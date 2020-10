Ravivihje: Toto5 Jokimaa 18.10.2020

Toto5-1 Suosikki: Toto5-avauksessa on palkintoon suhteutettuna mukana tosi kovia hevosia. 12 T.Rex piti suunnitellun tauon kesän päätteeksi ja palaa talvea vasten kilpailemaan. Valmentaja odottaa luokkahevoselta heti asiallista suoritusta ja vaikkei ruuna varmasti ole heti terävimmillään, niin hevonen riittää rutiinisuorituksellakin tässä korkealle. Takamatkan juoksuradalta on tarkoitus ajaa tauosta huolimatta aktiivisesti. Haastajat: 7 Stonecapes Queila voitti viime vuonna näihin aikoihin 5-vuotiaiden EM-kisan, mutta tämä kausi on ollut pettymys. Tamma oli viimeksi tauolta tasapaksu, mutta parantanee taustajoukkojen mukaan tähän, kun varustustakin viilataan lähemmäksi optimia. 1 Hudson Web palasi Turkuun pitkältä tauolta arvoituksellisin odotuksin. Ori oli siellä 2. sisältä kelpo kakkonen. Nopea hevonen saattaisi startti alla parantaa paljonkin, sillä se palasi radoilla varsin maltillisesti viimeisteltynä. Yllättäjät: 2 Newport Brodde menetti viimeksi väsyvän takana täysin asemansa kiripuolikkaan aluksi, mutta lopetti tilaa saatuaan kovaa ja oli hyvä pikkutauolta. 6 The Rector kiri viimeksi vaikeista asemista taustalta viimeiset 700 metriä 10-pintaan ja on kunnossa, vaikka taulu on aika sekaisin. 8 Hazelhen Hermes menestyi viime talvena avoimissakin lähdöissä, mutta valmentaja uumoilee, että hevonen kaipaa kesätauon jälkeen muutaman startin kroppaansa. 11 Workout Wonder on parhaimmillaan sisäradalta ja lyhyellä kirillä, joten lähtöasetelma on kovasti vastaan. Kengätkin pidetään iltaraveissa jalassa. Pelijakauma: Hudson Web (29 %) on väärä suosikki ja sen peliosuutta siirrettäisiin T.Rexille (25 %) ja Stonecapes Queilalle (22 %). Juoksunkulku: Hudson Web pitää sisältä johtopaikan. T.Rex ilmestyy avauspuolikkaan aikana rinnalle, mutta on hankala arvioida, että kelpaako haastajalle suosikin selkä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 12, 7 Suuri: 12, 7, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Ainoassa suomenhevoskohteessa erottuu neljä hevosta muista ja ne rastaamalla olo pitäisi olla aika turvallinen. Suosikin nimeäminen on makuasia. Pitkän tauon jälkeen hyvän kokeen tehnyt, mutta parissa ensimmäisessä kilpailussaan laukkaillut 4 Vietävän Patukka on tuntunut sopivan Antti Teivaisen käteen. Vahvaa kuntoa osoittanut tamma voittaa pian. Haastajat: 3 Aamos Hem joutui Jyväskylässä nöyrtymään 12 Rehulan Huville. Ruuna palasi Kuopiossa keulajuoksulla voittokantaan ja mielii taas samalle juoksupaikalle. Rehulan Huvi pystyy tekemään pitkän kirin, mutta antaa lähtöpaikassaan aika paljon tasoitusta muihin koviin nähden. 5 Ukkoherra on kovin epävarma, mutta riittää ravatessaan voittotaistoon. Mikkelin taukostartissa peli pilaantui lähtösuoran laukkaan, mutta ori polki taustalla viimeiset 1900 metriä noin 28-kyytiä ja sai tauon jälkeen startin alle.



