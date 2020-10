Ravivihje: Toto64 Jokimaa 29.10.2020 – 64000 euron jackpot

Toto64-1 Suosikki: Avainhevoset ovat Toto64-pelin avauksessa parhailla lähtöpaikoilla. On hyvin pitkälti mielipidekysymys, minkä kovasta kolmikosta 1 Minecraft, 2 BWT Devil ja 3 Comway Cotter valitsee ranking-kärjeksi. Comway Cotter täytti paikkansa Derbyssäkin, vaikka oli harmittavasti finaalissa kipeä. Ruuna on ollut sairastaukonsa jälkeen kaksi kertaa mainio johtavan rinnalta ja on vihjaajan valinta suosikiksi. Haastajat: BWT Devil on tehnyt hienoa työtä Ruotsissa. Tamma ei ollut viimeksi Östersundissa ihan loistavimmillaan johtavan rinnalta, mutta meni tuon startin kengät jalassa ja Lahdessa palataan optimibalanssiin. Minecraft on pelikansan ykkösvalinta. Ruuna on ollut kaksi kertaa peräkkäin omaa luokkaansa johtopaikalta ja juossee siinä nytkin. Voitto ei missään nimessä yllätä, mutta hevonen kohtaa nyt paljon kovempia kuin edellisissään. Yllättäjät: Elämänsä vireessä kisaava 12 One Who Run otti viimeksi pitkästä aikaa ja ansaitusti voiton. Ykkönen tuli keulapaikalta, mutta ruuna osaa kiriä takaakin. Toki näistä asemista hevosen voitto vaatisi kisaan ylivauhtia. 9 Exit Fastback laukkasi Ilkka-Ajon finaalissa yllättäen 1. takasuoralla. Ori on väläytellyt välillä kovissakin lähdöissä, mutta suorittaa varsin vaihtelevasti. 8 No Vice hallitsi Jokimaalla keulapaikalta, mutta viimeksi tuli laukka. 7 Minnie The Moocher oli viimeksi selityksittä paras johtavan rinnalta, mutta nyt vastus on huomattavasti tuota kisaa kovempaa.



Pelijakauma: Kivikova kärkikolmikko rankattaisiin päinvastaiseen järjestykseen, kuin mihin pelikansa on päätynyt. Juoksunkulku: Minecraft pystynee puolustamaan sisältä johtopaikan, mutta BWT Devil on tiukka uhka heti kiihdytyksessä. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2, 1, 12, 9, 8

Toto64-2 Suosikki: 9 Truedream A.F. ei ole maailman notkein kaarrejuoksija ja tehokkaimmillaan johtopaikalta, joten takarivi on miinus. Ruuna on kuitenkin rajussa iskussa ja aktiivinen Mika Taittonen saattaa ratkaista ongelman ajamalla jo matkalla eteenpäin. Taulun voitot ovat tulleet vaivattomaan tyyliin kärkipaikalta. Haastajat: 4 Boogiewoogie Laday saapuu etelämmäksi kuin koskaan urallaan, mutta kotikonnuilla esitykset ovat olleet sitä luokkaa, ettei hevosen kanssa tarvitse kumarrella kenellekään. Viimeksi ruunalle tuli avauskierroksella kovasti lisämetrejä, mutta voitto oli silti oikein helppo. 5 Pica-Pica Oak oli Teivossa pieni pettymys johtopaikalta. Tamma on ollut loistavimmillaan selkäjuoksulla ja sellaisella taso voi nousta edellisestä. Yllättäjät: 6 Ranch Quijote oli Seinäjoella johtopaikalta ylivoimainen, mutta suoritustaso on heitellyt. Ruuna voisi päästä tässä johtopaikalle, josta se olisi kova pähkinä rikottavaksi. 12 Kiss of Judas on ollut parhaimmillaan tosi kova, vaikka tyyli on persoonallinen. Näistä asemista tarvitaan tuuria ja ylivauhtia, mutta luokka riittää kärkeen. Hevonen palaa tähän pieneltä huoltotauolta, mutta valmentajan mukaan vire pitäisi olla heti hyvä. 2 Shining Armour kamppaili Forssassa johtavan rinnalta totoon, mutta enempääkin odotettiin. Vauhtikestävä ruuna saa nyt selkäjuoksun, eikä ole ihan vaaraton. 8 All In Laddie pystyy hyvänä päivänään koviin suorituksiin, mutta epävarmuus haittaa.



Pelijakauma: Suosikkikaksikko erottuu alustavasti hieman liikaa. Juoksunkulku: Fullhand Comery avaa ensiksi johtoon, mutta voisi huolia Ranch Quijoten eteensä. Pica-Pica Oak avaisi myös lujaa, mutta ei ole ollut parhaimmillaan keulapaikalta, joten voisi kuvitella, että hevosella tähdätään selkäjuoksuun. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9, 4, 5, 6, 12, 2, 8 Suuri: 9, 4, 5, 6, 12, 2, 8

Toto64-3 Suosikki: 4 Whogonow on luokaltaan kolmannen Toto64-kohteen kovin hevonen, muttei kovin suoritusvarma. Seinäjoella ori oli vain tasapaksu 2. ulkoa ja laukkasi lopulta hieman ennen maalia. Voittostarttien taso riittäisi tässä taatusti. Haastajat: 2 Nazareth on ollut kaksi kertaa vakuuttava johtopaikalta ja juossee siinä nytkin. Alustava info näyttää hevoselle kenkiä jalkaan ja se on tietysti pieni kysymysmerkki, kun tamma on tehnyt viime aikojen huippuesitykset ilman. 1 Tzubodai hurmasi viimeksi edettyään alkumatkalla johtoon. Ykkösrata on hevoselle iso miinus, sillä alku pitää ottaa varman päälle. Ruuna kamppailee varmasti voitosta, jos selviää ravilla matkaan ja välttää pussituksen. 9 Marcos Gallon oli Turussa oikein vaisu, mutta palasi viimeksi tasolleen ja oli 3. ulkoa kirissä ylivoimainen. Takarivi on nopealle avaajalle haitta, mutta edessäkin on onneksi hyvä avaaja, joten ruuna saanee ihan kelpo asemat tästäkin.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Nazareth saa alussa painetta Whogonow'lta, mutta halunnee pitää paikastaan kiinni. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 2, 1, 9 Suuri: 4, 2, 1, 9

