Ravivihje: Toto5 Oulu 1.11.2020

Toto5-1 Suosikki: 6 Taj One on sopivassa tehtävässä velvoitettu olemaan lähellä voittoa. Seinäjoella asiallisen laukanpaikkauksen tehnyt ruuna yritti viimeksi tiukasti voittaa johdosta, mutta yksi vastustaja tuli lopussa väkisin edelle. Taj One ei ole alussa räjähtävimpiä, mutta se saanee myöhemmin haettua johtopaikan nimiinsä. Haastajat: 9 Like A Boeing taipui Skellefteåssa johtopaikalta. Viimeksi ruuna oli keulasta parempi, mutta hävisi edelleen voiton selvästi. Tällä kertaa on tiedossa selkäjuoksu, mikä saattaa siivittää kuusivuotiaan parempaan suoritukseen. 10 Carmalt Mustang oli Torniossa tasainen, mutta paransi Kuopioon jonkin verran. Ruuna hävisi voittajalle selvästi, mutta sai toisen startin alle ja kilpailee tällä hetkellä nousuvireisenä. 8 Absolut Arctican lähtöpaikka on hankala. Ruuna ailahtelee ja on parhaimmillaan 200-300 metrin kirillä. Oikeana päivänään se pystyy kirimään kiukkuisesti. 7 Cao K. oli viimeksi jonkin verran sijoitustaan parempi 4. sisältä. Tamma ei ole aina leijona lopussa, mutta oikeana kilpailupäivänä se pystyy sijoittumaan totoon, kun tehtävä ei tällä kertaa ole kovimmasta päästä. Pelijakauma: Taj One (53%) voittaa lähdön noin kuusi kertaa kymmenestä ja on kelpo ehdokas Toto5-varmaksi. Juoksunkulku: Taj One hakee johtopaikan viimeistään puolikkaan täyttyessä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 6 Suuri: 6, 9, 10, 8, 7

Toto5-2 Suosikki: 4 Blue Cates on kahdesta kovasta nopeampi startista ja oriilla on enemmän rutiiniakin, joten Timo Salmelan valmennettava starttaa matkaan todennäköisimpänä voittajana. Edellisen voittonsa ori otti johtavan takaa. Viimeksi se juoksi keulassa, mutta sai matkalla sen verran prässiä koko ajan, että joutui lopulta tyytymään kakkossijaan. Blue Cates on vaikeasti kukistettavissa, mikäli se saa tällä kertaa vetää maltillisemmin. Haastajat: 3 Cover Prince oli Jyväskylässä etusuoralla kuudentena, mutta pystyi hyvän viimeisen kierroksen turvin nousemaan ykköseksi. Viimeksi Kymenlaakso-ajon karsinnassa kolmevuotias teki sen minkä pystyi, mutta kovat olivat liian kovia Consalvon johdolla. Cover Prince ei ole alussa nopeimpia, mutta tulee aina hyvin perille. Salmelan toinen valmennettava 6 Let's Go Legacy virui viimeksi pitkään pussissa ja lopetti tilaa saatuaan hyvin. Tamma on selvästi viime sijoituksiaan paremmalla mallilla. Yllättäjät: 7 Mountain St Leo kiersi Kuopiossa 5. ulkoa mukavasti viidenneksi. Viimeksi Oulussa ruuna eteni viimeisellä takasuoralla 3. ulkoa 2. ulos ja otti maksimit kahta hyvää vastustajaa vastaan. Ruuna kilpailee hyvässä vireessä ja saattaa jopa petrata hieman, kun on päässyt starttailemaan tasaisesti. 9 Come On Day voitti Ylivieskassa yllättäjänä 3. sisältä. Oulussa tammalla ajettiin maltilla 4. ulkoa ja lopulta tamma otti maksimit toistarataa ja sisäkaistaa pitkin. Sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvässä lähdössä mainio saavutus. Pelijakauma: Blue Cates (30%) on alipelattu suosikki. Myös Let's Go Legacyn (7%) peliosuus voisi olla suurempi. Juoksunkulku: Blue Cates torjuu alussa Let's Go Legacyn, joka menee johtavan taakse. Vauhti rauhoittuu tämän jälkeen maltillisiin lukemiin. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 4, 3, 6 Suuri: 4

