Ravivihje: Toto5 Tampere 20.10.2020

Suosikki: Lämminveristen avoin lähtö on todella pyöreä kilpa, sillä parhaat hevoset joko palailevat kehiin tauolta tai ovat etsineet parasta virettään viime aikoina.

Rankingin kärkeen nostetaan hyvän lähtöpaikan saanut 2 Jugador. Ruuna teki lauantaina Thai Profitin voittamassa taktiikkajuoksussa hyvän kirin 4. ulkoa ja kulki viimeiset 700 metriä selässä kolmatta rataa pitkin 10,1-vauhdilla. Tässä sakissa samanlainen loppuveto riittää selvästi korkeammalle.

Haastajat: 3 Shotproof on nousukunnossa ja löi mm. 5 William Pinen selityksittä Kouvolassa toissa viikolla saatuaan hyvän reissun 2. ulkona. Voittokin olisi ollut otettavissa, mutta valmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan mukaan hevonen oli hieman toisohjainen Kouvolan kaarteissa ja hukkasi vauhtiaan. Teivon rataprofiili käy paremmin. 11 William Birdland on luokaltaan kisan kermaa, mutta sen tähtäimet ovat talven lähdöissä ja nyt todennäköinen passiivinen taktiikka jättää takahevosen muiden armoille. 9 Por Nie Rock on luotettava kilpuri ja tykkää tiiviistä kilpailutahdista. Lauantaina juoksunkulku oli pahoin vastaan, kunto ei ole kadonnut.

Yllättäjät: Edellä mainittu William Pine on paras kärkiryhmästä ja osallistuu kiihdytykseen sisärata mielessään. Valmentaja Tapio Perttunen harmitteli ennen lauantain välistarttia, että hyväkuntoinen hevonen sai toivottomat lähtöasemat. Jarmo Saarela ajoi 4. sisältä ja valjakko tuli täysissä voimissa pussissa maaliin. 8 Workout Wonder on aina vaarallinen, jos saa iskeä kärjen kimppuun lyhyellä kirillä. Lähtöasemat hankaloittavat nappireissun saamista, sillä vaikka hevonen on tosi nopea, kiihdytykseen lataaminen yllättäisi ulkoradalta. Sunnuntain välistartissa ruuna matkasi 4. ulkona, mistä Tommi Kylliäinen nosti kiriin 800 metriä ennen maalia ja ajoi huimalla spurtilla kärjen kupeelle. Askel ymmärrettävästi painoi lopussa, mutta suorituksessa oli hyvääkin. 4 Edward Ale jäähdyttelee jo, mutta on toisaalta tottunut tätä kovempiin lähtöihin. 1 Target Kronos on huippunopea ja pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa. Toissa kerralla tasokkaassa Kavioliigan osakilpailussa ruunalle pohdittiin jopa keulataktiikkaa, minkä perusteella aktiivinen ajo yllättäjällä ei tulisi täysin puun takaa. Kenkäinfoja kannattaa seurailla, hevonen on paras ja etenkin nopeimmillaan avojaloin.

Juoksunkulku: Target Kronos pitää keulat, jos kuski vain niin haluaa. Moni hevonen lataa lähtöön ja paikkoja etsittäneen takasuoralle asti, joten ylivauhti ei yllättäisi.

Pelijakauma: William Pine (5%) on yllättävän unohdettu.