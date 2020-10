Ravivihje: Toto64 Kouvola 22.10.2020 – 64 000 euroa ekstraa

Toto64-1 Suosikki: 11 An-Dorra ei esittelyjä kaipaa. Huipputamma on kisannut kovimmissa ikäluokkalähdöissä toukokuulta saakka ja johtaa ikäluokan tienestitilastoa, vaikka viimeksi Kriteriumista ei tullut voittoa. An-Dorra juoksi 2. ulkona voittaja Sahara Jaeburnin takana ja nousi vahvasti tämän kupeelle lopussa. Tämä tehtävä on paperilla monin verroin helpompi ja suuri suosikkiasema perusteltu. Varmistamme tamman porukkalapulla lähinnä siksi, että kierros tarjoaa kiinnostavampiakin pelivalintoja. Senkin voi huomioida, että syksyn suurkilpailuissa Oulu Expressissä ja Kriteriumissa tamma ei ollut aivan yhtä huima karsinnassa kuin finaalissa. Haastajat ja yllättäjät: Elian Webin pikkuveli 9 Justin Web esitteli oikein lupaavaa virettä viimeksi Jokimaalla. Se nousi 2. ulkoa kiriin loppukaarteessa ja tykitti viimeiset 400 metriä 10,8-vauhtia. Nopeus siis riittää vaikka mihin ja nyt kovemmassa tehtävässä nähdään, miten on vauhtikestävyyden laita tässä vaiheessa uraa. Hirmusukuinen 8 Mahatma Gee voitti viime viikolla Vermossa keulapaikalta ihan pintakaasulla. Voi vain arvailla, paljonko terävän oloiselle hevoselle jäi varaa, kun kuski keskittyi pussittelemaan selässä vaaninutta uhkaa lopussa. 4 Wizard Wayne teki voittojuoksuissaan vaikutuksen. Se oli vahva johtavan rinnalta molemmilla kerroilla ja varsinkin elokuussa Jokimaalla kova aika syntyi vaivattoman näköisesti. Viimeksi Kriteriumin karsinnassa hevonen ei ollut oma itsensä ja puutui aikaisin. 6 Stonecapes Topgun juoksi voittostarteissaan keulassa. Viimeksi se kulki kiritonnin johtavan rinnalta mukavasti 14,7-vauhdilla. 12 Full Picture ja 13 Betty Roof ovat erittäin pystyviä 3-vuotiaita molemmat, mutta jäävät herkästi An-Dorran varjoon takamatkalta. 5 Rachael kulki vahvasti pahan lähtölaukan jälkeen Mikkelissä. Pelijakauma: Jos An-Dorraa (71%) varmistelee, Mahatma Gee (3%), Justin Web (5%) ja Betty Roof (2%) ovat kiinnostavimmat yllätyshaut alustavien peliprosenttien valossa. Juoksunkulku: 7 Girls With Curls avaa keulaan, mistä sillä Porin-startin perusteella luultavasti vastaillaan ainakin paalun kilpakumppaneille. An-Dorra pääsee eteen, jos kiertää paikkaa kysymään ensimmäisellä kierroksella. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 11 Suuri: 11, 9, 8, 4, 12, 13, 6, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto64-2 Suosikki: 9 Mark More nousee takarivistäkin rankingin kärkeen. Kovaluokkainen ruuna palasi mukavassa vireessä sairaustauolta Kouvolassa toissa viikolla. Sen ei tarvinnut juosta tosissaan helpossa lähdössä, mikä teki varmasti hyvää jatkoa ajatellen. Mark More kulki ennen paussiaan pitkään luotettavasti ja uskomme ruunan jatkavan nyt siitä mihin se kesällä jäi. Kokeilemme alipelattua suosikkia T6-varmana. Haastajat: 1 Piteraq voitti rata-arvonnan kovimpiin haastajiin verrattuna. Viime kilpailussaan Jyväskylän Killerillä ruuna piti sisäradalta helposti keulat ja karkasi 12-vauhtisessa lopetuksessa selvään voittoon. Alla on poisjäänti ja vastus kovenee viime kilpailusta jopa selvästi, joten 4-vuotias jenkkiruuna jää rankingin kakkoseksi. 6 Rebel Rapid meni viimeksi Jokimaalla hieman oudossa vauhtijuoksussa kovan ajan 3. sisältä ja hävisi vain Quick Valdille. Yllättäjä: 8 Perfect Rainmakerista saatiin positiivisia tallitietoja. Kyseessä on luokkahevonen, jonka huima voittoprosentti ei ole sattumaa. Lähtöpaikka on huonoin mahdollinen, mutta poisjääntien jälkeen kierrettävänä ei sentään ole täyttä lähtöä. Pelijakauma: Mark More (36%) on parempi rasti kovasta suosikkikaksikosta. Juoksunkulku: Piteraq puolustaa keulapaikan puolireippaassa kiihdytyksessä. