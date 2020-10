Ravivihje: Toto65 Magic Monday 26.10.2020 – 50000 euron jackpot

Suosikki: 5 Essie Gonzalez on tehnyt läpi kauden hyviä juoksuja ja oli asiallinen viimeksikin, vaikka jäi isona suosikkina kolmanneksi. Tamma on juossut kahdessa viimeisessään johtavan rinnalla, mutta päässee nyt taas johtopaikalle, josta edellinen ykkössija tuli varmaan tyyliin.

Haastaja: 11 Nu Del on voittanut kaikki ehjät starttinsa ja kerran laukankin kera. Viimeksi ruuna ei ollut priima, kadotti ravinsa viimeisessä kaarteessa ja laukkasi loppusuoralla. Hevosta on nyt huollettu ja se palaa pieneltä tauolta arvoituksena, mutta kyvyt riittävät ihan kärkeen.

Yllättäjät: 9 Fiona Norrilla on riittänyt viime starteissa epäonnea ja tamma on huomattavasti tauluaan vaarallisempi. 10 Eyes On Alley on päässyt kilpailemaan aika pitkillä väleillä ja starttiväli on tähän pitkästä aikaa normaali. Tammalle jäi viimeksi sisäratajuoksun jälkeen voimia, vaikkei hevonen ihan edellä menevän puserossa tullutkaan maaliin. 1 What a Feeling on menestynyt parhaimmillaan kovissakin lähdöissä. Viimeksi tamma oli tosi nahkea koko matkan ja kaukana parhaastaan, joten sitä pitää pitää nyt arvoituksena.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Fiona Norr (7 %) jäänee aliarvostetuksi.

Juoksunkulku: Essie Gonzales ei ole ihan ensi metreillä nopein, mutta eiköhän suosikin selkä kelpaa vastustajille.