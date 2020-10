Ravivihje: Toto75 Kouvola 31.10.2020

Toto75-1 Suosikki: Viime talven T75-lähdöistä ison tukun voittoja napannut 6 Tuuskanen tulee taas. Ruuna on kilpaillut taukonsa jälkeen kahdesti ja alkaa lähestyä huippuvirettä. Vastus näyttää sopivalta, joten Antti Teivaisen ajokki on selvä suosikki. Viimeksi Teivossa Tuuskanen juoksi keulassa. Se tuli kovaa kirineen Ypäjä Luotsin ohittamaksi lopussa, mutta oli kuitenkin ihan hyvä kakkonen ja parempi kuin tauolta palatessaan Jokimaalla. Nyt kotiradan kisassa uskomme hevosen näyttävän jo parasta osaamistaan, ja silloin voitto on lähellä. Haastajat: 7 Hissun Feeniks oli voittojuoksussaan mainio. Se kiersi alkumatkan aikana keulaan eikä antanut rinnalle kiertäneelle Tinderille mitään mahdollisuuksia ohitukseen. Viimeksi Kuopiossa ori piisasi keulasta viidenneksi ja hävisi mm. 12 Nuga Rolsille, mutta saa nyt 20 metriä etumatkaa tähän. 13 Hulluduunari voittaa nykyään harvoin, mutta tässä sakissa saldon komistuminen ei ole mahdoton ajatus. Viimeksi tasokkassa tammalähdössä Santtu Raitalan ajokki meni hyvän ajan johtavan takaa. Myös edelliskerralla Vermon T75-lähdössä tamma kohtasi paljon kovempia kuin nyt. Yllättäjät: 2 Kastehelmeni on petrannut tällä kaudella ja kilpailee hieman viime sijoituksiaan paremmassa vireessä. Toissa kerralla Kouvolassa tuli yllättävä laukka keulasta 550 metriä ennen maalia. Viimeksi Vermossa tamma sai hankalan juoksun takapareissa. 9 Montsan Vippi on vahva kirijyrä. Toissa kerralla Jokimaalla se oli nousemassa 3. ulkoa voittotaistoon 800 metrin kirillä, mutta laukkasi maalisuoralle käännyttäessä. Viimeksi ruuna teki hyvän kirin kakkoseksi rapakelissä 4. ulkoa. Jos lähdön pelaa leveästi, kannattaa poimia mukaan myös 11 B. Riitu. Tamma on tehnyt pitkin syksyä vahvoja laukanpaikkauksia tätä kovemmissakin tehtävissä ja yllätys on roikkunut jo pitkään ilmassa. 5 Pirttilän Olga muistetaan Suur-Hollola-lauantain yllätysvoitosta. Viimeksi Vermossa se ei meinannut saada millään pykälää päälle, mutta tuli viime metrit terävästi. Vermon laadukkaassa tammalähdössä Ari Moilasen ajokki jäi pussiin. 15 Pälvi Tuttu oli hyvä kakkonen johtavan takaa Forssassa ja löi mm. johtaneen Bilettäjän. 3 Milsger ei ole piisannut viime juoksuissaan ihan kärkeen johtavan rinnalta. Tätä tehtävää nopea avaaja voi johtaa pitkään. 1 Porttikallion Ässä piti viimeksi keulasta takanaan muut paitsi kovaan kuntoon villiintyneen Kromauksen. Juoksunkulku: Porttikallion Ässä ja Milsger avaavat parhaiten. Molemmille kelpaa Tuuskasen selkä matkalla. Pelijakauma: Tuuskasen (41%) kannatus ei ole karannut käsistä ja se on selvänä suosikkinakin potentiaalinen T75-varmavalinta. Pelaamattomista kiinnostavimmat ovat Montsan Vippi (2%) ja B. Riitu (2%). IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6 Suuri: 6, 7, 12, 13, 2, 9, 11, 5, 15 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: 3 