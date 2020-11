Ravivihjeet

Ravivihje: Toto65 Vermo 4.11.2020 – 65000 euroa ekstraa

Toto65-1 Suosikki: Vaikka lokakuussa uudelleen huippuvireensä löytäneen 9 Don Williamsin sijoitus oli vaatimaton lauantaina ravatussa Kouvola-ajossa, tuota starttia ei kannata jäädä murehtimaan. Juoksussa kaikki oli hevosta vastaan normaalista matkasta ja heikosta takamatkan lähtöpaikasta lähtien, eikä sillä ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä takajoukosta kahinoihin, kun kärki lopetti lujaa. Sitä ennen voimaori suorastaan murskasi vastustajansa keskiviikkoa vastaavassa Vermon pitkän matkan kisassa. Sen varmisteleminen vaikuttaa turhalta peliliikkeeltä. Haastajat: Suursuosikin haastajien leiri ei ole edes kovimmasta päästä. Vahvalla 8 Cyrius d’Arianella olisi huippukuntoisena ehkä eniten rahkeita lyödä kapuloita Don Williamsin rattaisiin, mutta se on hakenut vielä itseään penkin alle menneen Ranskan turneensa jälkeen. Ruuna jäi edellisessä Vermon kohtaamisessa rutkasti Don Williamsista. Se oli lauantaina mukana Kouvolan neljällä kilsalla, jossa sillä ajettiin vielä passiivisesti. Hevonen otti viimeisellä sijalla lyhyen laukan päätöspuolikkaan alussa, minkä jälkeen lopetti asiallisesti. Suomessa tauon jälkeen debytoiva 5 Messiah kiri toissa kerralla takaa mukavasti kolmanneksi, mutta oli viimeksi hiukan tasaisempi, kun pääsi pussista. Pitkät matkat käyvät sille. Myös Cyrius d’Arianen tallikaveri 11 Hazelhen Hermes oli mukana Kouvolan maratonilla. Kesällä huilannut, mutta taas starttien myötä petraava ruuna kiri 3. ulkoa asiallisesti kolmanneksi kärkikaksikkoa uhkaamatta. Ahkera työmies tunnetaan siitä, että se nauttii, kun startit ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Syyskuun Voimaliigassa kelpo esityksellä toiseksi sijoittuneen 3 An-Andreen reissut eivät ole onnistuneet viime kilpailuissa, ja se kannattaa pitää ainakin seurattavien listalla. Toissa kerralla yllättävä laukka kesken kirin vei siltä luultavasti voiton, ja viimeksi se menetti mahdollisuutensa, kun jäi välijarruttelunsa jälkeen pussiin väsähtäneen vastustajan taakse. Pitkistä matkoista hyötyvä 10 Angel Sky joutui Vermon helmikuisen mainion juoksunsa jälkeen pitkälle loukkaantumistauolle ja vaatii varmasti vielä startteja ennen kuin on parhaimmillaan. Pitkät matkat sopivat hyvin myös 2 Dark Defenderille, jolla on niiltä kaksi totosijaa alla tauon jälkeen. Hevonen on esittänyt asialliset kirit sopivien reissujen jälkeen, eikä totosijaputkessa pysyminen tulisi kamalan suurena yllätyksenä. Pelijakauma: Ei suurempaa huomautettavaa. Juoksunkulku: Don Williams ei jää haahuilemaan takajoukkoon, vaan harppoo viime Vermon kilpailunsa tavoin aikaisin johtamaan laumaa. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 9 Suuri: 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Kolmevuotias 4 Fandango Brick piti kaksi viikkoa sitten IS Ravien varmana ja kehityskykyinen ori on nytkin hyvä ehdokas tukipilariksi oriiden ja ruunien Finn-Tack Cupin karsinnassa. Jokaiseen syksyn starttiinsa petrannut hevonen kiersi viimeksi heikolta lähtöpaikaltaan kuolemanpaikalle, mistä voitti parastaan antamatta. Tällä kertaa se pääsee lähtemään paljon paremmista asemista, mistä saa luultavasti vetotyöt haltuunsa alkumatkalla. Kuten kahdessa viime kilpailussa on nähty, tämä 2600 metrin matka sopii mainiosti vahvalle Fandango Brickille. Haastajat: Mikäli suosikkia haluaa varmistella, vaihtoehtoja riittää. Itäisen Suomen pienemmissä lähdöissä pysytellyt 5 Rallstone on joko laukkaillut tai pärjännyt. Kahdessa viime kisassa hypyt ovat jääneet siltä ottamatta. Oriin ravi sujui viimeksi ehkä muutenkin paremmin kuin välillä, ja se eteni 3. ulkoa lähes kierroksen kirillään tyylikkääseen voittoon. Kyvykkäällä Rallstonella kelpaa osallistua myös Toto65-lähtöihin. 6 Fuscus H.L. on taas löytänyt huippuvireensä vaisumman jakson jälkeen. Se kiersi toissa kerralla etusuoralla 3. ulkoa 2. radan letkan kärkipaikalle, mistä sinnitteli keulavoittajan tuntumassa toisena maaliin ennätysajallaan. Viimeksi oli jo hallitun voiton vuoro tämän matkan juoksussa, jossa ruuna haki vetotyöt kaksi kierrosta ennen maalia. Yllättäjät: Viime vuodesta kovasti petrannut 9 Emil von Bentz kärkkyy takarivistä railakasta matkavauhtia. Se ei pääse kovin lujaa, mutta taistelee aina sisukkaasti perille. Vaikka ruunan sijoitus jäi viimeksi normaalia heikommaksi, sen suoritus oli suunnilleen entisten veroinen piippuhyllypaikalta. Hevonen kiersi hänniltä viimeiset 1100 metriä 3. rataa pitkin ilman vetoapua eikä kyennyt aivan kärkitaistoon maalisuoralla.



