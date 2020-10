Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 25.10.2020

Toto5-1 Suosikit: 4 Blaze Beluga osoitti loppukesästä kyvykkäitä otteita ja saa vaikeasti arvioitavan avauskohteen ykkösvihjeen. Uran avausvoitto Loviisassa irtosi lennokkaalla tyylillä johtavan takaa ja sen jälkeen Lappeessa tamma hävisi voitonkin vain päänmitalla. Ari Vianderin suojatti palaa tähän kuuden viikon tauolta ja alla on poisjäänti yhdestä välistartista, mutta toisaalta juoksunkulku näyttäisi sen osalta melko suoraviivaiselta ja takamatkan haastajillakin on omat epävarmuutensa. 8 Anything Goes on tauluaan selvästi kyvykkäämpi hevonen ja vastus olisi pärjäämistä ajatellen erittäin sopiva. Ruuna oli toissa kerralla Kouvolassa huippuhyvä, kun se kiersi heikosti sopivassa sarjassa takamatkalta kakkoseksi jättäen kirissä taakseen huomattavasti enemmän tienanneen Axel Foleyn. Kesän starteissa lähtöpaikat olivat usein vastaan ja juoksut menivät kärkisijojen suhteen liian vaikeiksi. Valmentaja rattailla on toki miinus ammattikuskien jälkeen. Haastajat ja yllättäjät: Viime kilpailujen sijoitukset eivät tee oikeutta 10 Orzon iskukyvylle. Ruuna on esittänyt kahteen viimeiseen niin tuliset maalisuoran rykäisyt, että päästessään kiriin läheltäkään kärkeä se saattaa osoittautua rahanjakosuoralla muille liian kovaksi. Voltin vitosrata tuo haasteita kiihdytykseen ja juoksupaikka voi jälleen ajautua liian kauaksi kärjestä. 12 Maloney on laukannut 80 prosentissa uransa starteista ja tekee tällä kertaa uutta tulemista Antti Ruokosen valmennuksesta. Oikealla askellajilla pysyessään se on sijoittunut lähes aina totosijoille. Heinäkuun puolivälissä Teivossa ruuna jäi kaikki tallella pussiin sisäradalle. Ravin rullatessa menestys ei yllättäisi tippaakaan, mutta epäonnistumisriski on jälleen suuri. Raviliiga Saipan omistama 13 Royal Date ei ollut kesällä parhaimmillaan, mutta lähdötkin olivat tasoltaan kovempia kuin tämä tehtävä. Viimeksi tamma tuli hänniltä 14,3-kyytiä viimeiset 800 metriä ja oli asiallinen, vaikka ei kärkeen kyennytkään. Voitto olisi pahalta paikalta yllätys. 11 Gognap palaa pitkältä tauolta kilpailuun, eikä ole valmentajan ajamana kiinnostavimpia pelihevosia. Kyvyt riittävät toki varsin mainiosti tähän porukkaan. Juoksunkulku: Blaze Beluga hakee johtopaikan. Anything Goes tai Maloney kiertää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Blaze Belugan (47%) suosikkiasema on turhan korkea. Takamatkan haastajissa on ideaa. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 4, 8, 10, 12 Suuri: 4, 8, 10, 12 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikit: 10 Rapsodi on tehnyt väkevää jälkeä viime kisoissaan ja normaalijuoksulla voittoputki on lähellä jatkua sopivassa tehtävässä. Kuopiossa ori juuttui avauskilometrin ajaksi kolmannelle, josta jyräsi päätöskierroksen alussa keulaan ja piti siitä lopussa niukkaan voittoon. Joensuussa se oli ykkönen johtavan rinnalta. Mari Rautiaisen valmennettava ei ole riippuvainen juoksunkulusta ja sen fysiikkaan voi olla muilla lähdön valjakoilla mahdotonta vastata. 