Effronte Photo on ollut viime aikoina todella hyvä kivenkovissa lähdöissä. Nyt sopivammassa tehtävässä ja mielimatkallaan vauhtikoneelta odotetaan ehdottomasti kärkisijaa. Effronte Photo avaa kovaa, mutta niin avaa moni muukin tässä kisassa, joten keulajuoksua ei voi lähteä lupaamaan. Nykykunnossaan suosikki pärjää muualtakin, jopa johtavan rinnalta. Kokeilemme sitä T75-varmana. Toissa kerralla Turussa Mas Champin voittamassa L. Fabritius Memorialissa Effronte Photo juoksi suurimman osan matkasta johtavan rinnalla ja taisteli hyvin maaliin saakka. Viimeksi Vermossa Thai Profitin voittamassa enintään 160000 euroa tienanneiden ryhmässä Jukka Torvisen ajokki ei saanut vapaata 2. ulkoa. Haastajat: 9 Einstein Sisu onnistui toissa kerralla voittamaan pikamatkan takarivistä. Se pääsi nousemaan kiriin 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla ja lehahti kirissä hetkessä keulaan. Vastus oli helpompi kuin nyt. Viimeksi Kouvolassa ei ollut, kun ruuna löi avoimessa lähdössä johtavan rinnalta mm. Shotproofin ja Celebrity Lanen. Viimeksi johtavan takaa vain Selene Lunelle hävinnyt 2 Sunbeam on suosikin tavoin tosi nopea, mutta ehdottomasti paras selkäjuoksulla, joten se tuskin on Effronte Photon keulajuoksun esteenä edes maililla. 1 Ronzon Face sen sijaan voi olla, kun rattailla on nopea voitontahtoinen kuski ja asemat puoltavat pitkästä aikaa. Toiseen suuntaan vaakakuppia painaa, että hevonen sairasteli viime kilpailunsa jälkeen. Viimeksi pikamatkalla kilpaillessaan Ronzon Face jaksoi kunnialla paikan johtavan rinnalla ja hävisi vain Matter Of Factille. Yllättäjät: 7 Fast Time onnistui ideahevosena Seinäjoella ja on edelleen kunnossa, mutta nyt lähtöpaikka vaikeuttaa tehtävää hurjasti. Viime viikolla Porissa alun kisailu Amazing Warrioria vastaan kostautui lopussa. 6 Rambo Rivner teki asiallisen kirin 3. ulkoa maanantaina ja oli selvästi parempi kuin paremman juoksun sisäradalla saanut 5 Spirit Squad. Huippukuntoinen 10 One Memphis kiri vinhasti hänniltä maanantain välistartissa, mutta jää näistä asemista herkästi statistin rooliin, jos juoksusta ei tule ylivauhtista. Juoksunkulku: Radoilta 1-3 avataan tosi kovaa. Effronte Photo hakee väkisin keulapaikan Ronzon Facelta. Pelijakauma: Effronte Photo (35%) on alustavassa jakaumassa jopa niukasti alipelattu, tosin kannatus on nousussa. Jos lähdön pelaa leveästi, kannattaa huomioida myös One Memphis (1%). IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-3 Suosikki: 4 Vixuksen ja 1 Välähdyksen matsi on yksi lauantain herkkupaloista. Lämminverivauhteihin pystyvä kaksikko saattaa ottaa yhteen jo kiihdytyksessä. Koska Välähdys palaa tauolta ja Vixus on viime juoksunsa perusteella elämänsä kunnossa, jälkimmäinen on selvä suosikki. Vixus on esiintynyt jo pitkään ainoastaan edukseen. Viimeksi Turussa se teki uransa ehkä kovimman juoksun, vaikka jäi kolmanneksi. 