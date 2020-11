Ravivihje: Toto65 Vermo 11.11.2020 – 65 000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 4 Believe In Dream teki positiivisia esityksiä alkusyksystä. Varsinkin toissa kerralla Jokimaalla hevonen oli mainio, kun se kiri 4. ulkoa sisäkautta voittaja Salpaus Inside-Outin puseroon. Viime startin aikoihin hevonen oli jo tulossa kipeäksi. Se treenaa hyvin ja voi petrata tallitietojen perusteella paljonkin, jos valmentajan ennakoima kenkien riisuminen toteutuu. Valmentaja Ville Mäkelä uskoo, että myös korvien avaamisesta ensimmäistä kertaa kilpailutilanteessa voi tulla uutta pontta menoon.

Haastajat: 11 Business School on tosi lahjakas ja pärjäisi lähes varmuudella näin sopivassa lähdössä, jos malttaisi ravata. Laukkariski on kuitenkin merkittävä. Toissa kerralla Vermossa hyppy tuli parijonosta noin 800 metriä ennen maalia. Sen jälkeen ruuna polki loppumatkan helpon näköisesti 12-vauhteja. Viimeksi Kymenlaakso-ajon karsinnassa ruuna laukkasi 1. kaarteessa ja putosi kuvien ulkopuolelle, mutta kulki sitten vahvasti ja näytti että kunto pitää kovana. Paljon ratkeaa alkumatkan aikana. Jos Business School pysyy toisten takana kiihdytysvaiheessa askelillaan, savun hälvettyä sopivassa porukassa voi ajaa rohkeasti. Vapaata latua pitkin häiriötekijät olisivat vähissä. 2 Eko Laconda on pelaajien suosikki. Viimeksi Kouvolassa tätä vastaavassa sarjassa tamma avasi reippaasti keulaan. 13-vauhtisesta kiihdytyksestä huolimatta Eko Laconda jaksoi irrota voittotaistoon Moose On The Loosen kanssa ja piti ykköseksi 15,5-vauhtisessa lopetuksessa. Samanlainen suoritus riittää tässäkin pitkälle, mutta peliä tamma on kerännyt liikaa.

Yllättäjät: 8 Wille Wind voitti Mikkelissä helposti keulasta ja oli myös viime viikolla Vermossa hyvä kun kulki kiritonnin 14,9-vauhdilla keskijoukoista. Lähtöpaikka kasiradalla pudottaa yllättäjien kategoriaan. Kehittyvä 3-vuotias 9 Farnorth Chap on ollut koko ajan hyvä ja näyttänyt klaaraavansa myös kuolemanpaikan. Viimeksi ruuna oli hyvä juuri johtavan rinnalta ja haastoi keulavoittajaa loppuun saakka 15-vauhtisessa lopetuksessa. 6 Up Easy saa taas rattailleen Seppo Markkulan. Viimeksi kun Markkula ajoi ruunaa, se mukavan hyvän kirin takapareista. Valmentajan ajaman välistartin perusteella kunto pitää. 5 Sandy Morning teki toissa kerralla asiallisen kirin hänniltä. Viimeksi sillä ajettiin takamatkalta aktiivisesti kärkiryhmään ensimmäisellä kierroksella ja lopussa tuli väsy, kun My Radio Gaga löi pökköä pesään keulassa. Sandy Morning vaikuttaa hevoselta, joka voisi yllättää ainakin ylivauhtisessa juoksussa jossa kenttä kääntyy lopussa. Asiallisia kirejä väläytellyt 1 Unique Miracle on huippupaikalta mahdollinen totohevonen, mutta uran voittosaldon avaaminen T65-lähdössä yllättäisi.

Juoksunkulku: Eko Laconda torjuu 3 Bom Shaka Lakan alussa ja lähtee viemään joukkoa.

Pelijakauma: Business School (15%) on epävarmuudestaan huolimatta loistorasti ja myös Believe In Dream (28%) voisi olla hieman suositumpi. Eko Lacondaa (35%) on pelattu liikaa.