1 Hali Rols nappasi kesäkuun lopulla Rapsodin päänahan vastaavanlaisista asemista. Tuolloin se palasi starttiin vieläkin pidemmältä tauolta ja joutui kirilenkillä jo kertaalleen antautumaan Rapsodin rynnistyksen edessä, mutta kontrasi loppusuoralla vielä uudestaan edelle. Tamma ei ole mikään suoritusvarmuuden perikuva, mutta oikeana päivänä se olisi suosikillekin kova pala purtavaksi. Haastajat ja yllättäjät: 2 Maisteri Jutila on hyväkuntoinen ruuna, mutta suosikkikaksikko tuntuu normaalioloissa hieman liian kovalta. Viimeksi se runnoi tasaisesti kolmatta rataa pitkin ja piti vauhtinsa asiallisesti maaliin asti. Lahdessa hevonen paikkasi komeasti pahan alkulaukkansa ja runnoi viuhkan ulommaisena vielä varmasti ykköseksi. Henri Bollström hyppää tällä kertaa rattaille. 4 Oi Emma on Villinmiehen Tammakilvan finalisteja viime vuodelta ja avasi uuden kauden asiallisella sisäratajuoksulla. Uran molemmat voitot ovat peräisin keulapaikalta, joten voitto on tiukassa kovia suosikkeja vastaan. 5 Caarna punnersi Mikkelissä asiallisesti toiseksi ja pystyy tässäkin totosijakamppailuun. Juoksunkulku: Hali Rols lähtee vetämään joukkoa ja saa jatkossa Rapsodin ulkopuolelleen. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 10, 1 Suuri: 10, 1

Toto5-3 Suosikki: Terveyspuolen vihdoin paremmalle tolalle saanut 12 Veloce Vald on lähellä kolmannen kohteen ykkössijaa. Kuluva vuosi ei ole vielä hirveästi tarjoillut ilonaiheita Marko Lavin suojatille, mutta Vermon startin perusteella valoa alkaa pikkuhiljaa näkymään tunnelin päässä. Ruuna teki heittämällä kauden parhaan juoksunsa kirimällä parijonosta vahvasti kakkoseksi ja jätti taakseen kovia hevosia Frankenstein Amin johdolla. Vireen säilyessä ja vähänkään onnistuneella reissulla Olli-Pekka Holopaisen ajokki on nyt lähellä kauden avausvoittoa. Valmentaja on ennakkokommenteissaan luottavainen. Haastajat ja yllättäjät: 6 Nerja on epävarma ruuna, mutta kapasiteetti riittäisi pärjäämään tässä tehtävässä. Joensuussa se paikkasi alkulaukkansa nousemalla lopussa vielä kärkirintamaan mukaan. Kuopiossa se tuli toisesta ulkoa rehdisti perille asti ja punnersi loppumetreillä ykköseksi. Tapio Perttunen vahvistaa tällä kertaa rattailla. 8 Turmalin osoitti Lahdessa selvää nousuvirettä kirimällä joukon hänniltä hienosti kakkoseksi. Jukka-Pekka Närhisen valmennettavan etsikkoaika alkaa aina syksyllä ratojen hidastuessa ja tässä porukassa se kyttää ensimmäisten joukossa suosikin epäonnistumista. 1 Charming April tuli Mikkelissä rehdisti perille asti ja parantanee saatuaan startin kroppaansa. Ykkösradalta on luvassa tarkka reissu kärjen tuntumassa. 3 Ranch Qluisa on kärsinyt heikoista lähtöpaikoista viimeisissään. Tällä kertaa luvassa on säästeliäämpi juoksu, mutta voittoon asti venyminen tulisi silti yllätyksenä. 13 Vasco Zack d'Asti laukkaili kesällä, eikä sen iskukyvystä saanut tarkkaa kuvaa. Tauko ja vähän ajava ohjastaja laskevat pelillistä kiinnostusta. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitavissa. Nerjalla olisi sauma hakea keulapaikka, jos se ravaa. Veloce Vald on volttauksen onnistuessa puolireipas kiihdyttäjä ja saattaa tulla jo startista kohti kärkeä. Pelijakauma: Veloce Vald (37%) voisi olla selvempikin suosikki. Nerja (27%) tuntuu ylipelatulta. Yllättäjistä kiinnostavin on Charming April (3%). IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 12 Suuri: 12, 6, 8, 1

