, kun ori joutui pakittelemaan hännille. Viimeksi se sai juoksun sisällä ja lopetti tilaa saatuaan terävästi. Kaiken onnistuessa Lissun Myrskyllä on sauma menestyä. Pelijakauma: Tasainen lähtö, jossa usealla osallistujalla on mahdollisuus voittoon. Varman löytäminen tai ylipäätään vähillä merkeillä selviäminen on haastavaa. Juoksunkulku: Sopu-Ellu pitää keulat ja tammalla ajettaneen keulasta, mikäli se pysyy rauhallisena. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 2, 11, 3, 1, 9 Suuri: 2, 11, 3, 1, 9

Toto5-4 Suosikki: Finlandia-tason 8 Thai Profit kävi viimeksi Vermossa 7000 euron arvoisella hiitillä, kun ruuna johti lähdön jokaista metriä. Thai Profitilla on kilpailtu harvakseltaan mutta kuitenkin säännöllisesti, että kilpailuvire pysyy yllä. Se hoitanee sopivan Kuopion tehtävän matkalla kohti suurempia tähtäimiä marraskuun lopulla ja joulukuussa. Haastajat: 7 Orlando Knick voitti Kuopiossa keulasta. Oulussa ruuna ei saanut mahdollisuutta 2. sisältä ja jossiteltavaa jäi. Suosikki voi olla liian kova lyötävä, mutta totosijoista Orlando Knickin kuuluu kamppailla. 5 She Is Cecilia voitti Joensuussa hyvällä selkäreissulla eikä saanut viimeksi täyttä mahdollisuutta juostuaan 2. sisällä. She Is Cecilia on hyvällä mallilla ja pystyy jälleen kamppailemaan kärjessä. Yllättäjät: 11 Elliot Web kiersi viimeksi johtavan rinnalle, mistä ei ollut valmentajan mukaan terävimmillään. Harjoituksissa hevonen on ollut parempi ja tähän kisaan kenkiä riisutaan jälleen. 12 Still Loving You sai Seinäjoella startin alle ja tällä kertaa juostava matka on vahvalle menijälle sopivampi. Pelijakauma: Thai Profit voittaa lähdön noin kolme kertaa neljästä ja käy varmaksi. Juoksunkulku: Winzet, Callela Kialash ja She Is Cecilia erottuvat alussa ja viimeksi mainittu edennee johtopaikalle. Thai Profitilla ajetaan aikaisin eteenpäin, kun vauhti kärkipäässä rauhoittuu. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto5-5 Suosikki: Voitokas 7 Heat Of Dynamite on selvähkö ykkösmerkki päätöskohtessa. Ruuna pääsee auton takaa hyvin matkaan ja kohtaa sopivan vastuksen, joten voitto on hyvinkin otettavissa. Edellinen voitto tuli keulasta ja viimeksikin ykköstila olisi saattanut ilman laukkaa tulla. Sen verran upeasti nelivuotias paikkasi ensimmäisen kaarteen laukkansa ja kiri loppua suorastaan tuli hännän alla. Haastajat: 1 Shining Armor ei hyödy lähtöpaikasta, sillä ruuna on varsin keskinkertainen avaaja. Ruuna kilpailee kyllä hyvässä kunnossa ja teki viimeksikin sen minkä pystyi 5. ulkoa kovassa lähdössä. Tätä ennen nelivuotias kiri mukavasti perille 4. sisältä. 9 Cankus Xport on kyvykäs menijä, josta saattaa tulla vaikka kuinka hyvä kilpahevonen pidemmän päälle. Toissa kerralla lähtöön laukannut ruuna eteni viimeksi keulaan ja kesti reippaan avauksen asiallisesti. Tällä kertaa se saa tasaisemman juoksun. Yllättäjät: 8 Downshifterin lähtöpaikka on ikävä, mutta juoksun onnistuessa se pystyy olemaan viime sijoituksiaan vaarallisempi. Etenkin, jos ruuna yltää samanlaiseen esitykseen kuin voitossaan. 2 Lush Life kiri ykköseksi Kajaanissa selkäjuoksulla. Oulussa ruuna matkasi keulassa kunnes otti yllättäen laukan etusuoralle kaarruttaessa. Lähtöpaikka puoltaa, mutta pitkä starttiväli mietityttää. Suomessa avaava enemmän tasavauhtinen kuin nopea 5 Around The World ja kolmevuotias, lisää rutiinia vaativa 10 Starlight S.W. tulevat seuraavina. Pelijakauma: Heat Of Dynamite erottuu ennen kahta kovinta haastajaansa. Olisi yllätys, mikäli voitto lipeäisi näiden ulkopuolelle. Juoksunkulku: Heat Of Dynamite ottaa terävän startin ja etenee avauspuolikkaalla johtopaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 7, 1, 9 Suuri: 7, 1, 9, 8

