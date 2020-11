Ravivihje: Toto5 Teivo 3.11.2020

Suosikki: 10 Callela Socrates on ollut jo pitkään tosi hyvä ja menestyy taas, jos vire on ennallaan. Ruuna kiinnitti huomion erityisesti Killerillä syyskuun puolivälissä, kun se kesti rajun ylivauhdin todella miehekkäästi. Toissa kerralla samalla radalla tuli sitten odotettu voitto 3. ulkoa hienolla 13,1-vauhtisella 800 metrin kirillä. Toissa tiistaina Teivossa Jukka Torvisen ajokki kiri vahvasti 3. ulkoa ja näytti vireen pitävän.

Haastajat: 4 Leemark's Gideon löi Callela Socratesin viimeksi ja voi ihan hyvin tehdä sen tässäkin. Ruuna nousi 2. ulkoa kiriin kolmannelle radalle 800 metriä ennen maalia ja kulki siellä loppumatkan 14,3-vauhdilla. 2 La Luna Birdland aloitti kohtalaisesti Christa Birdlandin valmennuksesta viimeksi Jokimaalla. Tamma haki kiihdytyksessä keulapaikan ja kesti kakkoseksi. Samanlaisena se ei voita tätäkään kisaa, mutta hevonen voi olla selvästikin parempi, kun kengät riisutaan ja varustukseen lisätään vetolaput. 1 Sultan Of Soprano ei esittänyt viime viikolla Vermossa mitään sisäratajuoksulla, mutta vastus on nyt niin paljon sopivampi, että ori nousee hyvien haastajien joukkoon. Samanlaisena kuin toissa kerralla vain Fuscus H.L:lle hävitessään Tapio Perttusen suojatti on taas mahdollinen menestyjä.

Yllättäjät: 9 Gyro Gearloose on tehnyt ihan hyväksyttäviä esityksiä kivikovissa ikäluokkalähdöissä viime aikoina. Toissa kerralla Kriteriumin karsinnassa 09,5-vauhtinen avaus painoi ymmärrettävästi jaloissa lopussa. Viimeksi Kymenlaakso-ajon karsinnassa ori juoksi 5. sisällä eikä saanut kunnolla kiritilaa missään vaiheessa. Voimat säästyivät tähän kisaan. 6 High Sky Jet teki työt kirissä viimeksi ja joutui päästämään kaksi vastustajaa ohi ratkaisuhetkillä, mutta esiintyi selvästi vahvemmin kuin esimerkiksi taas vastassa oleva 7 Summerwind Goljat. 11 Wallisin ravi ei ollut kohdillaan Kymenlaakso-ajon karsinnassa viimeksi. Kykyjä on paljon parempaan ja nyt tammalla on ainakin startti alla.

Juoksunkulku: La Luna Birdland johtaa alun eikä luovuta paikkaansa kuin korkeintaan Leemark's Gideonille.

Pelijakauma: Gyro Gearloose (6%) on lähdön paras merkki. Sultan Of Sopranoa (25%) on pelattu liikaa.

Huomio: Volttilähtö ilman takamatkalaisia.