Pelijakauma: Rehulan Huvi (11 %) on jäänyt liian pienelle huomiolle, vaikka lähtöpaikka onkin avainhevosista selvästi tukalin. Aamos Hem (38 %) on kohonnut oudon suureksi suosikiksi. Juoksunkulku: Aamos Hem etenee johtopaikalle. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 4, 3, 12, 5 Suuri: 4, 3, 12, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: Kolmannen Toto5-kohteen hevoset eivät ole viime aikoina voitoilla juhlineet. 7 Aging Well on tehnyt pienen lamavaiheen jälkeen kaksi asiallista suoritusta ja hakee tiukasti kauden avausvoittoa. Teivon kaltaisella esityksellä se voisi irrotakin. Ruuna kiri siellä vauhtijuoksussa 3. sisältä mukavasti kakkoseksi ja se oli tätä selvästi kovempi lähtö. Haastajat: 4 Ihagua F Boko on noussut suosikiksi saakka. Ruunan Suomen esitykset eivät ole toistaiseksi olleet erikoisia, mutta nyt riisutaan kengät ja sitä kautta taso voi toki nousta merkittävästi. Nopea 8 Enjoy's Leon saattaa räväyttää ulkoakin johtoon. Ruunalla on tällä kaudella 9 totosijaa 12 starttiin ja se on tästä porukasta selvästi eniten. Yllättäjät: 2 Valter Vald ja 3 Minnie The Moocher ovat tehneet tasaisen varmaa työtä, eikä kaksikkoa kannata loistopaikoilta sivuuttaa. 5 Isa Sting debytoi Suomessa. Tamma ei ole loistanut vanhassa kotimaassaan tällä kaudella, mutta tällaiset hevoset syttyvät välillä ihan uuteen lentoon, kun maa vaihtuu. 11 Arctic Pastor napsi kesällä voittoja, mutta on ollut viimeisissään vain tasapaksu ja lähtöpaikkakin on ankea. Pelijakauma: Hankala pelilähtö. Aging Well (19 %) ja Enjoy's Leon (11 %) voisivat olla luotetumpia. Juoksunkulku: So Long Suckers pitää ensiksi johtopaikan, mutta tyytynee taukostartissaan selkäjuoksuun. Enjoy's Leon on 8-radaltakin suosikki lopulliseksi keulanimeksi. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 7, 4, 8, 2, 3, 5, 11 Suuri: 7, 4, 8, 2, 3, 5, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: 5 Truedream A.F. on Jokimaan Toto5-pelin selvästi todennäköisin voittaja ja hevosen tappio vaatisikin poikkeuksillisia tapahtumia. Ruuna voitti Turussa tätä sopivamman tehtävän väljästi keulapaikalta, päässee sinne nytkin ja on pystynyt lyömään tämänkertaista kovempiakin vastustajia. Yllättäjät: 2 Je Suis Justine pystyisi haastamaan suosikkia, mikäli olisi samalla tasolla kuin Vermon voittojensa aikaan, mutta sairastelun jälkeen ei ole löytynyt parasta iskua. 12 Tinten on aloittanut Suomessa positiivisesti, vaikkakin ravin kanssa on ollut lopussa pieniä vaikeuksia oikeastaan joka startissa. Kapasiteetti riittää hyvinkin näihin lähtöihin ja korkeammallekin, mutta 12-rata vie lähtökohtaisesti voittosauman tässä. 8 Quick Diablo on Toto75-tason hevonen ja voittikin sellaisen lähdön Lappeessa, mutta nyt kyydissä on valmentaja ja onnettomalta paikalta luvassa on passiivinen taktiikka. 11 Paddock's Starilla on hyvä fysiikka ja ruuna yllättelee toisinaan, kun ajolinjat osuvat nappiin, mutta 11-radalta on monta mutkaa matkassa. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Truedream A.F. hakee nopeasti johtopaikan. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteen ideasuosikiksi nostetaan 4 La Luna Birdland, vaikka tamma on pohjimmiltaan arvoitus päälle neljän kuukauden tauolta. 4-vuotiaalla on hyvän hevosen raamit, mutta alku-uralla se tuntui jättävän osan voimavaroistaan vielä käyttämättä. Nyt hevonen aloittaa uusista käsistä ja taustajoukkojen odotukset ovat ihan korkealla. Tämä ei olisi ensimmäinen hevonen, joka nostaa suoritustasoaan Christa Packalenin käsissä ja tallin hevoset ovat monesti olleet hyviä suoraan tauoltakin. Haastajat: 8 Bluebell Travian on ollut kaksi kertaa positiviinen johtavan rinnalta ja pelaajien valinta suosikiksi. Rehti tamma osallistuu varmasti taaskin kärkitaistoon, vaikka lähtöpaikka on huono, mutta selvähkö suosikkiasema tuntuu näistä lähtöasemista väärältä. 3 Hold Me Cloud on sijoittunut jo pitkään toton tuntumaan. Ruuna polki viimeksi tätä kovemmassa lähdössä 15-tuloksen ja vastaava suoritus riittää tässä korkealle. 9 African Tornado oli viimeksi mainio keulapaikalta, vaikka palasi hurjan pitkältä tauolta. Takarivi on nopealle avaajalle iso miinus, mutta ruuna on aivan liian vähällä huomiolla. 10 Muscle Beach oli viimeksi vaisu 2. ulkoa, mutta palasi tuohon tauolta ja nyt rattaille hyppää taas ammattikuski. Yllättäjät: 12 Lotus One on parantanut pikkuhiljaa otteitaan, mutta nyt kiertämistä taitaa olla liikaa. 6 Al Charlotte kiri Joensuussa 3. sisältä mukavasti kakkoseksi ja viimeisteli paikallisravivoitolla, mutta nyt vastus on noita kisoja kovempaa. 7 Misty Mountain Hop on saanut tauon jälkeen pari starttia alle ja kiri viimeksi jo viimeiset 700 metriä kolmatta pitkin 14,2. Pelijakauma: La Luna Birdlandin (24 %) kuuluisi olla suosikki. African Tornado (4 %) on kiinnostava yllätyshaku. Juoksunkulku: La Luna Birdland etenee johtoon. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 4 Suuri: 4, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 12, 7

Toto5-2: 4, 3, 12, 5

Toto5-3: 7, 4, 8, 2, 3, 5, 11

Toto5-4: 5

Toto5-5: 4

Hinta: 5,60 €



Suuri

Toto5-1: 12, 7, 1

Toto5-2: 4, 3, 12, 5

Toto5-3: 7, 4, 8, 2, 3, 5, 11

Toto5-4: 5

Toto5-5: 4, 9

Hinta: 16,80 €



