Ravivihje: Toto5 Mikkeli 8.11.2020

Toto5-1 Suosikit: Avauskohteessa rankingin kärkeen kohoaa toissa kerralla Vermon 65-lähdössä loistanut 2 Makemake. Viimeksi ruuna pilasi pelinsä laukkaan jo heti lähtökiihdytyksessä. Matti Riipisen suojatilla on viime aikoina ollut hyppy turhan pinnassa ja alla on myös poisjäänti yhdestä välistartista. Vastus on kuitenkin erittäin sopiva ja lähtöpaikka paras mahdollinen. Henri Bollströmin ajokki nähdään ehjällä juoksulla mukana kärkikamppailussa. 4 Lewis Li olisi huippupäivänään tässä porukassa vaikeasti pideltävissä. Viime Mikkelin vierailullaan ruuna irtosi auton takaa omaa vauhtiaan liikkeelle ja voitti komealla tuloksella aivan pystyyn. Hevosen viimeisin esitys Jyväskylässä jäi vähän pehmeäksi onnistuneen juoksun jälkeen, mutta nyt alla on lyhyempi starttiväli ja terävällä kiihdytyksellä sillä olisi mahdollisuudet keulajuoksuun. Haastajat ja yllättäjät: Urallaan joka viidennen kisan voittanut 8 Curakao on tehnyt viime starteissaan perushyvää työtä. Ylivieskassa ruuna sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja voitti varmoin ottein. Joensuussa menovesi ehtyi samalta juoksupaikalta viimeisellä satasella. Ennakkokommenttien mukaan nopealla kiihdyttäjällä satsataan alkuun ja pienellä tuurilla se voisi löytää ulkoakin hyvät iskuasemat. Silloin se olisi täysin mahdollinen menestyjä. 1 Maccabi Yosef on selvästi tauluaan paremmassa vireessä ja huomioitava varhain mukaan kupongille. Ruunan juoksut eivät ole viime kisoissa onnistuneet ja se on joutunut jatkuvasti kirimään vaikeista asemista. Tällä kertaa se pääsee matkaan huippupaikalta ja rattaille hyppää huippukautta ohjastava Janne Räisänen. 5 Highscore Luca kohtaa viime kisoja sopivamman vastuksen, mutta kuusivuotiaan vire on ollut pahasti hakusessa tänä vuonna. Voitto vaatisi selvää piristymistä. 6 Ahasveros oli Jyväskylässä pirteämpi kuin aikoihin ja kamppaili voitosta aivan loppumetreille saakka. Nopea avaaja tähdännee jälleen kohti kärkipaikkaa, eikä suoraviivainen taktiikka yllättäisi. Viimeisimmästä totoravivoitosta on kuitenkin vierähtänyt jo kolme vuotta aikaa. 10 Erica Nyx teki Jokimaa Tekee Tähtiä-karsinnassa asiallisen lopetuksen sisäratajuoksun jälkeen. Takarivistä voitto olisi yllätys. Juoksunkulku: Reipas avaus. Lewis Li pääsee hyvin liikkeelle. Ahasveros on nopea ja ulkoa tulee Curakao. Pelijakauma: Maccabi Yosef (4%) on hyvä yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 2, 4, 8, 1 Suuri: 2, 4, 8, 1

Toto5-2 Suosikki: 7 Surprise Lily palasi Kuopioon kolmen kuukauden tauolta ja tuli toisesta ulkoa mukavasti perille. Timo Hulkkosen suojatti parantaa startti alla varmasti ja tällä kertaa sillä olisi mahdollisuudet keulajuoksuun. Johtopaikalta kyvykäs tamma olisi äärimmäisen lähellä voittoa. Haastajat ja yllättäjät: 2 Eli Wallach oli Teivossa parempi kuin aikoihin ja samanlaisena jatkaessaan se heittää kovan haasteen suosikille. Ruuna nousi viimeisellä takasuoralla kaukaa takaa kolmannelle ja teki nousukuntoa uhkuvan 13-vauhtisen 700 metrin kirin ehtien voittaneen Embossed Lemonin kupeelle. Nappipaikalta hyvä menestyssauma. 