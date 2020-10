Ravivihje: Toto65 Vermo 21.10.2020

Suosikki: Avauskohde on hyvin pyöreä, vaikka viivalla on vain 9 valjakkoa. Pelaamisen vaikeuskerrointa nostaa se, että useampi kyvykäs menijä palaa tauolta. Pieni huoltopaussi oli tehnyt hutistarttien jälkeen hyvää 2 Musclemanille, joka spurttasi kaksi viikkoa sitten hyvän reissun jälkeen voittoon ennätysajallaan. Kova avaaja on juoksun todennäköisin vetojuhta, jos sen kuski niin haluaa.

Haastajat: Ruotsista kesällä hankittu 8 Quick Vald on aloittanut hienosti uudessa kotimaassaan. Startti startilta tasoaan nostaneella ruunalla on alla kolmen ylivoimavoiton putki. Viimeksi se eteni rajusti ylivauhtisessa juoksussa viimeisellä takasuoralla 2. sisältä keulaan. Koska hevonen kohtaa selvästi viimekertoja kovemman vastuksen ja sillä on heikko lähtöpaikka, siltä kysytään vielä enemmän voittokulun jatkumiseksi.

7 Deangelo on tehnyt tänä vuonna parhaimmillaan ollessaan tosi kovia juoksuja, ja jos sen vire on pitänyt 1,5 kuukauden sairauspaussin aikana, se on varmasti tiukasti voittotaistossa. Ruuna sai viimeksi kivikovassa Käpylä GP:ssä loistoreissun sisäradalla kärkijoukossa ja kipusi maalisuoralla voittaja Better Bossin kupeelle.

Luotettava 5 Casimir Tof on ollut syksyllä elämänsä vedossa, vaikka voitot ovat jääneet puuttumaan. Sen tulosrivi on täynnä muita totosijoja. Ruuna seurasi toissa kerralla selväksi kakkoseksi ilmiömäisen soolon räväyttäneen Crossoverin peesistä ja kiri viimeksi pikamatkalla keskijoukosta hyvin toiseksi Musclemanin jälkeen kierrettyään valtaosan matkasta 3. radalla.

1 Quite A Boy kohtasi viimeksi aiempaa heikompia vastustajia ja lensi takamatkaltakin näyttävästi selvään voittoon. Mikäli hyvä kirihevonen välttää pussituksen, se on yksi monista mahdollisista voittajakandidaateista.

Mukavasti alkuvuonna Ruotsissa pärjänneen 3 My Swedenin debyyttiä Suomessa on mukava seurata. Vaikka sen kyvyt varmasti riittävät kärkisijoille, voitto on ehkä vähän liikaa vaadittu suoraan 2,5 kuukauden tauolta hyvin tasokkaassa lähdössä.

Pelijakauma: Quick Valdin suosikkiaseman kasipaikalta voi kyseenalaistaa.

Juoksunkulku: Muscleman avaa johtoon ja My Sweden sen peesiin. Kuolemanpaikalle ei taida löytyä varsinaista vauhdinpitäjää muiden pelihevosten taukojen ja lähtöpaikkojen takia.