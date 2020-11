Ravivihje: Toto65 Magic Monday 9.11.2020

Suosikki: Toinenkin Seinäjoen Toto65-kohde on tasainen. Rankingin kärkeen nostetaan ideahevosena 4 Twinquit. Ruunalla on alla pari heikompaa sijoitusta, mutta esitykset niissäkin mainioita ja kunto on aavistuksen piilossa, jos pelkkää lähtölistaa tuijottaa. Viimeksi JTT-karsinnassa tehtävä oli 4. ulkoa haastava, mutta hevonen polki viimeiset 700 metriä vahvasti 12,5. Vermossa ideasuosikki suoritti pahan lähtölaukan jälkeen hienolla tasolla ja kulki viimeiset kolme kierrosta 16-pintaan.

Haastajat: 8 Fernando Vixi oli Kuopiossa hyvä pikkutauolta, vaikka jäikin johtavan rinnalta toiseksi. Ruunalta riisutaan alustavan infon mukaan nyt kengät ja sillä balanssilla otteet ovat olleet vaikuttavia. Huonolta paikaltakin ensimmäisten joukossa kupongille.

6 Asterisque on voitokas hevonen, jonka viime aikojen suorittaminen on ollut oudon epävarmaa. Ori palaa sairastauolta arvoituksena, mutta on tosi hyvä hevonen tällaiseen lähtöön.

1 M.T.Kopitar on pelaajien alustava suosikki. Ruuna on ollut tauon jälkeen kaksi kertaa mainio. Ykkösrata on kuitenkin ongelmallinen paikka, sillä hevonen ei ole alussa mikään raketti. Yksi mahdollisista, mutta väärä suosikki.

Yllättäjät: 9 Enter Mayweather on parhaimmillaan pidemmillä matkoilla, muttei ihan vaaraton tässä, jos kisasta tulee vauhtijuoksu. 3 Mr Noon on nopea hevonen, joka sijoittuu usein hyvin, mutta voittaa harvoin. Viimeksi jäi Toto75-lähdössä jossiteltavaa. 7 Fastoche Thiebenillä on luokkahevosen otteet, mutta kausi on ollut hankala. Ori ei loistanut viimeksi tauolta, mutta saattaa parantaa merkittävästi startti kropassa. 11 Elaiza Camton viime voitot ovat kärkipaikalta. Hevonen ei ole mitenkään keulariippuvainen, mutta paras sisäratajuoksuilla, joten täältä kärkisija yllättäisi.



Pelijakauma: M.T.Kopitar (26 %) on liikaa luotettu ja väärä suosikki.

Juoksunkulku: Mr Noon, Blue For You ja Asterisque erottuvat kiihdytyksessä. Jälkimmäisin painunee lopulta johtoon. M.T. Kopitar saattaa jäädä alussa aika tukaliin asemiin.