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9 Suuri: 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto64-3 Suosikki: Kolmas T64-kohde tarjoaa paikan ottaa kantaa alustavia pelipohjia vastaan. Paljon kannatusta keränneiden 13 Sahara Kellyannen ja 6 Spike's Starin ei IS Ravien mielestä kuuluisi olla läheskään niin paljon pelattuja kuin alustava pelijakauma kertoo. Rankingin kärki papereissamme on 14 Arcie's Arsenal, joka kesällä muun muassa voitti Kolmivuotispokaalin ja oli Hambon kakkonen. Viimeksi Kriteriumin karsinnassa hevonen ei ollut parhaimmillaan, mutta jos se palaa nyt tasolleen, muille tulee kiire. Kyseessä on erittäin vauhdikas ja kirikykyinen hevonen, jonka harjoitustiedot lupaavat hyvää. Haastajat: Edellä mainituista prosenttirohmuista Sahara Kellyanne alisuoritti myös Kriteriumin karsinnassa. Valmentaja Tapio Mäki-Tulokas sanoo tallikommenteissa, että finaalipaikka olisi kiva yllätys nyt, kun alla on taukoa ja Kouvolan jyrkät kurvit arveluttavat polviinsa lyövän hevosen kohdalla. Spike's Starin tulosrivi on hienossa kunnossa, mutta hämää hieman. Viimeksi kaikki meni nappiin kilvassa, jossa ruuna sai iskeä kärjen kimppuun 2. ulkoa lyhyellä kirillä ja moni vastustaja jäi pussiin. Toissa kerralla Teivossa ruuna ei ollut erikoinen johtavan takaa ja putosi kärjen kyydistä lopussa. 7 It's Raining Men väläytteli ikäluokkahevosen kapasiteettia alkukauden kilpailuissaan. Se palasi viimeksi lähes kolmen kuukauden tauolta ja liikkui pahan lähtölaukan jälkeen ihan lupaavasti. Yllättäjät: 3 Por Nie Blues oli hyvä neljäs sisäratajuoksulla kovavauhtisessa Road To Hillin voittamassa Kriteriumin karsinnassa. Viime viikolla Killerillä tamma teki ihan hyvän kirin hänniltä ja näytti, että kunto ei ole kadonnut. 10 Piece Of History spurttasi viimeksi 2. ulkoa viimeiset 400 metriä 13,8-kyytiä. 11 He Is Elliot kiri hänniltä Kriteriumin finaaliin karsinnassa, jossa Arcie's Arsenal epäonnistui. Finaalissa lopun laukkoihin paloi sijoitus tai kaksi. Jättiyllättäjää etsivät huomioivat selvästi riviään paremman 8 Callela Ulrican, joka jäi Seinäjoella Kasvattajakruunun alkuerässä ihan pussiin toiselle radalle. Pelijakauma: Sahara Kellyanne (24%) ja Spike's Star (16%) ovat yliarvostettuja. Niiden takana moni hevonen on edullinen rasti Arcie's Arsenalin (17%) ja Por Nie Bluesin (6%) johdolla. Juoksunkulku: Spike's Star painuu keulaan ja puolustaa paikkaansa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 14, 7, 3, 10, 11, 8 Suuri: 14, 7, 3, 10, 11, 8, 4, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto64-4 Suosikki: 11 Axel Combo on illan seuratuimpia hevosia. Oriilla on tähdätty tähän kisaan jo pitkään, ja nyt on paikka lunastaa suuret odotukset. Axel Combo suoritti Ruotsin-juoksuissaan vakuuttavasti. Varsinkin viimeksi Rättvikissä Janne Korven ajokki oli todella hyvä. Se juoksi johtavan rinnalla, mistä rynnisti kirikierroksen 12,3-vauhdilla ja puristi väkisin ohi hyvän keulahevosen. Debyyttinsä Bollnäsissä Axel Combo voitti 2. ulkoa 400 metrin kirillä. Pekka Korpi arvioi tallikommenteissa, että Axel Combo on tallin paras sauma näissä raveissa. Se on paljon sanottu, kun viivalla on myös muun muassa jättisuosikkina starttaava ME-tamma Magical Princess. Haastajat: Kriteriumissa edukseen esiintynyt 14 Consalvo olisi muutamassa muussa karsintalähdössä suosikki, mutta nyt se jää ainakin alustavasti Axel Combon varjoon. Kyseessä on vahva hevonen, joka jyrää takamatkaltakin matsiin. Viimeksi Killerillä Consalvo oli hyvä kolmas johtavan rinnalta, vaikka kilpaili hyvin kevyesti viimeisteltynä. Lähdön voitti 13 Quite A Lover, joka sai nauttia Consalvon selästä pitkään ja iski kiriin vasta 300 metriä ennen maalia. Yllättäjät: 8 Xanthus Wapid teki rehdin juoksun 5. sisältä tasokkaassa Road To Hillin voittamassa Kriteriumin karsinnassa. Viimeksi helpommassa lähdössä ruuna nousi puolimatkassa toiselle radalle ilman vetoapua ja puristi siitä kiritonnin voitokkaasti 14,2-vauhdilla. 2 Piece Of Hero oli pikku pettymys viime kilpailussaan Vermossa ja on pitänyt sen jälkeen taukoa. Loppukesän juoksujen perusteella kykyjä on finaalipaikkamatsiin. 