Ravivihje: Toto75 Pori 24.10.2020 – 75000 euron jackpot

Lauantain pääkisa, pitkien perinteiden St. Leger on huippumielenkintoinen lähtö niin urheilullisesti kuin pelillisestikin. Se vaatii näkemyksemme mukaan tukevan rastituksen. Jo suosikin paikalle on tyrkyllä monta kilpailijaa.

Suosikki: IS Ravien valinta on 4-vuotias 5 Always Ready, vaikka sillä on epäonnistuminen alla. Ori oli Lahdessa jo kirinyt ykköseksi, kunnes vaihtoi vähän ennen maalia peitsille ja hylättiin. Kova rata oli tallikommenttien mukaan hevosta vastaan samoin kuin Derby-finaalissa, jossa se oli ylivoimainen kakkonen Mascate Matchin jälkeen. Valmentajan mukaan hurjaluokkainen hevonen tuli iltaravilähtöön myös hiukan tukkoisena, mutta samoja pelkoja ei lauantaina pitäisi olla. Always Readyn esitys kolme kilpailua sitten Derbyn karsinnassa oli huima.

Haastajat: Maan absoluuttisiin huippuihin lukeutuva 12 Lexus Dream on todella hikisen urakan edessä 40 metrin takamatkalta. St. Legeriä on ani harvoin voitettu yhtä pitkältä pakilta, mutta Lexus Dreamin ilmiömäinen nopeus voi riittää siihenkin. Viime syksyn kisassa se kiri 4. ulkoa hyvin kakkoseksi. Ruunan kunto on ollut syksyllä tapissaan. Se nousi kahden pikamatkan keulavoittonsa jälkeen viimeksi SM-lähdössä todella vauhdikkaalla kirillään kakkoseksi suvereenin Next Directionin jälkeen.

Vuoden takaista voittoaan puolustavan 10 Peanutsin tulosrivi on täynnä tolppia. Huippuluotettava tamma on kokenut vain kaksi tappiota koko vuonna. Ennen viimekertaista hallittua Kasvattajakruunu-voittoaan se vei suvereenisti Tammaderbyn. Peanuts on ottanut kaikki viime kuukausien voittonsa pikistä, kuten viime syksyn St. Legerissäkin, mutta nyt se joutuu takamatkan suljetulta paikalta tosissaan töihin juoksun aikana. Tämän takia Peanuts ei ole aivan kuumimpia pelihevosiamme, mutta on silti yksi monista mahdollisista voittajista.

4 Bosses Lady on tullut hienosti takaisin viime vuoden Derbyssä alkaneiden terveysmurheidensa jälkeen. Se runttasi toissa kerralla Kasvattajakruunun karsinnassa johtaneen BWT Divinen perästä maalisuoralla varmaan voittoon. Finaalissa tamma luovutti keulat ensimmäisen takasuoran lopussa Peanutsille, sai liian myöhään loppusuoralla kiritilan eikä ehtinyt kuin puoliksi kärkihevosen kupeelle.

2 Piece Of Gloryn, 6 Stonecapes Queilan, 7 Sahara Peyoten ja 13 Mas Champin venymistä on mielenkiintoista seurata kokeneempien konkareiden joukossa tällaisessa huippusakissa.

Viime syksynä 5-vuotiaiden EM:ssä juhlineen Stonecapes Queilan kausi sujui ilman ykkössijoja, kunnes vähän kilpaillut tamma pääsi voitonmakuun viimeksi sopivassa sakissa. Taustajoukot kertoivat, että vuosi sitten St. Legerissä kuolemanpaikalta sisukkaasti neljänneksi taistelleen hevosen menossa oli taas oikeaa ryhtiä.

Mas Champ on venynyt kuin purukumi koko ajan, ja lauantaina siltä kysytään taas uutta loikkaa ylöspäin 40 metrin pakilta. Hevosen tavaramerkkejä ovat olleet suoritusvarmuus ja väkevä loppukiri, josta on suunnattomasti hyötyä pitkän matkan mittavalla maalisuoralla. Viimeksi ruuna kiri kovassa 5-vuotislähdössä 2. ulkoa vakuuttavaan voittoon kovalla ajalla 12,2/2100a.

Piece Of Glory pääsee matkaan kahden hevosen paalukarsinasta, josta voi johtaa pitkään. Se sai viimeksi startin alleen epäonnista Villinmiehen Tammakilpaa seuranneen pikkupaussin jälkeen ja oli keulasta ok-kakkonen. Tamma pysty startin ansiosta varmasti vähän parempaankin Porissa.

Ruotsiin myyty Sahara Peytote avaa Veijo Heiskasen tallista. Hurjan juoksun syyskuun alussa Derbyssä tehnyt ja pahan alkulaukan jälkeen kolmanneksi nousseen ruunan starttiväli on venynyt pitkäksi, koska se sairastui uudessa miljöössä, mutta treenikommenttien perusteella siltä voi odottaa kunnon suoritusta.

14 Ricocone ja 15 Hotshot Luca ovat olleet hyvässä vireessä, mutta tuskinpa kumpikaan voittoon asti yltää pitkältä pakilta. Viime vuonna tosi terävästi neljänneksi kirinyt Ricocone sai toissa startissaan maalisuoralla kiritilan 2. sisältä ja ehti kuin ehtikin ohi keulavaljakosta. Se jäi viimeksi SM-lähdössä pussiin.

Hotshot Luca kiri toissa kerralla 2. ulkoa mukavasti kärkitaistoon, mutta viimeksi sen loppuveto jäi SM:ssä ponnettomaksi.

Yllättäjä: 9 Willow Pride on parhaimpia yllättäjäkandidaatteja. Hupputamma sairastui Tammavaltikka-voittonsa jälkeen, mutta palasi sen jälkeen pontevana tositoimiin. Se kiersi ensin Vermon tammalähdössä kaukaa hänniltä näyttävällä kirillä kakkoseksi ja jäi viimeksi Suomen mestaruudessa pussiin.

Pelijakauma: Always Readyn pitäisi olla suosikki. Willow Pride on edullisen merkki.

Juoksunkulku: Piece Of Glory nappaa ainakin aluksi vetotyöt She Rainsilta. Bosses Lady ja Willow Pride avaavat takamatkalta lujaa ja saattavat käydä kyselemässä keuloja. Always Ready iskee luultavasti ajoissa eteenpäin.