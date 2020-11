Ravivihje: Toto75 Lahti 7.11.2020 – 75000 euroa ekstraa

Suosikki: St. Legerin kärkipari 9 Mas Champ-2 Lexus Dream iskee uudelleen yhteen Kavioliigassa. Lexus Dreamilla on niin suuri etu lähtöpaikkojen takia, että se on selvä suosikki ja vahva varmakandidaatti. Ruuna raivasi Porissa kirivaiheessa 4. ulkoa tietä Mas Champille ja tuli kiitettävästi perille, vaikkei kyennyt vastaamaan perässään herkutelleelle vastustajalleen loppumetreillä. Se esitti sitä ennen Vermon taktiikkajuoksussa takajoukosta todella ärhäkän spurtin samalle kakkossijalle. Nyt tuulennopea hevonen pääsee dominoimaan juoksua keulaan.

Haastajat: Mas Champin nopeaa nousua tänä vuonna terävimmälle huipulle ei voi kuin ihailla. Se oli tehnyt jo ennen arvokasta St. Leger -voittoaan monta tähtiesitystä. Ruunan tavaramerkki on hurja loppukiri, jonka turvin se nousee varmasti Jokimaan pitkällä maalisuoralla ainakin lähelle suosikkia.

3 Tito C.A.:lle on tullut Teivon helpon kirivoiton molemmin puolin laukkoja. Loppukurvi on ollut hevoselle hankala. Porissa se hukkasi siellä ravinsa kesken kirinsä 3. radalla ja viimeksi Turussa samassa kohdassa parijonossa. Jos hevonen on saatu varmemmaksi, se pystyy antamaan kelpo vastuksen suosikeillekin.

6 Workout Wonder tuli viime lauantain Kouvola-ajossa tarkan sisäratajuoksun jälkeen hyvin perille, mutta kiertelemällä sen on nykyään vaikeampi yltää aivan kärkeen näin kovia hevosia vastaan. Totosijasauma sille on kuitenkin ehdottomasti annettava.

1 Celebrity Lanella on Kouvolan kolmostilansa jälkeen alla ”tusinatemppu” eli kolme peräkkäistä kahdettatoista sijaa, mikä on omanlaisensa saavutus sekin. Tämä ei ole kuitenkaan johtunut hevosen huonoudesta, vaan se on ollut joka kerta epäonnekseen pussissa. Lauantaina ruunalla on oiva mahdollisuus kiillottaa kilpeään, koska se saa huippureissun suosikin peesissä.

11 Majestic Man sai St. Legerissä puhtaat paperit, vaikka taipui lopulta seitsemänneksi. Se johti 40 metrin pakilta startanneiden laumaa kirikierroksella. Voittoa ajatellen ruunan lähtöpaikka on nytkin liian hankala, mutta totosijojen tuntumaan se voi ehtiä.

10 Sahara Sandstorm kiri toissa kerralla Vermossa hänniltä toiseksi, kun kenttä kääntyi täysin ylivauhtisessa juoksussa. Sen jälkeen se voitti keulasta kevyen sakin Kouvolan neljällä kilsalla, mutta Lahdessa sen vastus kovenee selvästi viime juoksuista.

Pelijakauma: Ei huomautettavaa.

Juoksunkulku: Lexus Dream saa vetää keulassa rauhallista tahtia Celebrity Lane varjonaan.