1 Cover Prince meni viimeksi Killerillä kovan ajan, mutta hyötyi kovasti kärjen hulluttelusta. Pelijakauma: Axel Combo (33%) ja Consalvo (26%) voisivat olla enemmänkin pelattuja kuin alustava pelijakauma kertoo. Juoksunkulku: Piece of Hero etenee keulapaikalle ja vie ainakin alun. Axel Combo haluaa kärjen rinnalle ennen Consalvoa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 11, 14 Suuri: 11, 14 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto64-5 Suosikki: 6 Stonecapes Tricky oli tosi hyvä Kriteriumin karsinnassa. Se kehitti sisäratajuoksun jälkeen komean loppukirin ja nousi taistelemaan kärkisijoista Consalvoa ja Mask Offia vastaan. Tamma putosi äärimmäisen niukasti finaalista, mutta asian kääntöpuoli on, että nyt se pääsee tähän kisaan paalulta ja yksi kuumista nimistä tulevaa finaaliakin ajatellen. Stonecapes Tricky avaa hyvin juoksuradalta ja napannee keulapaikan, mistä sitä olisi vaikea voittaa. Haastajat: 13 Star Town Kemp loisti Kriteriumin karsinnassa ja oli ylivoimainen keulasta. Viimeksi finaalissa hevonen oli sairas. Valmentaja Markku Nieminen uskoo, että hevonen on nyt taas oma itsensä. 14 Core Catcher oli Kriteriumin karsinnassa hyvä kakkonen keulasta voittaneen Magical Princessin takaa. Finaalissa Antti Teivainen ajoi nöyrästi sisärataa pitkin ja ruuna seurasi kivikovaa kärkiviisikkoa paremmin kuin moni muu. Yllättäjät: 2 Ashley Facelle jäi viime viikolla Mikkelissä varaakin ylivoimaisesti voitosta huolimatta. 10 Business School on lahjakas, mutta vielä erittäin laukkaherkkä. Viimeksi hyppy tuli parijonosta noin 800 metriä ennen maalia. Laukan jälkeen ruuna harppoi helpon näköisesti 12-vauhteja. 8 Black Vanity ja 9 Callela Kickoff kohtasivat jo 2,5 viikkoa sitten Mikkelissä. Kaksikko oli juoksunkulku huomioiden melko tasavahva, mutta keulasta karannut Callela Kickoff näytti tuoreemmalta maalissa. Pekka Korpi kertoo tallikommenteissa, että 5 Platonic on esiintynyt edukseen viime harjoituksissa. Pelijakauma: Stonecapes Trickyn (59%) alustava kannatus on kiehahtanut hieman yli, mutta selvä suosikki on lisärahakierroksella silti ihan käyttökelpoinen varmavaihtoehto. Business School (2%) on suotta lähes pelaamaton. Juoksunkulku: Stonecapes Tricky avaa hyvin ja suursuosikin selän luulisi kelpaavan muille paalun hevosille. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 13, 14, 2, 10 Suuri: 6, 13, 14, 2, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto64-6 Suosikki: 12 Magical Princess kuuluu rivin pankkeihin. Tamma oli mahtava Kriteriumin karsinnassa ja polki keulasta maailmanennätyksen. Finaalissa voitto taisi palaa Mask Offin yllätyshyökkäykseen kiihdytyksessä. Kun ensimmäiset sadat metrit oli kiidetty täysiä, se näkyi 2600 metrin matkalla ratkaisuhetkillä, kun vastassa oli tasaisemmin voimansa jakaneita huippuhevosia. Vastus ei huimaa tässä lähdössä, joten Magical Princess on potentiaalinen valinta T6-varmaksi. Haastaja: 6 The Queen Sylvie oli todella hyvä keulasta viimeksi ja löi mm. lyheysti laukanneen 3 Ranch The Rockin selvällä marginaalilla. Tamma erotteli jyvät akanoista 12,5-vauhtisella kolmannella puolikkaalla. Samanlaisena Juhani Tapanin suojatti haastaa Magical Princessinkin selvästi. Yllättäjät: 2 Qiulius On Stage kiri viimeksi Vermossa voittoon 2. ulkoa ja kulki viimeiset 700 metriä mukavasti 12,6-vauhdilla. 5 Fiorini on ollut monesti tipsinä, mutta onnistunut harvoin. Viimeksi Kriteriumin karsinnassa tamma juoksi alun johtavan rinnalla ja sai 1450 metriä ennen maalia selän eteensä. Menovesi ehtyi niin aikaisin, että kaikki tuskin oli kunnossa. Edellisissä kilpailuissaan Fiorini teki hyvät kirit. 8 Salpaus Inside-Out voitto toissa kerralla helpon lähdön johtavan rinnalta. Viimeksi tamma kulki 5. ulkoa viimeiset 800 metriä 13,2-vauhdilla. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. Suosikkikaksikon kuuluukin erottua selvästi muista. Juoksunkulku: The Queen Sylvie vie taas joukkoa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 12, 6 Suuri: 12, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