15-vauhtinen avaus täydellä matkalla olisi katkaissut monen hevosen tyystin, mutta Vixus taisteli voitosta viimeiselle sataselle saakka ja oli mahtava. Tallitietojen mukaan hevonen palautui kuluttavasta juoksusta ongelmitta. Sarjakärjen varsinainen tähtäin on kuitenkin asetettu kahden viikon kuluttua ajettavaan Kavioliigan GP-lähtöön. Haastaja: Välähdys loukkasi jalkaansa laitumella elokussa ja joutui jättämään väliin alkusyksyn suurkilpailuryppään. Hevosen kyvyt ovat kaikkien tiedossa, mutta se ei ole viime vuosina juuri voitellut taukostarttejaan, joten tuoreita näyttöjä odotellaan ennen pelillistä innostumista. Joka tapauksessa olisi todella mielenkiintoista nähdä, mitä Välähdys tekisi johtavan Vixuksen selästä lopussa. Yllättäjät: 11 Josveis ja 7 Koskelan Akseli ovat taas nousussa talvea kohden. Jälkimmäinen oli PM-ajossa hyvä Vixuksen selästä eikä hävinnyt tälle kuin päänmitan, joten se on tässä vaiheessa kaksikosta mielenkiintoisempi yllätyshaku. 3 Julmin kiri vahvasti 3. ulkoa Vermossa ja löi mm. johtavan rinnalla juosseen 12 Vaelluksen. Juoksunkulku: Välähdys pystyy torjumaan Vixuksen, jos lähtee ravilla. Todennäköisimmin suosikki kuitenkin marssii keulaan. Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö, mitä nyt Koskelan Akseli (1%) on vähän turhan unohdettu. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-4 Suosikki: 1 Pertturi jatkaa suosikkina, vaikka Seinäjoella tuli tappio. Valmentaja Roni Waarna varoitteli viimeksi jo etukäteen, että kaviovaivoista johtunut pitkä starttiväli voi näkyä otteissa. Näin kävikin ja hevonen oli hieman tasapaksu kolmas keulasta rauhallisen matkavauhdin jälkeen. Nyt startti alla voi olla toinen ääni kellossa ja kun salama-avaaja sai pikamatkalle sisäradan lähtöpaikan, koko matkan johto näyttää jopa todennäköiseltä. Esimerkiksi samanlaisena kuin Tähtisprintterissä johtavan rinnalta Pertturi voittaisi tämän lähdön. Haastajat: 7 Koveri rankaisi viimeksi johtavan takaa, kun Pertturi ei ollut parhaimmillaan. Näistä lähtöasemista voitokas ori on edelleen vain haastaja. 4 Pauhis saa rattailleen Antti Teivaisen. Hevonen on hieman sijoituksiaan parempi, esimerkiksi Mikkelissä toissa kerralla se ei saanut kiritilaa takapareista. Viimeksi 4. ulkoa ei ollut asiaa keulavoittaja Julminin ja kumppaneiden kyytiin. 1600 metriä ei ole Pauhiksen paras matka, mutta jätetään varaus sille, että kuskinvaihdos tuo lisää nopeutta. Yllättäjät: Tuulennopea 9 Merran Roihu tähtää suosikin selkään johtavan taakse. Sieltä ori olisi tiukasti kiinni mitalisijassa. 10 Uljas Suomalainen sai kovaa painetta keulassa viime viikolla ja kesti kunniakkaasti. Vire riittäisi vaikka voittoon juoksun onnistuessa, mutta pikamatkan voittaminen takarivistä on haastava tehtävä. 6 Humiro on ollut tuloillaan jo jonkin aikaa. Viimeksi Seinäjoella ori teki erinomaisen 1200 metrin kirin 2. ulkoa kolmatta rataa ilman selkää. Humiro voittaakin vielä jossain kun juoksu onnistuu, mutta nyt lähtöasemat vaikeuttavat tehtävää. 3 Jamir kiri Seinäjoella avojaloin terävästi 3. sisältä ja löi mm. Pertturin. Juoksunkulku

