Ravivihje: Toto65 Magic Monday 2.11.2020

Toto65-1 Suosikki: 10 Ariston voitti Rovaniemellä parastaan yrittämättä johtopaikalta. Viimeksi ruuna jäi kiihdytyksessä 5. sisälle, missä kiritila pysyi liian pitkään ummessa. Tilaa saatuaan Ariston pisteli hyvin loppua. Juoksun onnistuessa paremmin pystyy viisivuotias takarivistäkin paljoon. Haastajat: 4 Stargazer Lily sai vihdoin hyvän lähtöpaikan ja tähtää hyvänä lähtijänä koko matkan johtoon. Viimeksi tamma lähti hankalista asemista parantelemaan sijoitustaan etusuoralla ja eteni 2. ulos, mistä hevonen otti varman kakkossijan. Kunto on tällä hetkellä hyvällä mallilla. 3 MAS Commander on kolmas kova. Sillä on alla hyvät kirit Rovaniemellä 5. ulkoa ja Oulussa 6. ulkoa. Ruuna pääsee asiallisesti matkaan, muttei todennäköisesti pysty torjumaan kiihdytyksessä Stargazer Lilyä. Hyvä juoksu on joka tapauksessa tiedossa. Yllättäjät: 1 Cover Princess eteni Rovaniemellä vauhdilla keulaan, mikä näkyi lopussa. Tasaisemmalla juoksulla tamma pystyy olemaan korkealla, kun alla on yksi startti tauon jälkeen. 5 True Lance lopetti Oulussa 3. sisältä tasaisesti neljänneksi. Se pystyy tälläkin kertaa sijoittumaan kärjen tuntumaan samoin kuin hankalista asemista starttaava 8 Quantum Of Dream. Pelijakauma: Ariston (22%) on alipelattu. Juoksunkulku: Stargazer Lily avaa johtoon ja saanee rauhoittaa tempoa. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 10, 4, 3, 1, 5, 8 Suuri: 10, 4, 3, 1, 5, 8

