Ravivihje: Toto5 Turku 6.11.2020

Suosikki: Toto5-päätös on varsin tasokas suhteessa ykköspalkintoon. 11 BWT Ellospankin arpaonni on kääntynyt heikompaan suuntaan, mutta ruuna ei ole antanut sen haitata. 4-vuotias kiri viimeksi 3. ulkoa vakuuttavaan voittoon ja selkäjuoksu sopii, mutta toki takarivistä on riskinsä juoksunkulun suhteen.

Haastajat: 7 Finsweden on esiintynyt vahvalla tasolla läpi syksyn, eikä moiti raskaitakaan reissuja. Ruuna palaa pieneltä huoltotauolta, mutta valmentajan mukaan hevosen pitäisi pystyä heti tutun vahvaan suoritukseen.

2 Run And Repeat on uusi tulokas Suomessa ja luonnollisesti arvoitus. Tallikommentit ovat positiivissävytteiset, joten ruuna kuuluu hyvältä paikalta ajoissa peleihin.

5 Almost One Year kiinnostaa vähemmän pelatuista. Ruuna on juossut uudesta tallista kolmesti ja ollut joka kerta positiivinen. Viimeksi 4-vuotias nousi tasokkassa JTT-karsinnassa 4. ulkoa neljänneksi ja pääsee nyt lähemmäksi kärkeä, ehkä jopa keulaan saakka.

Yllättäjät: 6 Bastian oli viimeksi vaisu ja jäi tauolle, mutta sitä ennen hevonen kiri Derby-karsinnassa sijoitustaan paremmin, eikä ole nolo hevonen näihin lähtöihin. 10 Orvar Iver joutui viimeksi Toto75-lähdössä spurttaamaan alussa pariinkin kertaan ja taipui hieman lopussa. Oriilla on potentiaalia näihin lähtöihin, mutta valmentaja palaa rattaille ja se on pieni miinus. 12 Beach Girl on voittanut tällä kaudella jo yhdeksän kertaa. Tamma jatkaa kunnossa, vaikka taulu on mennyt epäonnisten juoksunkulkujen myötä sekavaksi. Näistä asemista onnistuminen on toki taas vaikeaa.

Pelijakauma: Almost One Year (6 %) on selvästi kiinnostavin rasti.

Juoksunkulku: Almost One Year avaa johtoon ja pitää paikastaan kiinni, vaikka painetta saattaa tulla Bastianilta, sekä Finswedeniltä.