Toto75-5 Suosikkikaksikko: Kymenlaakso-ajon finaali on tänäkin vuonna hurjatasoinen kilpa. 5 An-Dorra jatkaa pelaajien luottohevosena, vaikka Kriteriumissa tuli tappio. Sen kisan voittanut Sahara Jaeburn ei nyt ole vastassa. Viime viikon karsinnan An-Dorra voitti puolimatkassa keulaan edettyään helposti, ja tamma on tavannut vain parantaa suurkilpailujen finaaleihin tänä vuonna. Jos jotain negatiivista An-Dorran karsintajuoksusta hakee, ravi oli hapuilevaa ensimmäisessä kaarteessa. Nyt harha-askeliin ei ole varaa, kun vastus kovenee taas monta pykälää. 6 Consalvo on pelimielessä kiinnostavampi tapaus kuin An-Dorra. Se tuli Kriteriumissa lähes An-Dorran rinnalla maaliin, vaikka ei ollut Markku Niemisen mukaan makeimmillaan. Viime viikolla nähtiinkin parempaa. Tuloksena oli karsintojen nopein aika, vaikka ori joutui hyökkäämään kolmannelle radalle jo 1300 metriä ennen maalia. Se jatkoi viimeisen takasuoran alussa keulaan ja karkasi todella helposti selvään voittoon. Consalvo vaikuttaa hevoselta, joka voi edelleen petrata. Kokeilemme sitä porukkalapun ideavarmana. Haastajat ja yllättäjät: 10 Core Catcher sairasteli Kriterium-finaalin aikoihin. Viime viikon karsinnassa hevonen oli todella hyvä. Se tykitti 4. ulkoa 700 metrin kirillä selvään voittoon ja karkasi kauas esimerkiksi perässään seuranneen 12 Star Town Kempin ulottuvilta. Nopea avaaja hyödyntää juoksuradan lähtöpaikan. 1 It's Raining Men oli myös vakuuttava karsintavoittaja edellä mainittujen tavoin. Ruuna ei päästänyt kovimpia vastustajia missään vaiheessa edes kunnolla tuntumaan ja voitti pystyyn ennen 8 Arcie's Arsenalia. Tapio Perttusen ajokki vaikuttaa paalun hevosista selvästi vahvimmalta. Juoksunkulku: It's Raining Men on todennäköisin keulahevonen, vaikka 2 Qiulius On Stage lähtikin karsinnassa sen verran liukkaasti, että voi haastaa alussa. Takamatkalaisista ensimmäisenä paikkaa kyselemään rynnistää juoksuradan Core Catcher. Pelijakauma: Consalvo (34%) on parempi merkki tasaisesta suosikkikaksikosta. Core Catcher (5%) on hyvä yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6, 5, 10, 1 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: 3 Kitzune G.G. on pieneltä paussiltakin kärkirankkaus. Jos tamma on samanlainen kuin viime kilpailuissaan, kuten tallikommenttien perusteella sopii odottaa, kakkostilat voivat hyvinkin kirkastua. Oulussa ruuna kiri vahvasti 2. ulkoa ja hävisi vain hirmukuntoiselle Lake's Actionille. Viimeksi Mikkelissä Kitzune G.G. pieksi 3. ulkoa muut paitsi kivikovan Banskyn. Tämä lähtö näyttää paperilla hieman helpommalta. Haastajat: 5 Stonecapes Respect hallitsi viimeksi keulasta helpohkoa lähtöä mielin määrin. Tamma on ihan kyvykäs ja pystyy jatkamaan menestyskulkuaan. 6 Long Leg Lizzy oli Vermossa hyvä 6. sisältä tätä tasokkaammassa tammojen T75-lähdössä. Viimeksi se paikkasi lähtölaukan asiallisesti ja nousi 5. sisältä totosijojen tuntumaan. 9 Carbon Crystal on nopea ja riviään parempi hevonen. Viimeksi ihan laadukkaassa kisassa se pääsi myöhään irti sisäradata. Yllättäjät: 8 Elaiza Camto dominoi viimeksi Kuopiossa keulasta ja on vain parempi selkäjuoksulla, joten kunto on rautaa. 1 African Queen starttaa roimassa ylisarjassa, mutta esiintyi positiivisesti Villinmiehen tammakilvassa finaalia myöten kovia hevosia vastaan, joten vastus ei pelota. Myös viimeksi Derbyn Tammachampionissa vastus oli liian kova Mascate Matchin johdolla eikä African Queen pystynyt kuin seurailemaan 4. sisältä. Erittäin kirikykyinen 7 Glide On Fire palaa sairaustauolta matalalla profiililla ja jää yllättäjien kategoriaan, vaikka kapasiteettia on tätä kovempiinkin tehtäviin. 