5 Lexus Lloyd aloitti viime vuonna hyvällä menestyksellä Hannu Hietasen valmennuksesta, mutta ei ole päässyt tänä vuonna kunnon starttirytmiin. Nelivuotias on kyvyiltään tämän lähdön parhaimmistoa ja debytoi nyt Nina Laineen valmennuksesta. Ruuna pääsee asiallisesti matkaan ja pystyy onnistuneella reissulla kärkipäähän. 8 No Cash on kapasiteetiltaan kelpo hevonen tähän porukkaan, mutta lokakuun startit olivat todella vaisua suorittamista. Jani Ripatin ajokki pääsee lujaa matkaan ja voi värittää jo alkumatkan tapahtumia. Vireen löytyessä kärkipään sijoituskaan ei yllättäisi. 6 Instatag on riviään hieman kyvykkäämpi tamma, mutta voitot ovat harvassa. Sanna Konttisen suojatti osoitti Joensuussa nousukunnon merkkejä etenemällä sisärataa pitkin hyvin kakkoseksi ja pääsee kilpailuun nyt lyhyemmällä starttivälillä. Juoksunkulku: Opechancanough on sisältä nopea, mutta sillä tuskin tavoitellaan keulajuoksua. Lexus Lloyd hakee johtopaikan, jonka luovuttanee jatkossa Surprise Lilylle. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 7, 2 Suuri: 7, 2, 5, 8, 6

Toto5-3 Suosikki: Lyhyellä matkalla ajettavassa kylmäverivoltissa huomio kiinnittyy 5 Camrin paluuseen. Meritoitunut ori on löytänyt paluukisassaan todella sopivan vastuksen ja normaalisti sen täytyy olla tässä lähellä voittoa. Ori joutui jättämään Seinäjoen kuninkuuskisan väliin jalkaongelmien takia, mutta ennakkokommenttien perusteella ori palaa kilparadoille hyvässä terveystilanteessa ja positiivisten treeniotteiden saattelemana. Esa Holopaisen ajokki avaa hyvin voltista ja saattaa edetä takamatkasta huolimatta nopeasti johtopaikalle. Haastajat ja yllättäjät: 4 Nopsan Vauhti ei ole tänä vuonna vielä voittanut, mutta ruunalla on tähän porukkaan kelpo näyttöjä viime kisoistaan. Toissa kerralla Vermossa se juoksi keulassa, josta kamppaili tasaisessa rintamassa voitosta. Viime Kouvolan esitys oli vaisu, mutta hyvänä päivänä suosikin lyöminen ei ole mahdoton tehtävä. 2 Limuska on kehityskelpoinen nouseva tamma, joka ravatessaan pystyisi haastamaan rahakkaammat takamatkalaiset. Syyskuun puolivälissä Kuopiossa se otti johtopaikalta yllätysvoiton tasokkaassa tammalähdössä. Viime vierailu Mikkelissä olisi hyvinkin saattanut olla voitokas ilman maalisuoran alun laukkaa. Laukan riski on jälleen korkealla. 3 Vilma Lyydia pystyy napakoihin loppuvetoihin aina juoksun onnistuessa. Tamma ei ole urallaan voittanut vielä yhtään lyhyen matkan kilpailua.1 Humiro on juossut kovia lähtöjä ja seuraillut nissä asiallisesti riittämättä parhaille. Tuskin voittaa hyvältä lähtöpaikaltakaan. 6 A.T.Eka palaa tauolta maltillisin odotuksin ja tuskin kamppailee heti voitosta. Juoksunkulku: Camri tykittää lujaa matkaan ja saattaa edetä jo avauspuolikkaan aikana vetotöihin. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4, 2, 3

