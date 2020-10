Ravivihje: Toto65 Magic Monday 19.10.2020

Suosikki: 4 Varsova on viime starteissaan esiintynyt ravivarmasti ja on viidennen 65-kohteen näkemyshevonen. Tamman moottori on suurikokoinen ja tarvittaessa se pystyy tekemään pitkänkin kirin kolmannella radalla. Aikaisemmin Varsova joutui usein paikkaamaan laukkojaan, mutta nyt homma on helpottunut, kun hevonen on pysynyt sallitulla askellajilla. Mikkelissä tamma kiri 3. ulkoa mainiosti kolmanneksi Paakkarin Myrskyn hallitsemassa lähdössä. Viimeksi Vermossa tamma juoksu kaukana 7. ulkona, mistä se oli sen mikä otettavissa oli. Tällä kertaa Varsova pääsee hyvistä asemista matkaan ja saanee asialliset asemat parijonossa, mistä se on lopussa huippuvaarallinen.

Haastajat: 8 Viliviima on epävarma menijä, mutta kasikaista saattaa auttaa sen todennäköisemmin ravilla matkaan. Taktiikka lienee mallia suoraviivainen. Vermossa tullut voitto eleettömään tyyliin näytti, mihin ruuna parhaimmillaan pystyy. Kouvolassa hevonen otti alussa laukan mitä ilmeisimmin kiinniottoon. Viliviima ei väsy ensimmäisenä ja pystyy hyvään suoritukseen kuolemanpaikaltakin. 1 Valtroks oli hyvä viime kisoissaan, mutta niistä on ehtinyt kulua kuukauden päivät eikä vire ole välttämättä aivan samanlainen tällä hetkellä. Ruuna putoaa haastajan rooliin, kun viivalla on pari vastustajaa, jotka ovat osoittaneet hiljattain kuntonsa. Toissa kerralla Valtroks haastoi 2. sisältä I.P. Vaparin ja kiersi viimeksi ykköseksi 5. ulkoa ollen mainio molemmilla kerroilla. Ykkösradalta se pääsee hyvin matkaan.

Yllättäjät: 5 Minskaus kilpailisi kovassa kunnossa, mutta lähtölaukat riivaavat. Ehjällä juoksulla se pystyisi kamppailemaan jopa lähdön voitosta. 6 Valtori ei olisi Torniossa menestynyt ilman loppukurvin laukkaakaan. Viimeksi ruuna oli parempi ja kiri ykköseksi nappiin menneellä juoksulla 2. ulkoa. 11 N.P. Villari voitti Kuopiossa keulasta ja otti viimeksi maksimit Malkkinin perästä. Tällä kertaa juoksusta tulee haastavampi. 12 Erehys kiersi Kaustisella kasikaistalta keulaan, missä ori näytti pitkään hyvältä, mutta putosi viimeisellä suoralla ulos totosta. 12-radalta sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä suoritus.

Pelijakauma: Varsova (22%) on alipelattu yhdessä alustavasti saman verran vedetyn Viliviiman kanssa. Myös yllättäjäosaston Minskaus (3%) on liian vähän vedetty. Valtros (36%) on ylipelattu.

Juoksunkulku: Valtroks katsoo alussa keulat, mutta Minskaus pystyy ravia lähtiessään haastamaan tämän. Viliviima tulee alussa eteenpäin ja saattaa päästä jopa johtoon, jos pysyy sallitulla askellajilla.