Toto65-2 Suosikki: 5 Sorretun Voima hakee jo viidettä peräkkäistä ja kauden kymmenettä voittoa. Viimeisiä suorituksia on pakko arvostaa, sillä sekä Vermossa että viimeksi Lahdessa hevonen jyräsi kuolemanpaikalta vastustamattomasti kärkeen ja oli selityksittä lähdön paras hevonen. Ruuna on ollut kaiken kaikkiaan varma suorittaja ja starttaa matkaan vahvana suosikkina. Haastajat/yllättäjät: Vaikka 1 Pärttyl viimeksi keulassa juoksikin, ei ruuna pysty ykkösradalta puolustamaan paikkaansa. Seinäjoella Pärttyl sai otta alun varman päälle ja kiersi sitten eteenpäin ja lopulta aina keulaan asti. Siitä esitys oli aivan positiivinen. 8 Hotlinki menetti Kaustisella vetämättömässä selässä asemiaan ja pinkoi vapaata löydettyään terävästi perille. Porissa ruuna ei voinut mitään Pöylefantenille, mutta pystyi kuitenkin kiertämään 5. ulkoa hyvin kakkoseksi. 6 Liinan Liekki laukkasi viimeksi ahtaassa paikassa ensimmäisessä kurvissa. Tätä ennen tamma kiersi 3. ulkoa tiitterästi ykköseksi. 2 Ruopas on hyvä avaaja ja loistavalla lähtöpaikalla, mutta tauolta se saattaa vaatia startteja alle. 11 Tinderi on voitokas menijä, mutta sairauspaussilta se vaatinee startteja alle. Saman tallin hevoset esiintyivät perjantaina sairauspaussilta hieman normaalia tahmeammin. Ei olisi yllätys vaikka Tinderikin vaatisi startin tai pari alle. 4 Koskelan Helemi otti voittonsa sisäradalta. Viimeksi tammalla koitettiin keulasta, mistä hevonen jäi ulos totosta. Pelijakauma: Sorretun Voima (65%) on rivin todennäköisin voittaja. Juoksunkulku: Ruopas avaa keulaan ja Koskelan Helmi haastaa tämän alussa. Sorretun Voima kiertää määrätietoisesti eteenpäin joko kuolemanpaikalle tai keulaan. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto65-3 Suosikki: 5 Party Hard kilpailee selvästi tauluaan paremmassa iskussa. Toissa kerralla se lopetti terävästi, muttei ehtinyt neljättä sijaa parempaan. Viimeksi ruuna menetti pussissa mahdollisuutensa. Party Hard kohtaa sopivan vastuksen ja pystyy onnistuneella juoksulla paljoon. Hokeista ei aiemmin ole ollut ruunalle ainakaan plussaa. Tässä kisassa sillä on alla pienet hokit, mutta mikäli niistä ei ole suurempaa haittaa, on ruuna vakava voitontavoittelija maalisuoralla. Haastajat: 3 El Senor Deo voitti viimeksi Saarelan ajamana 2. sisältä lopulta selvästi. Viimeksi ruuna taipui, kun matkavauhti oli turhan reipasta. Juoksun natsatessa El Senor Deo pystyy palaamaan voittokantaan. 6 Enigma Sisu ehti Rovaniemellä 6. sisältä kakkoseksi. Viimeksi tamma matkasi 4. sisällä, mistä viitossija oli kelpo suoritus. Lähtöpaikka on tällä kertaa ulkona ja tamma tarvitsee juoksussa hieman onneakin, että voitto on otettavissa. 10 Listas Hector taipui Torniossa keulasta. Viimeksi ruuna kierteli alussa eteenpäin ja juoksi lopulta 2. ulkona, mistä esitys oli tasainen. Ruuna pystyy nähtyä parempaan. Yllättäjät: 7 Ypäjä Lamborghini lopetti Rovaniemellä sisäratajuoksun jälkeen hopealle ja otti viimeksi tarkalla ajolla pronssia. Kunto on mallillaan. 2 Frazier Boko jäi Ylivieskassa kauas 6. ulos, mistä ruuna suoritti positiivisesti ja otti ansaitusti rahaa. 1 Perfect Reverie joutui viimeksi prässin alla päästämään El Senor Deon eteensä ja menetti tämän takana mahdollisuutensa. Pelijakauma: El Senor Deo (7%) on paras merkki tähän kohteeseen. Juoksunkulku: Perfect Reverie ja El Senor Deo ottavat alussa yhteen. Jälkimmäinen haluaa sisäradalle, joten matkavauhti saattaa olla alkumatkan osalta reipasta. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 5, 3, 6, 10, 7, 2, 1 Suuri: 5, 3, 6, 10, 7, 2, 1

Toto65-4 Suosikki: 3 Benobi Zet voitti Kuopiossa kirillä 3. ulkoa ja tuli Joensuussakin hyvin perille. Vain selästä iskenyt She Is Cecilia ehti edelle. Ruuna on löytänyt hyvän vireen ja pääsee matkaan loistopaikalta. Benobi Zet kuuluu jokaiselle lapulle, mutta ailahtelevuuden ja epävarmuuden takia sitä ei uskalla jättää varmaksi. Haastajat: 5 Empire Shark voitti Mikkelissä 2. sisältä. Lappeessa ruuna haastoi 2. ulkoa Capon muttei päässyt tästä ohi. Empire Shark on nopea avaaja, joka on juossut usein keulassa. Sillä saattaa jäädä johtopaikalla vaihde päälle, mutta sen riski on tasaisella starttirytmillä pienempi kuin suoraan tauolta olisi. 11 Santo Grial jyskytti Turussa asiallisesti perille kuolemanpaikalta ja viimeksi ruuna kesti johdosta kakkoseksi. Viime kisan jälkeen Santo Grialia hoidettiin, ja harjoituksissa se on esiintynyt positiivisesti. Poisjäännit auttavat tehtävää. Yllättäjät: 1 Don Pescadorilla on alla hyvät kirit parijonosta. Tällä kertaa ruuna pääsee aikaisempaa paremmalta paikalta matkaan ja saanee hyvän juoksun kärkipäässä. Ruuna pystyy paljoon, mikäli luukut sopivasti avautuvat. 6 Mamajuana kesti Mikkelissä johtopaikalta neljänneksi ja matkasi viimeksi 2. sisällä. Tamma sijoittuu useammin kuin voittaa ja tälläkin kertaa sijoitus kärjen tuntumassa on ensisijainen tavoite. 2 Västerbo Locksmith ei innostunut viimeksi kirimään kaukaa takaa, mutta teki tätä ennen hyvän suorituksen 2. sisältä. Ruuna hävisi voittajalle selvästi. Hyvä juoksu on tiedossa huippukuskilla tälläkin kertaa. Pelijakauma: Benobi Zet (25%) on alipelattu suosikki, kun Empire Sharkiin (39%) on luotettu liikaa. Juoksunkulku: Wonder Woman ja Empire Shark käynnistyvät parhaiten. Jälkimmäinen menee johtoon ja pitää tempon tasaisen kovana. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 3, 5, 11, 1, 6, 2 Suuri: 3, 5, 11, 1, 6, 2