Toto5-4 Suosikki/varma: Pikamatka ja ykkösradan lähtöpaikka on kuin nakutettu yhdistelmä 1 Sultan Journeylle ja se luotetaan tasokkaasta vastuksesta huolimatta varmaksi. Hyväkapasiteettisen ruunan uran 18 voitosta peräti 16 on peräisin keulajuoksujen jälkeen ja tässä sillä on kaikki mahdollisuudet kaunistella tilastoa yhdellä lisävoitolla. Viimeksi Seinäjoella se tosin joutui hieman taipumaan kärkipaikalta, mutta esitys oli silti ihan mukiinmenevä raju avauspuolikas huomioiden. Esa Holopaisen suojatti on ollut tällä kaudella todella huono-onninen lähtöpaikkojen suhteen ja arkisen taulun ja tasokkaan vastuksen takia se voi jäädä tässä kohtaa aliarvostetuksi. Kokeillaan nappiasemista varmaksi. Haastajat: 2 Capo palasi mahtavassa kunnossa takaisin radoille ja pystyy varmasti edelleen petraamaan menoaan. Viisivuotias napsi vuodenvaihteen molemmin puolin voittoja 75-tasollakin, joten kapasiteetti riittää takuulla tähänkin lähtöön. Normaalikiihdytyksellä sen lähtönopeus ei riitä Sultan Journeyn ohittamiseen, mikä mutkistaa tehtävää voittoa ajatellen. 8 Frankenstein Am on tehnyt Suomeen siirryttyään jatkuvasti huippusuorituksia. Ruuna palasi viimeksi Vermoon pieneltä sairaspaussilta ja suoritti neljännestä ulkoa erittäin sitkeän kirin kamppaillen tasaisessa kakkosmatsissa loppuun asti. Tasokkaan vastuksen päihittäminen näistä asemista vaatisi aivan kanuunaesityksen ja ruuna menee ennakkokommenttien mukaan tällä kertaa kengät jalassa. 4 Rebel Rapid jatkaa mainiossa vireessä, vaikka ei viimeksi riittänytkään kärkeen kovassa Kavioliiga-lähdössä. Toissa kerralla se nappasi hyvän kakkosen taivallettuaan ensin johtavan rinnalla ja sitten toisessa ulkona. Ruuna kamppailee tiukasti totosijoituksista hyvältä lähtöpaikaltaan. 11 Werner Ors sai viimeksi raskaan juoksun johtavan rinnalla ja joutui taipumaan jo hyvissä ajoin. Porissa se oli huippuhyvä vastaavalta juoksupaikalta voittaen selvällä marginaalilla. Lähtöpaikka on pikamatkalle todella ankea. Juoksunkulku: Sultan Journey torjuu Capon, joka painuu johtavan kantaan. Rebel Rapid tai Frankenstein Am juoksee johtavan rinnalla. Pelijakauma: Sultan Journeyn (28%) kuuluisi olla lähdön suosikki. Capo (32%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteessa 10 No Limit Star on normaalionnistumisella erittäin lähellä voittoa. Viimeksi Jokimaalla hevonen oli turhan pyrkivä johtavan rinnalta ja taipui liikaan painamiseen, mutta sen startin voi valmentajan ennakkokommenttien mukaan laittaa työtapaturman piikkiin. Viimeisimmällä Mikkelin vierailulla tamma kiersi keulaan ennen kierroksen täyttymistä ja voitti ihan pystyyn. Tällä kertaa ohjastaja tuskin haluaa kierrättää ajokkiaan varhain eteenpäin epäonnistuneen viime startin jälkeen, mikä tarjoaa paremmat yllätysmahdollisuudet haastajillekin. Selvä suosikki silti. Haastajat ja yllättäjät: Suosikin ykköshaastaja ja maistuvin varmistus on huippupaikalle arvottu 2 Melinda Ses. Pasi Tikkalan suojatti on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi tapaus ja pystyy omissa sarjoissaan pärjäämään. Tamma on juossut läpi kauden tasokkaita tehtäviä ja väläytellyt