3 Aging Wellin suoritukset ailahtelevat, minkä takia se on hankala veikattava. Se teki välillä kolme hyvää suoritusta, mutta oli niiden jälkeen ihmeen ponneton viimeksi tarkan reissun jälkeen. Hevosta voi hahmotella revityslapuille. Ruotsissa kilpaillut 8 Wild Action jäi vajaa kuukausi sitten Turun tasaisen suorituksensa jälkeen Suomeen. Se piti 3. ulkoa kirivaiheessa oman vauhtinsa ja sinnitteli neljänneksi. Hevosella on kykyjä jonkin verran parempaankin, minkä se näytti esimerkiksi toissa kerralla kevyen Ruotsin lähdön murskavoitossaan. Pelijakauma: Rallstone on alipelattu haastaja. Aging Well ja 1 Anything Goes ovat liian unohdettuja. Juoksunkulku: Rallstone kiihdyttää ohi Anything Goesin, mutta päästää Fandango Brickin myöhemmin johtamaan joukkoa. Suosikin kuupeelle ei ilmesty prässäilijöitä. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 4 Suuri: 4, 5, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: 5 Arnie’s Emilie on kehittynyt koko ajan, vaikkei ole yltänyt voittoihin viime juoksuissaan. Se kamppaili toissa kerralla tosi rehdisti kuolemanpaikalta, mistä joutui päästämään vasta maalin tutumassa paremman selkäreissun kärkiryhmässä saaneen vastustajan ohitseen. Viimeksi tamma luovutti keulat 10,0-avauksessa ja jäi lopussa taipuneen kärkihevosen perästä pussiin. Lähtönopeutta lisää saanut Arnie’s Emilie pyrkii tällä kertaa varmasti keulajuoksuun. Haastajat: Ikäluokkahevosen otteita väläytellyt 11 Stonecapes Tricky oli mallikkaiden juoksujensa jälkeen iso pettymys viimeksi Kymenlaakso-ajon karsinnassa, jossa hyytyi kuolemanpaikalta kauas hännille. Sitä ennen 3-vuotias kiri Consalvon voittamassa Kriterium-karsinnassa 3. sisältä pirteästi kärkikaksikon tuntumaan. Koska tamma on näin nopeasti taas startissa, siitä tuskin löytyi mitään vikaa Kouvolan juoksun jälkeen. 7 Skyfall Sofie pysyi toissa kerralla ainoana jotenkuten Derby-finalisti Skyfall Shinen vauhdissa loppumatkalla, mutta viimeksi se ei pystynyt ohittamaan yhtään vastustajaansa hänniltä. Tamma ei ole kokonaan ulkona totosijoista, jos onnistuu saamaan sopivan juoksun arveluttavalta lähtöpaikaltaan Yllättäjät: 4 Nashville Nancy sai paussin jälkeen sopivan startin alleen Porissa, missä seurasi suvereenin keulavoittajan peesistä voimia tallella toisena maaliin ja voi olla startin ansiosta vähän terävämpikin. Esimerkiksi elokuussa Stonecapes Tricksyn hallinnoimassa Turun kisassa se spurttasi 4. ulkoa todella vauhdikkaasti kakkoseksi. 9 Classic Primavera yllätti viimeksi Killerillä, missä runttasi 3. ulkoa 700 metrin kirillään loppumetreillä voittoon. Vastus on Vermossa selvästi kovempi, mutta tammakin vaikuttasi nousuvireiseltä. Nousuvireisen 1 Rim Bay Fleurin viime startissa meni kaikki pieleen, mutta se esitti hyvän loppuvedon. Sitä ennen se kiri Fandango Brickin voittojuoksussa asiallisesti 4. sisältä. Heinäkuussa kahdesti Vermossa keulasta voittaneen 10 Love You Desireen valmentaja vaihtui heikommin sujuneiden viime juoksujen jälkeen. Uusi treenari on tallikommenteissaan melko toiveikas, mutta tamman pitää kyllä vielä petrata kesän juoksuistaan. Pelijakauma: Halvan lähdön viimeksi voittanut 6 Self Taught Beauty ja Skyfall Sofie ovat selkeästi ylipelattuja ja jäävät ulos vihjesysteemeistä.



