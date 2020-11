Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 10.11.2020

Suosikki: 9 Main Stage on pärjännyt tällä kaudella hyvällä prosentilla ja starttaa matkaan suosikkina. Turussa ori matkasi 3. ulkona ja tuli erittäin hyvin perille vaikkei mitään American Herolle voinutkaan. Main Stage on viime aikoina kilpaillut harvakseltaan, ja lähtöasetelmat ovat samantapaiset kuin viimeksi Turussa. Tällä kertaa tehtävä on aiempaa sopivampi ja rankkaamme nelivuotiaan selväksi suosikiksi.

Haastajat: 7 Raskolnikov Frido ei riittänyt Porissa St. Legerissä 4. sisältä parhaille, mutta oli Vermossa parempi 3. sisältä kirien kolmanneksi. Tällä kertaa lähtöpaikka on turhan ulkona. 1 Might Be Romeo on erittäin hyvä avaaja, joka on todennäköisin keulahevonen. Siitä ori hävisi toissa kerralla vain Always Readylle. Viimeksi ori laukkasi ihmeellisesti 3. sisältä viimeisellä takasuoralla. 6 Marschall Match jäi viimeksi hankaliin asemiin 6. ulos, mistä homma ei onnistunut. Ruuna on viime esitystä parempi ja tällä kertaa starttiväli on lyhyempi kuin viimeksi. Nelivuotiaalla on sisällään hyvä moottori ja hyvänä päivänään se ei ole suuremmin juoksunkulusta riippuvainen.

Yllättäjät: 3 Wille's Rainpower ei Turussa riittänyt parhaille vaikka hyvän esityksen ja tuloksen tekikin. Jyväskylässä se palasi voittokantaan helpolla keulavoitolla. 10 Battle Jack lopetti Vermossa viime metrit hyvin 4. sisältä. Nopea 2 Bastian pääsee hyvistä asemista matkaan. Ruuna on parhaimmillaan lyhyellä kirillä.

Pelijakauma: Main Stage on 40-prosenttisesti pelattuna potentiaalinen varmaehdokas. Might Be Romeo (6%) on haastajista paras merkki.

Juoksunkulku: Might Be Romeo pitää sisäradalta johtopaikan eikä ole aikeissa luovuttaa paikkaansa. Marschall Match tai Raskolnikov Frido kiertää rinnalle.