Ravivihje: Toto5 Kuopio 30.10.2020

Suosikki: 7 Fernando Vixi teki mainioita esityksiä viime starteissaan. Joensuussa se kiersi etusuoralla johtavan rinnalle ja runttasi maalisuoralla ykköseksi, Vermossa hevonen ehti ykköseksi selkäreissulla. Viime kisan jälkeen viisivuotias kävi kipeänä, mikä aiheuttaa aina jonkinlaisen kysymysmerkin ensimmäiseen kisaan. Treenien perusteella valmentaja odotti hyvää suoritusta sopivassa tehtävässä.

Haastajat/yllättäjät: 11 Fakir Nyx kiersi Kuopiossa kakkoseksi 4. ulkoa. Viimeksi ruuna matkasi 2. sisällä ja jäi lopulta lähinnä tekniseen pussiin. Fakir Nyx on suorittanut varsin tasaisesti ja on suosikin ykköshaastaja. 2 Diamond Lord paikkasi viimeksi lähtölaukkansa aivan mukavasti. Tämän jälkeen ruuna on pitänyt hieman taukoa ja pääsee tällä kertaa asiallisista asemista matkaan. 8 Hard Chipillä on lähtölaukan riski olemassa, mutta ehjällä juoksulla se pystyy vahvaan suoritukseen. Syyskuun lopulla se oli paikkaamassa alkulaukkaansa positiivisesti ennen hyppyä maalisuoralla. Raskaat olosuhteet olisivat sille jopa plussaa. 1 Carmen Lindy ailahtelee, ja hyvänä päivänään se pystyy huippukuskilla roikkumaan korkealle - ehkä jopa voittomatsiin. Viimeksi 5. sisältä tasaisesti suorittanut 10 Lonely Rider saa huippukuskin rattailleen. Paras vire on ollut hakusessa. 9 Winzet on tulosriviään parempi menijä. Voitto on jälleen epätodennäköinen, mutta hyvä sijoitus on otettavissa. Joensuussa keulapaikalta taistellut 4 Oogie Boogie tulee seuraavana.

Pelijakauma: Hard Chip (1%) on unohdettu.

Juoksunkulku: Diamond Lord etenee alkumatkalla johtopaikalle ohi Carmen Lindyn.