Toto64-4 Suosikki: 7 Just a Flirt haki Bodenista riemukkaan arvovoiton, eikä kaksi kisaa samalle päivälle näyttänyt tuottavan mitään ongelmia. Starttiväli on venynyt, mutta valmentajan mukaan hevonen oli viimeistelyhiitissä hyvä ja kyse oli vain siitä, että raskaasti reissannut hevonen sai vain hetken vetää henkeä. Haastajat: 6 Blade Runner on nostanut viime aikoina kovasti tasoaan. Vermossa ruuna jäi alun haparoinnin myötä sisäpareihin ja tulitti sieltä loppua komeasti 10-vauhtia. 10 No Limit Star ei ollut viimeksi Vermossa parhaimmillaan ja vinous haittasi kirimistä, mutta katkonaisesti kilpailemaan päässyt tamma pystyy parempaan. Hevonen on vihdoin pääsemässä säännölliseen starttirytmiin. Yllättäjät: 1 Ruthless Chick kasvaa luokan keulapaikalta ja tammalla koitetaan varmasti upporikasta tai rutiköyhää näistä asemista. 3 Next Hope oli viimeksi kipeä. Tamma on sekalaista riviään vaarallisempi. Mikkelin voiton taso riittää tässäkin korkealle. 4 Fox Lover on vaihtanut viime kisan jälkeen valmentajaa ja vahva ruuna on nyt arvoitus. 11 Cameleo Press voitti Pilvenmäki Specialin 2. sisältä, mutta kiertelemällä on ollut vaikeampaa ja sitä lajia on taas luvassa. 12 Almost One Year on tehnyt kaksi mainiota esitystä uusista käsistä, mutta lähtöpaikka vie tässä toiveet.



Pelijakauma: Just a Flirt (53 %) erottuu aiheesta ja on aika oikein pelattuna suosikkina selkeä varmavaihtoehto. Juoksunkulku: Ruthless Chick puolustaa johtopaikan ja pitää paikastaan kiinni. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7, 6, 3

Toto64-5 Suosikki: 5 Skyfall Shine vei Ilkka-Ajon näytöstyyliin keulapaikalta ja voittoputkelle on helppo ennustaa jatkoa. Ruuna ei ole alussa raketti, mutta päässee tässä etenemään suosiolla johtoon saakka. Haastajat: 10 Redemption juhli Vermossa tarkan juoksun jälkeen, mutta osaa tehdä töitäkin. Ruuna on ykkösvaihtoehto toiselle finaalipaikalle, mutta suosikki tuntuu liian kovalta lyötävältä. 4 Brave Dame Vivian oli Villinmiehen Tammakilvassa komeasti kolmas ja on esiintynyt tammojen ikäluokkalähdöissä jatkuvasti hyvällä tasolla. Kovakirinen tamma on varmasti vaarallinen, jos pääsee iskemään sopivasta selästä. Yllättäjät: 9 Indyana Jonessilla on kaarteissa vaikeaa ja takarivi on iso hidaste. Vauhtikestävyyttä hevoselta löytyy kyllä. 11 Capo The Amour suoritti Lappeessa hyvällä tasolla siihen nähden, että hevonen paljastui kisan jälkeen kipeäksi.



Pelijakauma: Skyfall Shine (63 %) on perusteltu suursuosikki ja voisi olla hitusen enemmänkin pelattu. Juoksunkulku: Dugarry Zet ja Hades kamppailevat 1. keulasta. Skyfall Shine etenee johtoon 1. takasuoralla. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-6 Suosikki: 8 Night Guard oli Vermossa 6. ulkoa voittoa ajatellen mahdottoman tehtävän edessä, mutta jatkoi upeita esityksiään kirimällä viimeiset 700 metriä 11,2. Ruunan kurja lähtöpaikka parani poisjääntien myötä merkittävästi ja se päässee etenemään johtoon, josta paluu voittokantaan on lähellä. Haastajat: 11 Quick Diablo hyötyy myös poisjäänneistä ja heittää nappionnistumisella ainakin haasteen isolle suosikille. Ruuna oli viimeksi valmentajan ajamana mainio lähtölaukan jälkeen. 9 Twinquit on voittanut viimeisimmät ehjät juoksunsa, mutta ei ole kohdannut ihan näin kovia aiemmin. Vahva ruuna kaipaisi juoksuun tempoa, mutta sitä ei taida olla luvassa. Yllättäjät: 2 Glamour Arioso on nostanut uudessa tallissa tasoaan, mutta kohtaa viime kisoja kovempia. 1 Moonlight Black oli tasainen aloittaessaan Tapio Perttuselta, mutta lopetti viimeksi terävästi tilaa saatuaan. Ori saanee nappijuoksun suosikin takana ja sen jälkeen totosija ei saa yllättää.



Pelijakauma: Night Guard (59 %) voisi olla suurempikin suosikki. Juoksunkulku: Night Guard painuu johtoon ja saa vetää mieleistään vauhtia. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8 Suuri: 8, 11