Toto5-4 Suosikit: 11 Empire Shark on löytänyt nopeasti huippuvireeseen pitkän tauon jälkeen ja saa takarivistäkin ykkösvihjeen. Mikkelissä ruuna nousi viimeisellä takasuoralla johtavan takaa toiselle ja jyräsi hurjatempoisen lähdön ykköseksi. Hevonen väläytteli aikanaan kovaa kapasiteettia voittamalla Jokimaa Tekee Tähtiä-karsinnan ja olisi todennäköisesti voittanut finaalinkin ilman maalisuoran laukkaa. Kolme startin jälkeen kuntokäyrä ei ole ainakaan laskusuuntainen ja mahdollinen reipas matkavauhti petaisi oivan voittosauman Jani Ruotsalaisen ajokille. 7 Capo on kapasiteetiltaan lähdön terävintä kärkeä ja aktiivisella taktiikallla sillä olisi mahdollisuus keulajuoksuun. Ruuna kilpaili häijyssä iskussa vuodenvaihteen molemmin puolin ja napsi komeita voittoja 75-tasolla asti. Tauon jälkeen päivän tarkka vire on valmentajallekin arvoitus, mutta vähänkään normaalina se pystyy heti menestymään sopivassa lähdössä. Haastajat ja yllättäjät: 3 Adrienne's Ami on aina vaikeasti veikattavissa kuuman luonteensa takia, mutta rauhallisena pysyessään ori kamppailee lähdön kärkisijoista. Kahdessa viime kisassa se on joutunut taivaltamaan johtavan rinnalla, mikä ei ole sopinut lainkaan napakasti ohjilla olevalle hevoselle. Poisjääntien myötä lähtöpaikka vaihtui sisäradaksi, mikä tuo aina omat haasteensa kiihdytykseen. 4 Edward Sisu on selvästi tauluaan paremmassa vireessä ja onnistuu kohta jossain, ehkä jo tässä. Viimeksi ruuna pisteli maalisuoraa lähdön parasta kyytiä ja nousi takaa viidenneksi. Lahdessa se pääsi tulemaan sujuvasti ja lopetti kärjen kanssa samaa kyytiä maaliin. Ylivauhtinen juoksu ei ole tällä kertaa lainkaan mahdoton ajatus ja sellaisella ruuna pystyisi kamppailemaan lähdön parhaista paloista. Sisäpuolen poisjäännit paransivat merkittävästi sen lähtöpaikkaa. 9 Albino Brave on tehnyt tasaisen varmaa työtä tasokkaissa lähdöissä, eikä sitäkään kannata täysin sivuuttaa pelejä suunnitellessa. Lähtöpaikka on mitä parhain tarkan juoksun vaativalle ruunalle. 5 Triple Ray on pitkästä aikaa kunnon lähtöpaikalla ja tähtää tarkkaan reissuun sisäradalla kärjen tuntumassa. Sijoitus kolmen joukossa ei yllättäisi. Juoksunkulku: Adrienne's Amin nopeus voisi riittää keulapaikan puolustamiseen mutta ylivauhdin riski on suuri, jos Capollakin mielitään vetotöihin. Tämä pelaisi takarivistä starttaavan Empire Sharkin pussiin. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Capon pinnoissa (16%) on pientä nousunvaraa. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 11, 7, 3, 4 Suuri: 11, 7, 3, 4, 9, 5

Toto5-5 Suosikki/varma: Päätöskohde näyttää ennakkoon melko suoraviivaiselta tehtävältä 3 Verozzolle ja ruuna luotetaan positiivisten tallikommenttien saattelemana vihjesysteem