Juoksunkulku: Keulaan auton takaa avaava Stonelake Marilee laskee Arnie’s Emilien halkomaan tuulta. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 5, 11 Suuri: 5, 11, 4, 9, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: Lähes voitosta voittoon viime kuukausina viilettänyt 12 Vuoran Suvetar on uudenlaisen tehtävän edessä, koska pääasiassa piikissä juossut tamma joutuu starttaamaan kehnolta paikalta. Ainoassa tulosrivistössään näkyvässä tappiostartissa hevonen oli pussissa. Lähtöpaikka ei vie hyväfysiikkaiselta Vuoran Suvettarelta suosikin viittaa, mutta varmaksi emme tohdi sitä tällä kertaa suositella. Haastajat: 1 Lentolähetin kantti ei kestänyt kolme kilpailua sitten Vermon pitkällä matkalla, mutta se on tehnyt sen jälkeen hyvät juoksut. Ruuna sijoittui ensin Ilkka-ajossa hyvällä sisäratareissulla kolmanneksi kovien hevosten jälkeen ja irtosi viimeksi reipastempoisessa mailin lähdössä maalisuoralla keulasta kevyesti voittoon ennätysajallaan. Lentolähetti vetää varmasti taas pitkään. Kesällä hienosti menestynyt 8 Rantaniemelän Savu joutui elokuun alun laukkastarttinsa jälkeen sairaustauolle. Jos hevosen vire on entisellään, se kova haastaja suosikille, mutta tallikommenteissa sen epäillään vaativan startteja alle. 4 Velaks oli toissa kerralla tosi urhea kakkonen keulasta, missä joutui vetämään prässättynä nasta laudassa koko matkan. Viimeksi oli jo kauden avausvoiton vuoro, kun ruuna johti Turussa kevyesti alusta loppuun. Yllättäjät: 3 Riinan Kirma on kohonnut kesän jälkeen oivaan kuntoon. Se eteni toissa kerralla selvään voittoon juotuaan suurimman osan matkasta 2. radalla ilman vetoapua ja menetti viimeksi kuolemanpaikkajuoksulla voiton vasta maalikuvan perusteella. 7 Volsuma sijoittui Villinmiehen Tammakilvassa mukavasti viidenneksi ja kehittyvä hevonen voitti seuraavan starttinsa. Se kiskaisi Jyväskylässä 3. ulkoa aivan omaa vauhtiaan ohi kärkihevosista. Ilman voittoja kaksi kautta kilpailleen 11 Valssauksen on vaikea rikkoa kuparista heikoista asemista, mutta hyvävireisen hevosen juoksua on mielenkiintoista seurata huippukuskilla. Ruuna laukkasi viimeksi pahasti 800 metriä ennen maalia voittajan perästä 3. ulkoa, mutta kulki sen jälkeen hyvin. 6 Vappujätkä oli se hevonen, joka onnistui ohittamaan Riinan Kirman Vermon maaliviivalla. Kova avaaja laukkasi tuolloin keulasta hylkäyksen rajamaille alussa, mutta selvisi lopulta 2. ulos Riinan Kirman peesiin. Pelijakauma: Suosikki ja Rantaniemelän Savu ovat jonkin verran ylipelattuja. Riinan Kirma, Volsuma ja Valssaus ovat parhaat merkit. Juoksunkulku: Lentolähetti pitää sisältä keulat, vaikka Velaks ja Vappujätkä avaavat myös reippaasti. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 12, 1, 8, 3, 4, 7, 11 Suuri: 12, 1, 8, 3, 4, 7, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: Voittoputkeen syksyllä iskenyt 7 Sorretun Voima kantaa paineet, vaikka koki tappion välistartissaan. Ruunalla on ollut aina hyvä fysiikka, mutta se on saanut viime kuukausina varmuutta ja vauhtia lisää. Se on ottanut useimmat voittonsa kuolemanpaikalta, mistä jyräsi toissa kerrallakin lopulta väsymättä ylivoimavoittoon. Maanantain välistartissaan Sorretun Voima joutui vetämään märällä radalla ankarasti prässättynä avauslenkin liian kovaa ja sai loppumetrien taipumisensa anteeksi. Varmaksi