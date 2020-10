Ravivihje: Toto5 Joensuu 27.10.2020

Suosikki: 11 Rallston on kakkoskohteessa sopivassa tehtävässä selvä ykkösmerkki 11-radaltakin. Ori voitti edellisen starttinsa 4. ulkoa ja oli hyvä viimeksi 2. sisältä. Näiden välissä nelivuotias laukkasi loppukaarteessa juostuaan johtavan rinnalla. Rallston on monipuolinen menijä, joka osaa voittaa lähtöjä. On vaikea nähdä, että Joensuun loppusuora olisi sille jotenkin haitaksi.

Haastajat: 4 Zamantha Knick on aktiivisella kuskilla hyvistä asemista suosikin ykköshaastaja. Mikkelissä tamma sai hyvän reissun sisällä ja haastoi voittajan tiukasti. Tätä ennen juoksusta tuli liian raskas, kun viisivuotias lähti kolmannelle radalle aikaisessa vaiheessa juoksua. 7 Erik Flash jatkaa hyvässä vireessä. Jyväskylässä 4. ulkoa kakkoseksi ehtinyt ruuna tsemppasi viimeksi asiallisesti perille toiselta ilman vetoapua. Yksi poisjäänti auttaa asiaa jonkin verran, mutta tehtävä on silti haastava. 12 Off Course vahvistuu Santtu Raitalalla. Kajaanissa toiselta ilman selkää kakkoseksi kamppaillut ruuna oli viimeksi asiallinen 4. ulkoa. Tällä kertaa lähtöpaikka on haastava, mutta pitkä loppusuora auttaa asiaa. Off Course saattaa hyvinkin saada suosikista selän eteensä kirivaiheessa.

Yllättäjät: 2 Rebel Race pääsee auton takaa hyvin matkaan. Kouvolassa tamma pystyi nousemaan neljänneksi 3. ulkoa. 3 Saludador paikkasi viimeksi laukkansa erittäin positiivisesti. Samanlaisena ruuna pystyy paljoon mikäli malttaa ravata koko matkan tällä kertaa. 9 Devil You Know olisi Joensuussa ottanut 2. sisältä kolmosrahat ellei olisi poistunut kentältä. Tamma ei olisi uhannut voittajaa radalla pysyessäänkään. 1 Miss Lady Lindy on hyvä avaaja. Kajaanissa tamma otti 2. sisältä maksimit eikä ole tämän jälkeen pariin kuukauteen startannut.

Pelijakauma: Saludador (2%) on unohdettu.

Juoksunkulku: Radoilta 1-3 avataan parhaiten ja saattaapa myös Zamantha Knick lyödä lusikkansa soppaan alussa. Rebel Race tai Saludador etenee johtopaikalle.