Toto65-5 Suosikki: 8 Stay Alert vakuutti Oulussa kuolemanpaikalta. Bodeniin ruuna palasi normaalia kevyemmin viimeistelyin, kun kelien takia hiittejä jäi ajamatta. Ruuna tsemppasi jälleen kuolemanpaikalta mukavasti vaikkei pystynytkään parhaimpaansa. Startti alla Stay Alert pystyy olemaan terävämpi ja ruuna on kasikaistaltakin vaarallinen. Monella lähdön osallistujalla pitää ajaa nätisti, mutta Stay Alert on näyttänyt ettei se katso juoksupaikkaa. Lisäksi 2100 metriä käy sille erittäin hyvin. Haastajat: 1 Callela Leonardin lähtöpaikka on kaksijakoinen, sillä ruuna ei ole räjähtävä alussa ja ohjastaja halunnee ottaa alun hieman varman päälle ettei laukkaa tule heti kättelyssä. Kunto on hyvällä malilla, sillä ruuna olisi pystynyt pärjäämään jo Torniossa ilman laukkaa loppukurviin mentäessä. Oulussa Callela Leonard matkasi 3. ulkona ja lopetti mainiosti kakkoseksi Stay Alertin jälkeen. 6 Top Of The World ei Bodenissa voinut mitään Cupido Sisulle, mutta kesti tämän takaa totoon. Startti alla se pystyy Stay Alertin tapaan petraamaan otteitaan. 10 Remote Control on mennyt hyvin sekä montéssa että kärryt perässä. Rovaniemen voitto tuli vakuuttavaan tyyliin. Ruuna olisi kelpo avaaja eturivistä, mutta tulee tarvittaessa hyvin takaakin. Yllättäjät: Kuolemanpaikka oli viimeksi liian kovaa keittoa 5 Poulterille. Aikaisemmin ruuna pärjäsi hyvin ja otti edellisen voittonsa kirin päätteeksi 3. ulkoa. 2 Pharaon Face juoksi sekä Rovaniemellä että Torniossa johtavan takana ja nappasi molemmilla kerroilla kakkossijat. Ruuna on hyvä avaaja ja paras selästä, minne sillä tälläkin kertaa mitä todennäköisimmin tähdätään. Pelijakauma: Stay Alert (21%) maistuu kakkossuosikkina ja käy aina varmaksi asti. Juoksunkulku: Pharaon Face katsoo keulat ja päästää tämän jälkeen Top Of The Worldin tai Stay Alertin eteensä. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto65-6 Suosikki: Sopivassa tehtäväss

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 10, 4, 3, 1, 5, 8

Toto65-2: 5

Toto65-3: 5, 3, 6, 10, 7, 2, 1

Toto65-4: 3, 5, 11, 1, 6, 2

Toto65-5: 8

Toto65-6: 1

Hinta: 25,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-02&track=MM&race=1&pool=toto65&selections=[10,4,3,1,5,8],[5],[5,3,6,10,7,2,1],[3,5,11,1,6,2],[8],[1]&stake=0,1&price=25,2



Suuri

Toto65-1: 10, 4, 3, 1, 5, 8

Toto65-2: 5

Toto65-3: 5, 3, 6, 10, 7, 2, 1

Toto65-4: 3, 5, 11, 1, 6, 2

Toto65-5: 8

Toto65-6: 1, 5, 9, 8

Hinta: 100,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-11-02&track=MM&race=1&pool=toto65&selections=[10,4,3,1,5,8],[5],[5,3,6,10,7,2,1],[3,5,11,1,6,2],[8],[1,5,9,8]&stake=0,1&price=100,8