ruunaa ei kuitenkaan kannata suunnitella, sillä palautumisaika Jyväskylän rajusta startista on jäänyt sillä lyhyeksi. Haastajat: 10 Rallin Muisto on löytänyt heikommin sujuneen kesäkauden jälkeen huippuvireessä kilpailujen myötä uudessa tallissa. Sen ei ole kesäisin helppo pärjätä puutteellisen pätkänopeutensa takia, mutta nyt on taas sen vuodenaika pärjätä. Ruuna pääsi kolmen totosijan jälkeen voitonmakuun viimeksi Forssassa, missä porskutti keskipitkällä matkalla oikein hallittuun voittoon 2. radalta ilman vetoapua. Suoritusvarma 4 Runoneito on ollut syksyllä ihan elämänsä vireessä. Hevosen toissa esitys oli hiukan normaalia kalpeampi, mutta sitä ennen se kamppaili keulasta voittaneen Pöylefantenin kupeelta rehellisesti toiseksi ja kiri viimeksi 2. ulkoa tasaisesti kärkirintamaan kakkoseksi. Yllättäjät: 2 Tohtori kiri toissa kerralla kuuden hevosen pikamatkalla 3. ulkoa pirteästi kakkoseksi ylivoimaisen Sorretun Voiman jälkeen ja sinnitteli viimeksi hyvien hevosten joukossa positiivisesti viidenneksi juostuaan vuorotellen kuolemanpaikalla ja 2. ulkona. Tasaisesti kehittyvä ruuna voi napata jossain kohdassa kauden avausvoittonsa. 1 Tänttärä harasi toissa kerralla mukavasti Sorretun Voimaa vastaan piikistä, mutta päätössatasen alussa sen oli jo laskettava tämäkin menemään menojaan. Nopea hevonen yrittää seurailla totosijoille, mutta kovin suurta voitontahtoa sillä ei ole ollut. Tasainen 5 Mattilan Miina esitti viime startissaan jonkinlaista nousuvirettä, kun se tuli kärkikaksikon kannoilla voimia tallella maaliin ilman kunnon kiriväylää. Tamma joutui kuitenkin tuon startin jälkeen jäämään yhden poisjäännin kautta kilpailupaussille, joten sen kuntokäyrästä ei ole nyt tuoretta näyttöä. 9 Humu-Liisa sai kuin saikin toissa kerralla myöhään kiritilan sisältä ja ehti tuikata toiseksi, mutta muutamissa muissa viime aikojen starteissa hyväkuntoiselle tammalle on jäänyt enemmän jossiteltavaa. Pelijakauma: Suosikin kannatus on yläkantissa. Juoksunkulku: Tänttärälle kelpaisi tällä kertaa ainakin Sorretun Voiman selkä eteen, jos tämä porskuttaa ajoissa eteenpäin. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 7, 10, 4, 2, 1, 5, 9 Suuri: 7, 10, 4, 2, 1, 5, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Kierros päättyy melko pyöreään tammojen 2600 metrin Finn-Tackin karsintaan. Matkan takia nostamme rankingin kärkeen 5 Arctic Desssertin, vaikka se jäi viime kilpailussaan seitsemänneksi. Tamma eteni kaksi kierrosta ennen maalia Selahin rinnalle, mistä ei lopussa jaksanut kärkitaistoon tätä kovemmassa porukassa. Sitä ennen uusissa käsissä kovasti varmistunut ja juonesta kiinni saanut hevonen teki oikein hyvät esitykset keulasta ja takaa pitkällä kirillään. Haastajat: 2 Imakeituptothesky ei ole onnistunut viime juoksuissaan, mutta se on pidettävä edelleen kuumimpien pelihevosten joukossa siltä varalta, että saa sopivan reissun loistoasemistaan. Tamma laukkasi Teivon T75:ssä loppukurvissa kuolemanpaikalta lyödyn oloisena ja teki viimeksi Kasvattajakruunun alkuerässä 3. ulkoa kohtalaisen 700 metrin kirin ilman vetoapua. Toissa kerralla hyvin lähtölaukan jälkeen kulkenut 4 Want To Wheels teki viimeksi 4. ulkoa selässä hyvän kilometrin kirin ja nousi varmaksi kakkoseksi. Kovakuntoinen tamma on nostettava päähaastajien joukkoon.