2 Minnie Memphis ei ole ollut parhaimmillaan viime aikoina, mutta on pohjimmiltaan riittävä näihin lähtöihin. Lähtöpaikka auttaa. Mikkelissä Minnie Memphis hävisi 2. ulkoa paljon Kitzune G.G:lle. 12 Mas Bella on parantanut kovasti Antero Tikkalan käsissä, mutta hävisi rata-arvonnan. 11 Tingaling voitteli lähtöjä vuosi sitten näihin aikoihin Solvallaa myöten. Tämä kausi on ollut toistaiseksi pannukakku, mutta kykyjä olisi korkealle. Viimeksi hevonen laukkasi yllättävästi johtavan rinnalta 800 metriä ennen maalia. Toissa kerralla Villinmiehen tammakilvan karsinnassa Tingaling ei ollut hyvä 2. ulkoa. 4 Milda Andover on ihan kiinnostava seurattava Suomen-debyytissään tallitiedot ovat varovaisen positiivisia. Juoksunkulku: Stonecapes Respect on todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Parhaat merkit löytyvät yllättäjistä. Varsinkin Carbon Crystal (4%) ja Elaiza Camto (5%) ovat yllättävän vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 5, 6, 9, 8, 1 Suuri: 3, 5, 6, 9, 8, 1, 7, 2, 12, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 11 Don Williams on löytänyt taas kuntonsa ja nousee rankingin kärkeen Kouvola-ajossa. Ori oli mainio jo toissa kerralla Kavioliigassa kovaa loppua kiriessään. Viimeksi Vermossa ranskalainen voimanpesä hallitsi pitkän matkan lähtöä mielin määrin keulasta. Voltin viitoselta on selkeä lähtölaukan riski. Haastajat: 1 Thai Explosive on erittäin mielenkiintoinen huippuasemista. Ruuna on aloittanut positiivisesti Suomessa. Ylivieskassa se voitti helpon tehtävän keulasta näytöstyylin. Maanantain välistartissa samalta juoksupaikalta tuli tappio Trouble Leaderille, mutta Santtu Raitalan ajokki voi olla nyt paljonkin parempi kun starttiväli on lyhyempi, kenkiä riisutaan pois ja varustukseen tehdään virityksiä. 9 T.Rex aloitti lupaavasti tauolta. Ruuna oli oikein terävän oloinen ja kiri 3. ulkoa tosi vahvasti kakkoseksi Stonecapes Queilan voittaessa. Hevonen palasi maltillisten kommenttien siivittämänä, joten se kaiken järjen mukaan parantaa startti alla. 7 Com Miltonia ei kannata aliarvioida yhtään, vaikka ruuna on takamatkan vähärahaisin. Se kiri viimeksi lentämällä loppua Thai Profitin voittamassa kilvassa ja voi olla nyt vain parempi, jos esimerkiksi kenkiä riisutaan pois. Yllättäjät: 12 Big Headache jäi viimeksi Suomen mestaruudessa pussiin sisäratajuoksun jälkeen. Kunto ei ole kadonnut ja ruuna osaa tehdä kipakan loppuvedon vetävistä selistä, kuten esimerkiksi Oulussa nähtiin Kavioliigan muita kärkihevosia Justice Åsia ja Don Williamsia vastaan. 10 Tellmeastory yllätti viimeksi Tammer-ajossa. Tuomas Pakkanen ajoi takamatkalta aktiivisesti johtavan rinnalle ja valjakko sai 1000 metriä juostuna Zeus Kempin eteensä. Ruuna kiri hyvin loppusuoraa ja torjui parhaiten lopettaneen Grainfield Aidenin lopussa. Tämä on vielä kovempi lähtö. 14 Dream Girl loisti Tammavaltikassa. Viimeksi tamma jäi ihan pussiin sisäradalle. Juoksunkulku: Thai Explosive vie joukkoa. Pelijakauma: Com Milton (8%) on lähdön selvästi kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 11, 1, 9, 7, 12 Suuri: 11, 1, 9, 7, 12, 10, 14 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6

Toto75-2: 3

Toto75-3: 4

Toto75-4: 1, 4

Toto75-5: 6, 5, 10, 1

Toto75-6: 3, 5, 6, 9, 8, 1

Toto75-7: 11, 1, 9, 7, 12

Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto75-1: 6, 7, 12, 13, 2, 9, 11, 5, 15

Toto75-2: 3

Toto75-3: 4

Toto75-4: 1, 7, 4, 9

Toto75-5: 6

Toto75-6: 3, 5, 6, 9, 8, 1, 7, 2, 12, 11

Toto75-7: 11, 1, 9, 7, 12, 10, 14

Hinta: 126,00 €



