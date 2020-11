Ravivihje: Toto5 Oulu 12.11.2020

Suosikki: Suosikin valitseminen ei ole helppoa toisessakaan Toto5-kohteessa. 4 Execute on saamassa avainhevosista varmimmin hyvän juoksun, joten napataan se niukasti listan kärkeen. Ruuna haki pitkän tauon jälkeen parin startin ajan terävyyttään, mutta löysi sen nopeasti ja viimeiset neljä kisaa ovat olleet mainioita. Viimeksikin hevonen kiri hyvin ihan toivottomista asemista.

Haastajat: 8 Enge Barack runttasi viimeksi ykköseksi johtavan rinnalta. Ruunalle on luvassa kovasti lisämetrejä heikolta paikalta, mutta hevonen on osoittanut pystyvänsä selättämään nekin.

3 Four on the Floor taistelee voitosta, mikäli suorittaa samalla tasolla kuin pari starttia takaperin. Viime kisat ovat menneet sairastelujen vuoksi alakanttiin. Nyt hevosen pitäisi olla taas parempi, mutta ruuna on sairastauolta luonnollisesti pieni arvoitus.

7 Hillbilly Brucella on menossa vahva jakso, mutta tällä kertaa ruuna on ilmoitettu lievään ylisarjaan ja on pelissä erottuvasta nelikosta vähiten kiinnostava pelikohde.

Yllättäjät: 6 Party Hard vaatii tarkan juoksun, mutta omaa vauhdit yllättää koviakin, kun ajolinjat osuvat kohdalleen. Viimeksi jäi kovasti jossiteltavaa, kun ruuna virui pussissa. 9 Uomo Show väläytteli kesällä ja oli viimeksi taas parempi kuin hetkeen.

Pelijakauma: Party Hard (5 %) ja Uomo Show (2 %) maksetaan yllättäjinä mukaan.

Juoksunkulku: Radoilla 4-7 on hyvät avaajat. Execute tai Hillbilly Bruce on lopulta johtonimi.