Yllättäjät: Valmentajan kommentit kahden vuoden loukkaantumistauolta palaavasta 1 Bean Dreamista lupaavan koelähdön jälkeen ovat niin positiiviset, että se kannattaa sovittaa nappipaikalta lapuille mukaan. Hevonen näytti kokeessa tosi hyvältä. Elokuussa komean keulasoolon Ruotsissa räväyttänyt 8 Grace Journey ei saanut syksyn ensimmäisessä Suomen startissaan mitään aikaiseksi, mutta sillä oli kaksi viikkoa sitten Vermossa jo aivan eri ääni kellossa. Tamma kiri takajoukosta vinhasti loppua. Lähtöpaikka vaikeuttaa, mutta jos Grace Journeylla on tuurit matkassa, se voi yltää vaikka kuinka korkealle. Välillä lähes vuoden tauolla ollut ruotsalaistamma 6 Certo Cito on tehnyt uusista käsistä kolme nousujohteista juoksua, joiden ansiosta se voi alkaa riittää jo tälläkin tasolla, kun sillä on kaikki kohdallaan. Viimeksi oli sopivassa sakissa lopulta selvän kirivoiton vuoro, mutta tamma oli kyllä matkalla huolestuttavan vino ja välillä laukan partaalla. 7 Argenteuil oli toissa kerralla sijoitustaan parempi jouduttuaan pakittamaan alkumatkalla todella kauas viimeiselle sijalle, mutta viimeksi sen 500 metrin kiri 3. ulkoa kenkien kanssa jäi sen sijaan tasapaksuksi. Pelijakauma: Bean Dream on huippuedullinen yllätysrasti. Imakeituptotheskyta on pelattu selvästi liikaa. Juoksunkulku: Sisimpien ratojen tammat avaavat hyvin, mutta molemmille kelpaa alkumatkalla voimalla eteenpäin vyöryvän Arctic Dessertin selkä vetoavuksi. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 5, 1 Suuri: 5, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 9

Toto65-2: 4

Toto65-3: 5, 11

Toto65-4: 12, 1, 8, 3, 4, 7, 11

Toto65-5: 7, 10, 4, 2, 1, 5, 9

Toto65-6: 5, 1

Hinta: 19,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-04&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[9],[4],[5,11],[12,1,8,3,4,7,11],[7,10,4,2,1,5,9],[5,1]&stake=0,1&price=19,6



Suuri

Toto65-1: 9

Toto65-2: 4, 5, 6

Toto65-3: 5, 11, 4, 9, 1

Toto65-4: 12, 1, 8, 3, 4, 7, 11

Toto65-5: 7, 10, 4, 2, 1, 5, 9

Toto65-6: 5, 1

Hinta: 147,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-04&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[9],[4,5,6],[5,11,4,9,1],[12,1,8,3,4,7,11],[7,10,4,2,1,5,9],[5,1]&stake=0,1&price=147

