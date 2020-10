Ravivihje: Toto65 Vermo 28.10.2020

Suosikki: 4 Stallone on yksi niistä harvoista hevosista, jotka ovat pystyneet laittamaan ehjän juoksun tehneen Parvelan Retun tiukoille. Tämä tapahtui viime vuoden Kriteriumissa. Siihen nähden on yllättävää, että tämä vuosi on sujunut toistaiseksi voitoitta. Stallonen kausi on ollut rikkonainen ja nytkin alla on poisjäänti sekä pitkä starttiväli, mutta silti huippukyky nauttii luottamusta. Viime kilpailussaan Stallone jäi jumiin keulasta taipuneen Heporixin taakse ja voimia jäi käyttämättä. Tallitiedot lupaavat sen verran hyvää, että nyt Stallone nousee sopivassa porukassa rankingin kärkeen ja on varmahakumme.

Haastajat: 2 Suven Sametti oli todella hyvä viime kilpailussaan Villinmiehen tammakilvassa. Se piti alkumatkan aikana tahdin reippaana johtavan rinnalla ja painui puolimatkassa kärkipaikalle. Kova tempo ei tuntunut lopussa missään ja tamma irtosi ylivoimaiseen suurkilpailuvoittoon. 20 metrin tammahyvitys auttaa asiaa, mutta pienessä lähdössä kovat oriit ja ruunat ovat nopeasti tuntumassa ja keskipitkä matkakin tasaa puntteja. 6 Vilkkeen Velmu matkasi Porissa Stallonen takana sisäradalla. Se pääsi aikaisemmin irti loppusuoralla ja sijoittui pykälää paremmin. Toissa kerralla Vermossa Vilkkeen Velmu oli tosi hyvä keulasta ja lähellä suurkilpailuvoittoa, mutta laukannut Parvelan Retu ehti kuin ehtikin vielä ohi. Derbyssä Vilkkeen Velmu ei pystynyt vastaamaan Stallonelle lopussa, vaikka oli saanut paremman juoksun keulasta voittaneen Parvelan Retun peesissä.

Yllättäjät: 7 Issakan Valo muistetaan epäonnen soturina Derbystä, kun lopun laukkaan paloi karsinnan kakkostila ja paikka finaalissa. Sen jälkeen hevonen on vaihtanut tallia ja ollut ihan hyvä, mutta ei mitenkään loistokas. Viimeksi Kouvolassa tuli paha lähtölaukka, minkä jälkeen hevonen kulki viimeiset 1900 metriä noin 28,5-vauhdilla. Tämä kilpailumatka puoltaa Issakan Valoa. 3 Hujake on vauhdikas hevonen lähtöihinsä, mutta palaa treenitauolta ja tähtäimet ovat talvessa, joten huippuvireeseen tuskin on heti käsillä. 1 Sirpsakka juoksi Lappeen finaalissa ensin Suven Sametin takana ja myöhemmin tämän rinnalla, pudoten kyydistä loppusuoralla. Karsinnassa hiljaisemman matkavauhdin jälkeen kaksikko tuli rinta rinnan maaliin.

Juoksunkulku: Sirpsakka johtaa alun, mutta tyytyy nopeasti paikkaan Suven Sametin takana.

Pelijakauma: Stallone (34%) voisi olla selvempikin suosikki kuin alustava pelijakauma näyttää.