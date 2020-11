Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 5.11.2020

Suosikki: 11 Vilju on ideanostomme rankingin kärkeen. Ori on ollut nousussa pitkin syksyä ja pian on taas voiton vuoro. Viimeksi tasokkaassa T75-lähdössä Vermossa Vilju kulki 5. ulkoa kiritonnin 23,9-vauhtia kolmatta neljättä rataa pitkin. Ori oli oikein hyvä kolmas ja ohittamatta jäi vain kärjessä rinnakkain juossut kaksikko Vennelmon Varma-Mellun Myrsky. Vaikka tässäkin lähdössä riittää hyviä vastustajia, tehtävä on sopivampi kuin viimeksi.

Haastajat: 1 Hotlinki on pelaajien suosikki. Ruuna onkin hienossa syyskunnossa. Toissa kerralla Porissa se kiri hänniltä viimeiset 1000 metriä 25,3-vauhdilla ulkoradoilla ja hävisi vain voitosta voittoon Suomessa purjehtineelle Pöylefantenille. Viimeksi Killerillä Hotlinki hoiteli hieman tätä helpomman lähdön 4. ulkoa vahvalla kirillä. Hotlinki ei ole mikään salama-avaaja, mutta ei ole moni muukaan tässä lähdössä, joten ruuna voi saada yllättävän hyvät asemat alussa. 4 I.P. Vapari oli hyvä syyskuussa, mutta viime juoksu oli kummallinen. 4. ulkona matkannut ori ajautui kirissä neljännelle radalle ilman näkyvää syytä eikä edennyt odotetusti missään vaiheessa. Tallitietojen mukaan ori säikkyi vastustajia, kun korvat eivät olleet riittävän tukossa. I.P. Vapari on kyvykäs, mutta tulosriviään epävarmempi suorittaja.

Yllättäjät: 8 Kikan Velperi ei ollut huono 6. ulkoa kovassa lähdössä viimeksi. Tässä sillä on saumat saada hyvät asemat ulkoradan paikasta huolimatta. 9 Kaappi jäi viimeksi Ilkka-ajon finaalissa johtavan rinnalle kirikierroksen alussa. Säihkeen Sähinän kyytiin ei ollut mitään asiaa, mutta Kaappi oli ihan hyvä kakkonen. Myös edelliskerralla Kaappi taittoi matkaa johtavan rinnalla. Vain johtanut Malkkin oli parempi. 12 Valtroks on voitokas hevonen, mutta ollut terävämpikin kuin viime aikoina ja siksi se jää huonolta lähtöpaikalta yllättäjien rankingiin. Viimeksi rapakelissä ruuna sai mahdollisuuden johtavan takaa, mutta ei pystynyt haastamaan Varsovaa tai Valtoria. 5 Jumiini on ollut jo pitkään kovassa kunnossa, mutta laukkaa usein ja voittaa harvoin. 10 Helun Kuva löi neljä taas vastassa olevaa hevosta kuukausi takaperin Kaustisella. Se sai hyvää vetoapua kirissä Jumiinilta ja kuittasi lopussa niukasti ohi.

Juoksunkulku: Vaikeasti veikahtava kiihdytys, kun viivalla ei ole starttitykkejä. Kikan Velperillä voisi olla paikka painua alkumatkan aikana kärkeen aktiivisella ajolla.

Pelijakauma: Vilju (18%) on maukas merkki ja rohkeimpien ideavarma. Kikan Velperi (5%) ja Kaappi (5%) ovat myös aliarvostettuja.