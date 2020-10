Ravivihje: Toto5 Turku 23.10.2020

Toto5-1 Suosikki: 5 He Is Felix on löytänyt vahvan syysvireen. Orastava voittoputki katkesi Vermossa, mutta ruuna polki sielläkin kirikierroksen 13,2 ja osoitti, että kunto pitää. Vahva hevonen pystyy menestymään monenlaisilla juoksuilla. Haastaja: 7 Dickson Shadow saattaa olla pohjimmiltaan kovempi tekijä kuin pelisuosikki, mutta on tauolta arvoitus. Suomen ura alkoi hyvin, mutta viimeisissä meno ei maistunut odotetulla tavalla. Valmentajan mukaan hevonen on harjoitellut hyvin, mutta tähän kisaan ei ole vielä aivan täysi latinki päällä. Yllättäjät: 2 Wall Street Comery on nopea hevonen, joka tekee parhaat suoritukset sisäradalta. Lähtöpaikka suosii ja ruuna pääsee mieluisiin asemiin. 4 Axel Foley aloitti pitkän tauon jälkeen rutiinisuorituksella ja varmastikin parantaa startti alla. 9 Northern Trick on sekavaa tulosriviään vaarallisempi, sillä Lahdessakin hevonen veti avauskierroksen 10,0 ja taipui ymmärrettävästi. Pelijakauma: Dickson Shadow'n (22 %) kuuluisi olla lähempänä He Is Felixiä (52 %). Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa avaajaa. Radoilta 1-3 ampaistaan kovaa liikkeelle ja suosikkikaksikolla saattaa olla järkevämpi ottaa alku tarkkaillen, vaikka nekin kumpikin pystyisivät avaamaan reippaasti. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 5, 7 Suuri: 5, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 3 I Keep My Word on vihjaajan ykkösrankkaus toiseen Toto5-kohteeseen, vaikka tamma on jäänyt pelaajilla alustavasti vasta kolmoshevoseksi. Jukka Lintulan silmäterä on tehnyt vahvoja juoksuja jo pitkään ja osoittanut selvittävänsä juoksupaikan kuin juoksupaikan. Viimeksi hevonen jäi johtopaikalta kakkoseksi, kun selässä liftannut tuikkasi linjalla ohi, mutta esitys oli edelleen mainio. Haastajat: 4 Robert Maguire hallitsi viimeksi Porissa johtopaikalta ja ampaisee taaskin sinne. Nopea ruuna voitti myös Teivossa keulapaikalta ja se juoksupaikka tuntuukin olevan hevosen psyykeelle tärkeä asia. Pelisuosikki pystyy vetämään tätä lähtöä pitkään, mutta on haavoittuvainen, jos saa matkalla painetta. 2 Stoneisle Querida on äärimmäisen lahjakas hevonen, kuten jo statistiikasta voi päätellä. Tamma palaa vakavan jännevamman jäljiltä radoille ja on arvoitus, vaikka valmistautuminen tuntuu valmentajan kommenttien mukaan sujuneen kivasti. Yllättäjät: 6 Queen of the World on ollut positiivinen taukonsa jälkeen. Tamma kiri toissa startissaan luljaa selkäjuoksulla ja sinnitteli viimeksikin johtopaikalta hyväksyttävästi. Lähtöpaikka on toki ikävä monen nopean ulkopuolella. 1 Manana on roikkunut hyvin mukana kovissa ikäluokkalähdöissäkin ja paikka on mainio, mutta valmentaja epäilee, että tamma vaatii tauolta startin ollakseen terävimmillään. Hevosena Manana riittäisi tässä ihan kärkitaistoonkin. 5 Heely's Andorra kyttää ylivauhtia ja tarkkaa juoksua. Tamma kirii sopivasta selästä pätkän lujaa. 7 Free And Happy on voitokas hevonen, mutta aloittaa nyt amatöörivalmennuksesta isona arvoituksena. Pelijakauma: I Keep My Wordin (23 %) kuuluisi olla suosikki, mutta kolme "oikeaa" hevosta erottuu muuten muista. Juoksunkulku: Robert Maguire singahtaa johtoon, vaikka radoilla 2 ja 3 on myös reipas avaaja. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 3 Suuri: 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 9 Eetu Rols on illan Toto5-pankki. Ruuna on ollut kolme kertaa peräkkäin täysin omaa luokkaansa. Hevonen ei ole ihan niin varma suorittaja, kuin taulun tolpparivistä voisi päätellä ja se saattaa ottaa toisinaan oudon laukankin. Peliosuus on raju, eikä varmistaminenkaan olisi välttämättä väärin, vaikka toki ehjällä juoksulla suosikki ottaa omansa voiton muodossa. Yllättäjät: 3 Velaks sai Teivossa keulapaikalla osakseen rajua painetta ja kamppaili mukavasti kakkoseksi. Ei ole ihan sattumaa, että uran saldo on yksi voitto ja yhdeksän kakkosta, mutta kunto on kohdallaan ja hevonen taistelee taas kärkipäässä. 6 Rokkoff on kiertänyt tasokkaita Toto75-sarjoja, eikä ole ihan niissä riittänyt, mutta nyt vastus on sopivampaa. 2 Valssaus on varmistunut uusissa käsissä ja vire tuntuisi muuten olevan aika vakaa. 