Toto5-3 Suosikki: Kolmas kohde on erittäin tasainen suomenhevoslähtö. 2 Leijan Liito on tehnyt jatkuvasti hyviä suorituksia, ja viimeksi se lopetti 3. sisältä terävästi. Ruuna on asiallinen avaaja, muttei niin niin hyvä että pääsisi suoraan keulaan. Hyvä juoksu on joka tapauksessa tiedossa ja ruuna kuuluu perusmerkkeihin. Haastajat: 1 Lainaks saa taakseen Niko Jokelan. Se laukkasi viimeksi viimeisellä takasuoralla, mutta teki tätä ennen hyvän juoksun 2. ulkoa ja vei voiton. 8 Toivotuli oli Torniossa tasainen päästyään laukan jälkeen hyviin asemiin 2. ulos. Viimeksi ruuna matkasi 2. sisällä ja jäi enemmänkin tekniseen pussiin lopussa. Lähtöpaikka on hankala, mutta parin tasaisemman startin takia voitokasta menijää ei voi sivuuttaa peleistä. 3 Aika-Otus otti viimeksi maksimit 2. sisältä. Tätä ennen ruuna voitti keulasta, minne hyvä avaaja saattaa tälläkin kertaa edetä. Yllättäjät: 7 Harjujen Romeo oli paikkaamassa alun hyppyään hyvin kunnes laukkasi viimeksi kesken kirinsä hieman ennen maalia. Ori sai kisan alle ja pystyy sitä kautta parantamaan. 9 Kairan Kukka hävisi toissa kerralla 3. sisältä vain Lainaksille. Viimeksi tamma voitti samalta paikalta helpomman lähdön. Lappeessa keulasta kakkoseksi kestänyt 4 Sopu-Ellu on nopea menijä ja sopivalla juoksulla se omaa saumat korkealle. Pelijakauma: Lainaks (14%) on paras ruksi. Juoksunkulku: Aika-Otus katsoo ekulat alussa ja luovuttaa paikkansa jollekin matkan ollessa 2120m. Sopu-Ellu tai Toivotuli etenee johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 2, 1, 8 Suuri: 2, 1, 8, 3, 7

Toto5-4 Suosikki: Väkevä 10 Giro Sting on takarivistäkin lähdön todennäköisin voittaja. Ruuna voitti toissa kerralla kuolemanpaikalta ja viimeksi keulasta, joten täydellisestä triosta puuttuu enää ykkössija selkäreissulla. Sellaisen voitokas ja monipuolinen menijä pystyy hyvinkin ottamaan, vaikka pari hyvää viivalla onkin. Haastajat: 7 Macchiato oli Seinäjoella kuin lentoon lähdössä johtopaikalta, mistä ruuna kellotti upeat uudet ennätyslukemat. Ylivieskassa viisivuotias nousi 3. sisältä etusuoralla toisen radan veturiksi ja ehti lopulta kakkoseksi. Macchiato on hyvä avaaja ja juoksun onnistuessa sillä on mahdollisuus pärjätä. 5 R.R. Preslin juoksu onnistui Ylivieskassa viimeisen päälle, kun ruuna sai matkata suosikki Macchiaton selässä. Loppusuoralla ruuna pinkoi uransa ensimmäiseen voittoon. 1 Credit Line on voitokas menijä, mutta pitkältä tauolta se ei mitä todennäköisimmin ole vielä parhaimmillaan. Kovaa suosikkikaksikkoa vastaan voittaminen ei ole helppoa. 3 Silbern Oliver ei viimeksi pärjännyt kuolemanpaikalta, mutta teki tätä ennen aivan hyvän kirin sisäratajuoksun jälkeen. Kunto on hyvä ja sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Ranch Penelope ja Silbern Oliver käynnistyvät parhaiten. Macchiato etenee näiden ohi johtopaikalle ensimmäisen takasuoran alussa. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 10, 7 Suuri: 10, 7

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteen voittaa se, jolle sattuu hyvä päivä ja jolla juoksu onnistuu parhaiten. Suosikki 5 Enge Barackin juoksu ei mennyt viimeksi nappiin, kun hevonen jäi kuudenteen sisälle. Ruuna ryhmittäytyi kolmannelle radalle etusuoralla ja kiersi väkevästi kolmanneksi. Ruuna on saanut muutaman startin alle ja tällä kertaa taktiikka lienee aikaisempaa aktiivisempi. Sopivassa tehtävässä voittokantaan palaaminen on hyvinkin mahdollista. Haastajat: 7 Galvani Boko pystyy hyvään suoritukseen mikäli välttää kuolemanpaikan. Toissa kerralla ruuna jäi pelätylle paikalle ja viimeksi sillä korostetusti vältettiin joutumista keulan rinnalle. Ohjastaja pakitti kolmannelta radalta hännille, mistä hevonen ei pystynyt menestymään. Juoksun onnistuessa Galvani Boko on tulosriviään vaarallisempi. 3 Livi Mysteryn juoksut eivät ole menneet täysin nappiin. Lokakuun alussa ruuna lopetti tilaa saatuaan hyvin 3. sisältä. Tämän jälkeen kiristä tuli liian pitkä ja viimeksi kuusivuotias menetti pussissa mahdollisuutensa pärjätä. 1 Inspis Arioso laukkasi Ylivieskassa keulahevosen takaa 700 metriä ennen maalia. Kaustisella ruuna ei menestynyt kuolemanpaikalta. Ruuna on hyvä avaaja ja saa tällä kertaa hyvän juoksun kärkipäässä. 2 Badass otti viimeksi hyvällä juoksulla kakkossijan. 6 Uomo Show ei toissa kerralla saanut kunnon mahdollisuutta kun taas viimeksi ruuna oli vaisu hänniltä. 4 Wille Caramellille matka on selvä plussa ja kyseessä on tauluaan parempi menijä. Pelijakauma: Enge Barack (48%) on kohonnut liian selväksi voittajasuosikiksi. Livi Mystery (7%) ja Wille Caramell (1%) ovat liian vähän vedettyjä. Juoksunkulku: Inspis Arioso pitää johtopaikan, mutta 2620 metrillä selkä kelvannee eteen. Enge Barack tai Galvani Boko edennee johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 5, 7, 3 Suuri: 5, 7, 3, 1, 2, 6, 4