10 Pelipiste on sekavaa tulosrivistöään huomattavasti kyvykkäämpi tapaus, mutta palaa lähes vuoden tauolta ja valmentaja-ohjastajan toiveissa on lähinnä ehjä startti. Pelijakauma: Eetu Rols (72 %) on marginaalisesti liikaa luotettu, muttei sen käyttäminen varmanakaan olisi mitenkään väärin. Juoksunkulku: Velaks etenee johtoon. Eetu Rolsilla voi ajaa tämän lähdön monella tavalla ja on vaikea arvioida tehdäänkö sillä ratkaisu jo matkalla, vai vasta kirissä. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 9 Suuri: 9, 3, 6, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: Neljännen Toto5-kohteen suosikki 8 Joseph Boko ei ole ollut ihan vetreimmillään viimeisissään, mutta on tosi hyvä hevonen tällaiseen seuraan. Viimeksi Vermossa ruuna kiri 4. ulkoa viimeiset 700 metriä kolmatta rataa 12,5, vaikka ei ole paras mahdollinen kaarrejuoksija. Antti Teivainen on mielenkiintoinen vahvistus rattaille ja 4-vuotias hyväksytään suosikiksi, vaikkeikaan nykyvireessä ihan varauksetta. Haastajat: 4 Bombard on juossut kaksi starttia pitkän tauon jälkeen, eikä ole menestynyt, mutta esitykset ovat olleet sijoituksia parempia. Viimeksi avaus oli tolkuton 07-vauhtinen ja sen kisan voi suosiolla unohtaa. Nyt ruuna pääsee johtoon vähemmällä revittelyllä. 2 He Is Inin Suomen suoritukset ovat olleet vaihtelevia, mutta viimeksi nähtiin taas hyvä kiri ja hevonen on pitkästä aikaa järkevällä lähtöpaikalla. Yllättäjät: Voitokas 6 Star Cat paransi heikosta taukostartista pykälän Poriin ja saattaisi petrata edelleen. 7 Spanish Rose on todella nopea hevonen, joka voi yllättää, jos saa säästää lyhyen kirinsä oikeaan paikkaan. 10 Vinci Power on ollut Suomessa pääasiassa vaisu, mutta viimeksi nähtiin tauolta pirteä lopetus. 3 Speak of the Devil oli hyvä ennen taukoaan, mutta kavio-ongelmista kärsinyt ruuna palaa nyt varsin matalalla profiililla radoille. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: He Is In ja Bombard erottuvat kiihdytyksessä, jälkimmäinen painunee lopulta johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 8, 4, 2 Suuri: 8, 4, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: 9 Grace Pezzo on nostanut taas tasoaan palattuaan Jyrki Filatoffin valmennukseen. Tamma on ollut pitkän tauon jälkeen mainio. Ensin nähtiin kaksi vahvaa keulaesitystä ja viimeksi hevonen jäi Toto75-lähdössä paljon voimia tallella pussiin 2. sisälle, kun johtopaikka luovutettiin yllättäen pois. Takarivi on maililla luonnollisesti iso hidaste, mutta huippukuntoinen menijä saa niukan suosikkiaseman. Haastajat: 5 Beach Girl on voittanut tänä vuonna jo yhdeksän kertaa. Viime aikoina ei ole tullut menestystä, mutta Kasvattajakruunu-lähdöissä sitä ei odotettukaan ja viimeksi juoksunkulun suhteen jäi jossiteltavaa. Eiköhän tamma palaa tässä kärkisijoille. 7 Pearl on Stagen viime kisat ovat Kasvattajakruunua ja Tammaderbyä, joten tamma on rahasarjassa huomattavasti tauluaan vaarallisempi. 2 Exceptional on juossut kovia Toto75-lähtöjä ja voittikin sellaisen reilu kuukausi takaperin Vermossa. Hyvältä paikalta menestys ei saa yllättää. Yllättäjät: 3 Donna Leonora on näyttävä ilmestys, mutta valitettavasti nämä eivät ole kauneuskilpailut. Tamma on kiertänyt ikäluokkalähtöjä, eikä ole niissä riittänyt, mutta vastuksen taso laskee hieman rahasarjaan. 8 Sapphira oli tasapaksu Vermossa, mutta tehnyt muuten tässä syksyn mittaan hyviä suorituksia. Paikka on toki ankea. Pelijakauma: Pearl on Stage (7 %) on kiinnostava merkki. Juoksunkulku: Beach Girl painuu johtoon, eikä maililla varmaankaan jarrutella missään kohdassa. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 9, 5, 7 Suuri: 9, 5, 7, 2, 3, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 5, 7

Toto5-2: 3

Toto5-3: 9

Toto5-4: 8, 4, 2

Toto5-5: 9, 5, 7

Hinta: 1,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-23&track=Tk&race=4&pool=toto5&selections=[5,7],[3],[9],[8,4,2],[9,5,7]&stake=0,1&price=1,8



Suuri

Toto5-1: 5, 7

Toto5-2: 3

Toto5-3: 9, 3, 6, 2

Toto5-4: 8, 4, 2

Toto5-5: 9, 5, 7, 2, 3, 8

Hinta: 14,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-10-23&track=Tk&race=4&pool=toto5&selections=[5,7],[3],[9,3,6,2],[8,4,2],[9,5,7,2,3,8]&stake=0,1&price=14,4

PieniToto5-1: 5, 7Toto5-2: 3Toto5-3: 9Toto5-4: 8, 4, 2Toto5-5: 9, 5, 7Hinta: 1,80 €Tästä kupongille:SuuriToto5-1: 5, 7Toto5-2: 3Toto5-3: 9, 3, 6, 2Toto5-4: 8, 4, 2Toto5-5: 9, 5, 7, 2, 3, 8Hinta: 14,40 €Tästä kupongille: